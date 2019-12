vor 18 Min.

Vierschanzentournee 2019/20 - Start heute in Oberstdorf: Programm, Zeitplan und Übertragung

Skispringer Geiger will die Tournee-Enttäuschungen der vergangenen Jahre endlich hinter sich bringen. Die Vierschanzentournee 2019 ab heute in Oberstdorf: Termin, Zeitplan und Live-TV zum Skispringen.

Skispringen: Heute startet die Vierschanzentournee 2019/20 mit der Qualifikation in Oberstdorf. Hier finden Sie die Infos zu Zeitplan, Uhrzeiten und Programm. Wo ist das Springen live in TV und Stream zu sehen?

Skispringen: Am heutigen Samstag ist es endlich soweit: Nach der offiziellen Eröffnung und den ersten Trainings startet heute die Vierschanzentournee 2019/20 mit der Qualifikation in Oberstdorf. Beginn ist um 16.30 Uhr.

Dort in Bayern findet traditionell das Auftaktspringen statt, bevor es für die Sportler noch an drei anderen Stationen in Deutschland und Österreich um möglichst gute Ergebnisse geht.

Termin, Zeitplan und Live-TV beim Skispringen in Oberstdorf. Hier finden Sie alle Infos zu Datum, Termin, Programm, Zeitplan, Sprungkalender und Uhrzeiten bei der 4-Schanzen-Tournee. Außerdem: Wo ist das Skispringen live in TV, Fernsehen und Stream zu sehen? Free-TV, Sky oder DAZN?

Skispringen: Vierschanzentournee 2019/20 heute in Oberstdorf: Programm, Termine, Datum, Uhrzeit, Sprungkalender, Zeitplan

Skispringen in Oberstdorf: 28. bis 29. Dezember 2019

27. Dezember

19.00 Uhr: Offizielle Eröffnung der Vierschanzentournee mit Präsentation der Teilnehmer im Nordic Park

28. Dezember

12.00 Uhr: Stadioneinlass

14.30 Uhr: Offizielles Training



16.30 Uhr: Qualifikation (live in der ARD ab ca. 16.10 Uhr)

29. Dezember

13.00 Uhr: Stadioneinlass

16.00 Uhr: Probedurchgang

17.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang (Live in der ARD ab ca. 16.40 Uhr)

Anschließend: Finaldurchgang (2. Durchgang) (Live ARD )

Anschließend: Siegerehrung

Oberstdorf: Auftaktspringen 2019/2020 live im TV, Fernsehen & Live-Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Gute Nachrichten für deutsche Skisprung-Fans, die sich fragen, ob die Vierschanzentournee 2019/2020 inkl. Oberstdorf nur im Pay-TV in Sky oder DAZN zu sehen sein wird: Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF werden vorerst zum letzten Mal da Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf im Free-TV übertragen. Auch in diesem Jahr ist das Skispringen des Skisprung Weltcups und der 4-Schanzen-Tournee wieder live im TV, Fernsehen und Live-Stream möglich - kostenlos und ohne Anmeldung, gratis und umsonst. Lange war unklar, wie sich Live-TV und Stream zwischen ARD und ZDF aufteilen würde.

Update: Jetzt ist klar, dass die ARD das Auftaktspringen live in TV und Stream zeigt.

Skispringen: Ergebnisse in Oberstdorf / Vierschanzentournee 2018

1 Ryōyū Kobayashi 282,3 138,5 m 126,5 m

2 Markus Eisenbichler 281,9 133,0 m 129,0 m

281,9 133,0 m 129,0 m 3 Stefan Kraft 280,5 131,0 m 134,5 m

280,5 131,0 m 134,5 m 4 Andreas Stjernen 278,2 132,5 m 131,0 m

278,2 132,5 m 131,0 m 5 Dawid Kubacki 269,8 128,5 m 133,5 m

269,8 128,5 m 133,5 m 6 Piotr Żyła 268,3 133,0 m 126,5 m

7 Robert Johansson 268,0 129,0 m 125,0 m

268,0 129,0 m 125,0 m 8 Kamil Stoch 267,6 127,0 m 131,0 m

267,6 127,0 m 131,0 m 9 Timi Zajc 266,0 127,0 m 125,5 m

10 Daniel Huber 265,2 129,0 m 124,0 m

265,2 129,0 m 124,0 m 11 Roman Koudelka 264,4 126,0 m 129,0 m

264,4 126,0 m 129,0 m 12 Karl Geiger 262,9 129,0 m 128,0 m

262,9 129,0 m 128,0 m 13 Stephan Leyhe 260,0 125,5 m 125,0 m

260,0 125,5 m 125,0 m 14 Simon Ammann 258,3 125,0 m 126,0 m

258,3 125,0 m 126,0 m 15 Yukiya Satō 255,0 130,0 m 124,5 m

Skispringen: Das ist die Skisprungschanze von Oberstdorf, die Schattenbergschanze

Die Schattenbergschanze (heißt aktuell Audi Arena) ist eine Skisprungschanze in Oberstdorf, Bayern, Deutschland. Auf dem Hügel wurden zwei FIS Nordische Ski-Weltmeisterschaften ausgetragen. Die Schanze dient seit 1952 jedes Jahr am 30. Dezember als Eröffnungsrunde der Vierschanzentournee. Nicht zu verwechseln mit einem anderen Veranstaltungsort in Oberstdorf, der Heini Klopfer Skiflugschanze, etwa sieben Kilometer südlich.

Das ist Oberstdorf

Oberstdorf ist eine Gemeinde und Ski- und Wanderstadt im Südwesten Deutschlands im Allgäu der bayerischen Alpen. Oberstdorf ist eine der höchsten Marktgemeinden Deutschlands. Es ist die südlichste Siedlung Bayerns und Deutschlands insgesamt.

Im Zentrum von Oberstdorf befindet sich eine Kirche, deren hoher Turm als Orientierungspunkt für die Navigation durch die Stadt dient. Die Gipfel von Nebelhorn und Fellhorn bieten einen dramatischen Panoramablick auf die Alpen. Das Nebelhorn ist über die Nebelhornbahn erreichbar.

