Vierschanzentournee 20/21 am 1. Januar: Gesamtwertung, Ergebnisse & Resultate, Sieger im Überblick

Vierschanzentournee 20/21: Wer gewinnt die Tournee im Skisprung 2020/21? Die aktuelle Gesamtwertung, alle Ergebnisse und Resultate der Springen aus Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen, finden Sie hier.

Vierschanzentournee 2020/21: Wer führt die Gesamtwertung an? Wer konnte das Springen am 1. Januar in Garmisch-Partenkirchen für sich entscheiden? Alle Ergebnisse, Resultate und den Sieger der jeweiligen Schanze finden Sie in unserem Überblick.

Karl Geiger hat beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen Platz 5 belegt. Der 27-jährige Sieger des Auftaktspringens in Oberstdorf kämpfte sich am heutigen Neujahrstag mit 138 Metern im zweiten Durchgang von Rang 14 noch nach vorne. Den Sieg sicherte sich der Pole Dawid Kubacki, der mit 144 Metern im Finale einen neuen Schanzenrekord aufstellte.

Markus Eisenbichler fiel mit 134 Metern im Finale der besten 30 Springer von Platz vier noch auf Rang sieben zurück.

Vierschanzentournee 2020/21 heute: Gesamtstand, Ergebnisse und Resultate

Vierschanzentournee-Gesamtwertung, Stand nach 2 von 4 Wettbewerben:

1. Halvor Egner Granerud ( Norwegen ) 555,0 Pkt.;

Granerud ( ) 555,0 Pkt.; 2. Karl Geiger ( Oberstdorf ) 551,0;

( ) 551,0; 3. Kamil Stoch ( Polen ) 548,3;

( ) 548,3; 4. Dawid Kubacki ( Polen ) 546,4;

( ) 546,4; 5. Markus Eisenbichler ( Siegsdorf ) 531,5;

( ) 531,5; 6. Philipp Aschenwald ( Österreich ) 530,7;

( ) 530,7; 7. Andrzej Stekala ( Polen ) 527,0;

( ) 527,0; 8. Ryoyu Kobayashi ( Japan ) 522,4;

( ) 522,4; 9. Anze Lanisek ( Slowenien ) 520,8;

( ) 520,8; 10. Piotr Zyla ( Polen ) 517,1; .

( ) 517,1; . ... 28. Martin Hamann ( Aue ) 364,1;

( ) 364,1; ... 29. Pius Paschke ( Kiefersfelden ) 357,7;

( ) 357,7; ... 31. Severin Freund ( Rastbüchl ) 353,6;

( ) 353,6; ... 35. Richard Freitag ( Aue ) 339,4;

( ) 339,4; ... 44. Constantin Schmid ( Oberaudorf ) 209,0;

( ) 209,0; ... 46. David Siegel ( Baiersbronn ) 207,6;

( ) 207,6; ... 47. Moritz Baer (Gmund am Tegernsee ) 205,5;

(Gmund am ) 205,5; ... 53. Andreas Wellinger ( Ruhpolding ) 108,5;

( ) 108,5; ... 54. Luca Roth ( Meßstetten ) 99,5;

( ) 99,5; ... 57. Kilian Märkl ( Garmisch-Partenkirchen ) 94,5

Die Vierschanzentournee in Oberstdorf vom 28./29.12.2020:

Sieger der Qualifikation in Oberstdorf vom 28.12.2020: Philipp Aschenwald ( Österreich )

vom 28.12.2020: ( ) Sieger des Auftaktspringen in Oberstdorf vom 29.12.2020: Karl Geiger ( Oberstdorf )

Die Ergebnisse im Detail:

Montag, 28. Dezember: Qualifikation in Oberstdorf

1. Philipp Aschenwald ( Österreich ) 134,9 Pkt.(128,5 m);

( ) 134,9 Pkt.(128,5 m); 2. Halvor Egner Granerud ( Norwegen ) 123,8(122,0);

Granerud ( ) 123,8(122,0); 3. Cene Prevc ( Slowenien ) 123,5(122,0);

( ) 123,5(122,0); 4. Daniel Huber ( Österreich ) 123,3(127,5);

( ) 123,3(127,5); 5. Ryoyu Kobayashi ( Japan ) 122,5(122,5);

