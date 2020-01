07:56 Uhr

Vierschanzentournee 2019/2020 heute am 6.1.20 im TV und Live-Stream: Übertragungstermine und TV-Sender

Skispringen: Das Finale der Vierschanzentournee 2019/20 findet heute am 6.1.20 in Bischofshofen statt. Das Springen läuft im TV und Live-Stream. ARD oder ZDF, Free-TV oder Gratis-Stream: Die Infos und Termine zur Übertragung hier.

Vierte Station der Vierschanzentournee 2019/20: In Bischofshofen entscheidet sich heute am 6.1.20, wer den Höhepunkt der Skisprung-Saison für sich entscheiden kann - für die Fans live in TV und Stream verfolgbar.

Neben den Führenden im Klassement, dem Polen Dawid Kubacki, und Marius Lindvik ( Norwegen) auf Rang 2 haben auch Karl Geiger auf Rang 3 und Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi ( Japan) auf Platz 4 Chancen auf den Gesamtsieg. Allerdings musste sich Geiger nach Rang 16 in der Qualifikation gestern eingestehen: "Das war jetzt noch nicht so der Hit."

Auch 2019/20 läuft die Vierschanzentournee wieder live im TV und Stream. Nach der offiziellen Eröffnung am 27.12.19 in Oberstdorf folgten die beiden Springen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck. Heute ist Bischofshofen als letztes Springen an der Reihe.

Läuft die Vierschanzentournee live im Free-TV auf ARD und ZDF? Oder im Pay-TV bei DAZN oder Sky? Hier gibt es die Infos rund um die Übertragung der TV-Sender.

Vierschanzentournee 2019/20 am 6.1.20: Übertragung im Live-TV und Stream. Läuft das Skispringen heute auch im Free-TV?

Gute Nachricht für die deutschen Skisprung-Fans, die sich fragen, ob die Vierschanzentournee 2019/2020 nur im Pay-TV auf Sky oder DAZN zu sehen ist: Vorerst letztmals übertragen ZDF und ARD im Free-TV die Skispringen. Skispringen rund um Neujahr wird also auch heuer wieder live in TV, Fernsehen und Live-Stream möglich sein - und das eben gratis, umsonst, kostenlos und ohne Anmeldung. Wie die Live-Übertragung in TV und Stream zwischen ARD und ZDF aufgeteilt wird, ist indes noch nicht ganz klar.

Update/aktuell: Jetzt ist bekannt, dass das ZDF die 4-Schanzen-Tournee 2019/2020 in Innsbruck live in TV, Fernsehen und Stream zeigen wird - und somit im Free-TV.

Fernsehen: Vierschanzentournee 2019/2020 heute live im TV und Stream verfolgen - hier die TV-Termine im Überblick

Skispringen in Bischofshofen: 5. bis 6. Januar 2020

5. Januar

12.00 Uhr: Stadioneinlass

15.00 Uhr: Offizielles Training (live in TV und Stream in der ARD )

) 16.30 Uhr: Qualifikation (live in TV und Stream in der ARD )

6. Januar

12.00 Uhr: Stadioneinlass

15.30 Uhr: Probedurchgang

17.15 Uhr: 1. Wertungsdurchgang (live in TV und Stream in der ARD )

Anschließend: Finale und Siegerehrung (live in TV und Stream in der ARD )

Passé ...

Skispringen in Oberstdorf: 28. bis 29. Dezember 2019

27. Dezember

19.00 Uhr: Offizielle Eröffnung der Vierschanzentournee mit Präsentation der Teilnehmer im Nordic Park

28. Dezember

12.00 Uhr: Stadioneinlass

14.30 Uhr: Offizielles Training

16.30 Uhr: Qualifikation (Live in der ARD ab ca. 16.10 Uhr)

29. Dezember

13.00 Uhr: Stadioneinlass

16.00 Uhr: Probedurchgang

17.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang (Live in der ARD ab ca. 16.40 Uhr)

(Live in der ab ca. 16.40 Uhr) Anschließend: Finale und Siegerehrung (Live ARD )

Skispringen in Garmisch-Partenkirchen: 31. Dezember 2019 bis 1. Januar 2020

31. Dezember

10.00 Uhr: Stadioneinlass

11.45 Uhr: Offizielles Training

14.00 Uhr: Qualifikation: Live im ZDF

1. Januar

10.00 Uhr: Stadioneinlass

12.30 Uhr: Probedurchgang

14.00 Uhr: 1. Wertungsdurchgang - Live im ZDF

- Live im Anschließend: Finale und Siegerehrung - Live im ZDF

Skispringen in Innsbruck: 3. bis 4. Januar 2020

3. Januar

11.45 Uhr: Offizielles Training

14.00 Uhr: Qualifikation (live in TV/Fernsehen und Stream im ZDF )

4. Januar

12.30 Uhr: Probedurchgang

14.00 Uhr: 1. Wertungsdurchgang (live in TV/Fernsehen und Stream im ZDF )

(live in TV/Fernsehen und Stream im ) Anschließend: Finale und Siegerehrung (live in TV/Fernsehen und Stream im ZDF )

Weitere Infos zur Vierschanzentournee:

Wer hat die TV-Rechte? Wo läuft die Übertragung live im Fernsehen?

Die Übertragungsrechte für die Vierschanzentournee in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen liegen vorläufig das letzte mal bei ARD und ZDF. Wer kommendes Jahr die 4-Schanzen-Tournee live in TV, Fernsehen und Live-Stream überträgt ist unklar - auch ob es eine Live-Übertragung ins Free-TV 2020/21 geben wird.

