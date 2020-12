15:00 Uhr

Vierschanzentournee 2020/21: Termine, Zeitplan & Programm heute am 28.12.20

Die Vierschanzentournee, das Highlight im Skisprung-Weltcup, startet heute am 28.12.2020 in Oberstdorf. Wann die einzelnen Springen in Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen stattfinden, das aktuelle Programm, die Termine, Datum und Uhrzeiten – das alles erfahren Sie hier.

Die Vierschanzentournee2020/21 findet trotz der Corona-Pandemie statt. Der Höhepunkt der Weltelite im Skisprung und der TV-Quotenhit startet am 28.12.2020 in Oberstdorf. Am 31.12. sind die Sprünge in Garmisch-Partenkirchen angesetzt, vom 2. bis 3. Januar in Innsbruck und vom 5. bis 6. Januar 2021 in Bischofshofen.

Alle Infos zum aktuellen Programm, den Terminen der Springen, Orten, Datum und Uhrzeit, erhalten Sie hier.

Termine der Vierschanzentournee 20/21 heute: Programm, Ort und Sprünge

Der Auftakt der Vierschanzentournee 2020/21 ist in Oberstdorf im Allgäu, das 2021 auch die Nordische Ski-WM ausrichtet. Das Neujahrsspringen wird am 31.12.20 und 01.01.2021 in Garmisch-Partenkirchen stattfinden. Die Tournee zieht anschließend weiter nach Österreich und wird dort am Bergisel in Innsbruck vom 3./4. Januar 21 die Springen abhalten. Die Entscheidung über den Gesamtsieg fällt schließlich beim Dreikönigsspringen im österreichischen Bischofshofen am 5./6. Januar. Alle Termine im Detail finden Sie hier:

28.12.-29.12.2020 Skispringen in Oberstdorf, WM Skisprung Arena: Auftaktveranstaltung

Montag, 28.12.2020:

16.30 Uhr: Offizielles Training in Oberstdorf

16.30 Uhr: Qualifikation in Oberstdorf

Dienstag, 29.12.2020:

16.30 Uhr: Auftaktspringen in Oberstdorf

31.12.2020-01.01.2021: Garmisch-Partenkirchen, Olympiaschanze: Neujahrsspringen

Donnerstag, 31.12.2020:

11.45 Uhr: Offizielles Training in Garmisch-Partenkirchen

14.00 Uhr: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen

Freitag, 01.01.2021:

14 Uhr: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

02.01.-03.01.2021: Innsbruck, Bergisel-Stadion Olympiaschanze

Samstag, 02.01.2021:

11.15 Uhr: Offizielle Training in Innsbruck

13.30 Uhr: Qualifikation in Innsbruck

Sonntag, 03.01.2021:

13.30 Uhr: Offizieller Wettkampf in Innsbruck

05.01.-06.01.2021: Bischofshofen, Paul-Außerleitner-Schanze: Dreikönigsspringen

Dienstag, 05.01.2021:

15 Uhr: Offizielles Training in Bischofshofen

Offizielles Training in 16.30 Uhr: Qualifikation in Bischofshofen

Mittwoch, 06.01.2021:

16.45 Uhr: Dreikönigsspringen in Bischofshofen

Tickets für die Vierschanzentournee 20/21: Skispringen in Deutschland und Österreich

Die Tickets für die Auftaktveranstaltung in Oberstdorf waren binnen kurzer Zeit Anfang Oktober ausverkauft. Das Kontingent war aufgrund der verschärften Sicherheits- und Hygienebestimmungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie auf 2500 Plätze reduziert worden. Tickets für die Springen in Garmisch, Bischofshofen und Innsbruck stehen derzeit noch nicht zum Verkauf. Die Veranstalter werden diese kurzfristig zum Verkauf freigeben. Auf der Veranstalterseite vierschanzentournee.com finden Sich aktuelle Infos zu Tickets und aktuellen Verkaufsmodalitäten.