( ) 122,5(122,5); 6. Antti Aalto ( Finnland ) 121,2(126,0);

( ) 121,2(126,0); 7. Robert Johansson ( Norwegen ) 118,3(121,5);

( ) 118,3(121,5); 8. Anze Lanisek ( Slowenien ) 118,2(121,5);

( ) 118,2(121,5); 9. Giovanni Bresadola ( Italien ) 117,0(119,0);

( ) 117,0(119,0); 10. Gregor Deschwanden ( Schweiz ) 115,7(122,0);

( ) 115,7(122,0); ... 14. Karl Geiger ( Oberstdorf ) 113,2(114,0);

( ) 113,2(114,0); ... 17. Severin Freund ( Rastbüchl ) 111,2(116,5);

( ) 111,2(116,5); ... 18. Richard Freitag ( Aue ) 111,0(119,0);

( ) 111,0(119,0); ... 19. Constantin Schmid ( Oberaudorf ) 110,7(115,0);

( ) 110,7(115,0); ... 25. Markus Eisenbichler ( Siegsdorf ) 107,5(114,0);

( ) 107,5(114,0); ... 29. Martin Hamann ( Aue ) 101,0(108,5);

( ) 101,0(108,5); ... 34. Andreas Wellinger ( Ruhpolding ) 97,8(111,5);

( ) 97,8(111,5); ... 38. David Siegel ( Baiersbronn ) 95,9(110,0);

( ) 95,9(110,0); ... 39. Luca Roth ( Meßstetten ) 95,8(104,5);

( ) 95,8(104,5); ... 44. Moritz Baer (Gmund am Tegernsee ) 91,2(104,0);

(Gmund am ) 91,2(104,0); ... 45. Pius Paschke ( Kiefersfelden ) 90,7(99,5);

( ) 90,7(99,5); ... 55. Kilian Märkl ( Garmisch-Partenkirchen ) 69,2(94,0)

Dienstag, 29. Dezember: Auftaktspringen in Oberstdorf

1. Karl Geiger ( Oberstdorf ) 291,1 Pkt. (127,0 m/136,5 m);

( ) 291,1 Pkt. (127,0 m/136,5 m); 2. Kamil Stoch ( Polen ) 288,3 (125,0/132,5);

( ) 288,3 (125,0/132,5); 3. Marius Lindvik ( Norwegen ) 285,2 (126,5/135,5);

( ) 285,2 (126,5/135,5); 4. Halvor Egner Granerud ( Norwegen ) 280,1 (122,0/131,0);

Granerud ( ) 280,1 (122,0/131,0); 5. Markus Eisenbichler ( Siegsdorf ) 274,3 (118,0/142,0);

( ) 274,3 (118,0/142,0); 6. Stefan Kraft ( Österreich ) 273,6 (126,5/125,0);

( ) 273,6 (126,5/125,0); 7. Andrzej Stekala ( Polen ) 273,3 (123,0/136,5);

( ) 273,3 (123,0/136,5); 8. Philipp Aschenwald ( Österreich ) 273,0 (130,0/127,0);

( ) 273,0 (130,0/127,0); 9. Anze Lanisek ( Slowenien ) 270,1 (120,5/135,5);

( ) 270,1 (120,5/135,5); 10. Ziga Jelar ( Slowenien ) 269,8 (128,0/124,0);

( ) 269,8 (128,0/124,0); ... 25. Severin Freund ( Rastbüchl ) 249,5 (123,5/126,0);

( ) 249,5 (123,5/126,0); ... 33. Pius Paschke ( Kiefersfelden ) 118,8 (116,5/-);

( ) 118,8 (116,5/-); ... 36. Constantin Schmid ( Oberaudorf ) 118,0 (117,0/-);

( ) 118,0 (117,0/-); ... 38. David Siegel ( Baiersbronn ) 114,1 (118,0/-);

( ) 114,1 (118,0/-); ... 41. Richard Freitag ( Aue ) 113,0 (118,5/-);

( ) 113,0 (118,5/-); ... 43. Martin Hamann ( Aue ) 112,4 (114,0/-);

( ) 112,4 (114,0/-); ... 46. Andreas Wellinger ( Ruhpolding ) 108,5 (115,0/-);

