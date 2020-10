vor 2 Min.

Vierschanzentournee 2020/21: Übertragung live im TV & