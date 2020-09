Viermal mehr Bratwürste für den Fußball-Fan

Rechtzeitig zu Bundesliga-Beginn sind wieder Zuschauer in den Stadien zugelassen. Für diese besondere Situation braucht es aber auch ganz besondere Fans.

Puhh, endlich hat die Politik ein Einsehen gezeigt und einen Weg gefunden, die Zuschauer zurück ins Stadion zu bringen. Ein paar Tage vor dem Anpfiff der Bundesliga betrifft das vorrangig die Fußball-Fans. Für die wahren Traditionalisten unter ihnen dürfte sich der Spaß allerdings in Grenzen halten. Keine Bierduschen mehr, keine Polonaise auf den Rängen und keine Rudelbildung vor den Toiletten. Stattdessen Hände desinfizieren, Mund-Nase-Bedeckung tragen und Abstand halten. Supermarkt-Atmosphäre im Fußball-Stadion. Nicht unbedingt jedermanns Sache.

Trotzdem drängen die Fans zurück und belagern die Online-Plattformen, um die handverlesenen Tickets zu ergattern. Ob all die Glücklichen, die eine Eintrittskarte bekommen, aber auch wissen, welch schwerer Aufgabe sie sich stellen? Welch immense Erwartungen die Nation in sie setzt? Denn diese Fans werden die Weichen stellen. Ihr Verhalten wird entscheiden, ob auch dem Rest der Anhängerschaft nach sechs Wochen Probelauf noch Eintritt gewährt wird.

Deshalb ist nun der Profi-Fan gefragt. Einer, der keine noch so große Herausforderung scheut, um den Fußball und seinen Klub zu retten. Einer, der wegen der zwanzigprozentigen Zuschauer-Auslastung im Stadion seine Gesangsleistung einfach mal um 80 Prozent steigert, damit ein ordentlicher Bundesliga-Lautstärke-Pegel erreicht wird. Einer, der viermal mehr Getränke und Bratwürste konsumiert, um die darbende Stadion-Gastronomie zu retten – ungeachtet der Tatsache, dass nicht einmal Alkohol ausgeschenkt werden darf. Und einer, der 90 Minuten lang brav Abstand zu sämtlichen haushaltsfremden Nachbarn hält, selbst wenn sein Team einen Kantersieg einfährt.

Fans, die selbstlos alles geben, müssen jetzt ins Stadion. Nur sie haben es in der Hand, das taumelnde Fußballgeschäft wieder in die Spur zu bringen. Die von den Bundesliga-Klubs in letzter Zeit nicht immer entgegengebrachte Wertschätzung dürfte ihnen in diesen Zeiten sicher sein.