( ) 108,5 (115,0/-); ... 48. Moritz Baer (Gmund am Tegernsee ) 108,0 (114,5/-);

(Gmund am ) 108,0 (114,5/-); ... 53. Luca Roth ( Meßstetten ) 99,5 (110,0/-);

( ) 99,5 (110,0/-); ... 57. Kilian Märkl ( Garmisch-Partenkirchen ) 94,5 (108,0/-)

Die Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen am 31.12.2020/01.01.2021:

Sieger der Qualifikation Garmisch-Partenkirchen vom 31.12.2020: Anze Lanisek ( Slowenien )

vom 31.12.2020: ( ) Sieger des Neujahrsskispringens Garmisch-Partenkirchen vom 01.01.2021: Dawid Kuback ( Polen )

Die Ergebnisse im Detail:

Donnerstag, 31. Dezember: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen

1. Anze Lanisek ( Slowenien ) 138,6 Pkt.(139,0 m);

( ) 138,6 Pkt.(139,0 m); 2. Halvor Egner Granerud ( Norwegen ) 138,1(143,0);

Granerud ( ) 138,1(143,0); 3. Markus Eisenbichler ( Siegsdorf ) 137,9(135,5);

( ) 137,9(135,5); 4. Stefan Kraft ( Österreich ) 136,1(137,0);

( ) 136,1(137,0); 5. Karl Geiger ( Oberstdorf ) 134,3(132,0);

( ) 134,3(132,0); 6. Ryoyu Kobayashi ( Japan ) 134,1(133,0);

( ) 134,1(133,0); 7. Kamil Stoch ( Polen ) 134,1(132,5);

( ) 134,1(132,5); 8. Dawid Kubacki ( Polen ) 131,2(128,0);

( ) 131,2(128,0); 9. Andrzej Stekala ( Polen ) 129,8(133,0);

( ) 129,8(133,0); 10. Johann André Forfang ( Norwegen ) 129,0(133,0);

( ) 129,0(133,0); ... 21. Richard Freitag ( Aue ) 121,8(129,0);

( ) 121,8(129,0); ... 23. Severin Freund ( Rastbüchl ) 121,0(127,5);

( ) 121,0(127,5); ... 32. Martin Hamann ( Aue ) 117,2(124,5);

( ) 117,2(124,5); ... 33. Pius Paschke ( Kiefersfelden ) 117,0(123,5);

( ) 117,0(123,5); ... 34. Moritz Baer (Gmund am Tegernsee ) 116,5(127,5);

(Gmund am ) 116,5(127,5); ... 37. Constantin Schmid ( Oberaudorf ) 115,5(124,5);

( ) 115,5(124,5); ... 50. David Siegel ( Baiersbronn ) 103,3(122,0);

( ) 103,3(122,0); ... 53. Andreas Wellinger ( Ruhpolding ) 100,1(119,0);

( ) 100,1(119,0); ... 55. Kilian Märkl ( Garmisch-Partenkirchen ) 96,6(117,0);

( ) 96,6(117,0); ... 57. Luca Roth ( Meßstetten ) 95,3(114,0)

Freitag, 1. Januar: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

1. Dawid Kubacki ( Polen ) 282,1 Pkt. (139,0 m/144,0 m);

( ) 282,1 Pkt. (139,0 m/144,0 m); 2. Halvor Egner Granerud ( Norwegen ) 274,9 (137,0/136,0);

Granerud ( ) 274,9 (137,0/136,0); 3. Piotr Zyla ( Polen ) 260,4 (129,5/137,0);

( ) 260,4 (129,5/137,0); 4. Kamil Stoch ( Polen ) 260,0 (135,0/132,0);

( ) 260,0 (135,0/132,0); 5. Karl Geiger ( Oberstdorf ) 259,9 (131,0/138,0);

( ) 259,9 (131,0/138,0); 6. Philipp Aschenwald ( Österreich ) 257,7 (130,0/136,5);

( ) 257,7 (130,0/136,5); 7. Ryoyu Kobayashi ( Japan ) 257,2 (133,5/132,0);

( ) 257,2 (133,5/132,0); 8. Markus Eisenbichler ( Siegsdorf ) 257,2 (137,5/134,0);

