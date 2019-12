vor 17 Min.

Vierschanzentournee 2019/20 in Garmisch heute im Live-TV & Stream sehen

Vierschanzentournee 2019/20 in Garmisch-Partenkirchen heute im Live-TV & Stream sehen - ARD oder ZDF?

Vierschanzentournee 2019/20: In Oberstdorf ging es los, in Garmisch-Partenkirchen weiter. Das Skispringen kommt heute live im TV und Live-Stream - im Free-TV und Gratis-Stream, ARD oder ZDF?

Die Vierschanzentournee 2019/2020 geht in die nächste Runde: Heute steht die Qualifikation für das zweite Springen in Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm. Wie Sie den Wettkampf live im TV und Stream in der Übertragung verfolgen können, lesen Sie hier.

Das Auftaktspringen in Oberstdorf gewann der Japaner Junshiro Kobayashi vor dem Deutschen Karl Geiger und dem Österreicher Stefan Kraft.

Die Vierschanzentournee läuft auch 2019/20 wieder live im TV und Stream. Die offizielle Eröffnung fand am 27.12.19 in Oberstdorf statt. Nach dem Auftakt folgen noch Springen in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.

Läuft die Vierschanzentournee live im Free-TV auf ARD und ZDF? Oder im Pay-TV bei DAZN oder Sky? Hier gibt es die Infos rund um die Übertragung der TV-Sender.

Vierschanzentournee 2019/20 heute: Übertragung im Live-TV und Stream - auch im Free-TV?

Gute Nachricht für die deutschen Skisprung-Fans, die sich fragen, ob die Vierschanzentournee 2019/2020 nur im Pay-TV auf Sky oder DAZN zu sehen ist: Vorerst letztmals übertragen ZDF und ARD im Free-TV die Skispringen. Skispringen rund um Neujahr wird also auch heuer wieder live in TV, Fernsehen und Live-Stream möglich sein - und das eben gratis, umsonst, kostenlos und ohne Anmeldung. Wie die Live-Übertragung in TV und Stream zwischen ARD und ZDF aufgeteilt wird, ist indes noch nicht ganz klar.

Update/aktuell: Jetzt ist bekannt, dass das ZDF die 4-Schanzen-Tournee 2019/2020 in Garmisch-Partenkirchen live in TV, Fernsehen und Stream zeigen wird - und somit im Free-TV.

Vierschanzentournee 2019/20 live im TV, Fernsehen und Stream sehen - die TV-Termine im Überblick

Skispringen in Garmisch-Partenkirchen: 31. Dezember 2019 bis 1. Januar 2020

31. Dezember

10.00 Uhr: Stadioneinlass

11.45 Uhr: Offizielles Training

14.00 Uhr: Qualifikation: Live im ZDF

1. Januar

10.00 Uhr: Stadioneinlass

12.30 Uhr: Probedurchgang

14.00 Uhr: 1. Wertungsdurchgang - Live im ZDF

Anschließend: Finale und Siegerehrung - Live im ZDF

Skispringen in Innsbruck: 3. bis 4. Januar 2020

3. Januar

11.45 Uhr: Offizielles Training

14.00 Uhr: Qualifikation

4. Januar

12.30 Uhr: Probedurchgang

14.00 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend: Finale und Siegerehrung

Skispringen in Bischofshofen: 5. bis 6. Januar 2020

5. Januar

12.00 Uhr: Stadioneinlass

15.00 Uhr: Offizielles Training

16.30 Uhr: Qualifikation

6. Januar

12.00 Uhr: Stadioneinlass

15.30 Uhr: Probedurchgang

17.15 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend: Finale und Siegerehrung

Passé ...

Skispringen in Oberstdorf: 28. bis 29. Dezember 2019

27. Dezember

19.00 Uhr: Offizielle Eröffnung der Vierschanzentournee mit Präsentation der Teilnehmer im Nordic Park

28. Dezember

12.00 Uhr: Stadioneinlass

14.30 Uhr: Offizielles Training

16.30 Uhr: Qualifikation (Live in der ARD ab ca. 16.10 Uhr)

29. Dezember

13.00 Uhr: Stadioneinlass

16.00 Uhr: Probedurchgang

17.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang (Live in der ARD ab ca. 16.40 Uhr)

(Live in der ab ca. 16.40 Uhr) Anschließend: Finale und Siegerehrung (Live ARD )

Weitere Infos zur Vierschanzentournee:

Wer hat die TV-Rechte und sichert sich damit die Live-Übertragung im Fernsehen?

Die Übertragungsrechte für die Vierschanzentournee in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen liegen vorläufig das letzte mal bei ARD und ZDF. Wer kommendes Jahr die 4-Schanzen-Tournee live in TV, Fernsehen und Live-Stream überträgt ist unklar - auch ob es eine Live-Übertragung ins Free-TV 2020/21 geben wird.

Themen folgen