( ) 257,2 (137,5/134,0); 9. Johann André Forfang ( Norwegen ) 256,2 (128,5/139,0);

( ) 256,2 (128,5/139,0); 10. Andrzej Stekala ( Polen ) 253,7 (133,5/133,0);

( ) 253,7 (133,5/133,0); 11. Martin Hamann ( Aue ) 251,7 (128,5/135,5);

( ) 251,7 (128,5/135,5); ... 16. Pius Paschke ( Kiefersfelden ) 238,9 (127,5/127,0);

( ) 238,9 (127,5/127,0); ... 27. Richard Freitag ( Aue ) 226,4 (129,0/126,0);

( ) 226,4 (129,0/126,0); ... 39. Severin Freund ( Rastbüchl ) 104,1 (123,0/-);

( ) 104,1 (123,0/-); ... 43. Moritz Baer (Gmund am Tegernsee ) 97,5 (116,5/-); ...

(Gmund am ) 97,5 (116,5/-); ... ... 45. David Siegel ( Baiersbronn ) 93,5 (117,5/-);

( ) 93,5 (117,5/-); ....47. Constantin Schmid ( Oberaudorf ) 91,0 (114,5/-)

Die Vierschanzentournee in Innsbruck am 02.01. und 03.01.2021:

Sieger der Qualifikation Innsbruck :

: Sieger des Bergiselspringens Innsbruck :

Die Ergebnisse im Detail:

Die Vierschanzentournee in Bischofshofen vom 05.01. bis 06.01.2021:

Sieger der Qualifikation Bischofshofen :

: Sieger des Dreikönigsspringens Bischofshofen :

Die Ergebnisse im Detail:

Die Vierschanzentournee 2020/21: Alle Infos auf einen Blick

Die Vierschanzentournee im Rückblick: Gesamtstand 2019/20

Der Gesamtstand (ersten 30 Plätze) der 68. Vierschanzentournee in der Saison 2019/20 sah wie folgt aus:

1. Dawid Kubacki , Polen : 1131.6

, : 1131.6 2. Marius Lindvik Norwegen : 1111

: 1111 3. Karl Geiger , Deutschland : 1108.4

, : 1108.4 4. Ryoyu Kobayashi , Japan : 1096

, : 1096 5. Stefan Kraft , Österreich : 1086

, : 1086 6. Johann Andre Forfang Norwegen : 1051

: 1051 7. Domen Prevc , Slowenien : 1050.9

, : 1050.9 8. Peter Prevc , Slowenien : 1048.8

, : 1048.8 9. Daiki Ito , Japan : 1039

, : 1039 10. Stephan Leyhe , Deutschland : 1037.5

, : 1037.5 11. Philipp Aschenwald , Österreich : 1035.7

, : 1035.7 12. Robert Johansson , Norwegen : 1025.4

, : 1025.4 13. Kamil Stoch , Österreich : 1023.6

, : 1023.6 14. Piotr Zyla , Österreich : 1016.7

, : 1016.7 15. Markus Eisenbichler , Deutschland : 1011.1

, : 1011.1 16. Constantin Schmid , Deutschland : 999.8

, : 999.8 17. Roman Koudelka , Tschecheslowakei: 992

, Tschecheslowakei: 992 18. Michael Hayboeck, Österreich : 990.6

: 990.6 19. Yukiya Sato , Japan : 891.3

, : 891.3 20. Pius Paschke , Deutschland : 880

, : 880 21. Anze Lanisek , Slowenien : 878.7

, : 878.7 22. Kilian Peier, Schweiz : 862

: 862 23. Timi Zajc, Slowenien : 853

: 853 24. Daniel Andre Tande , Norwegen : 848.6

, : 848.6 25. Jan Hörl, Österreich : 834

: 834 26. Daniel Huber , Österreich : 746.1

, : 746.1 27. Simon Ammann , Schweiz : 738.4

, : 738.4 28. Gregor Schlierenzauer , Schweiz : 737.3

, : 737.3 29. Junshiro Kobayashi, Japan : 717.3

: 717.3 30. Evgeniy Klimov, Russland : 628.3

: 628.3 31. Maciej Kot , Polen : 571.9

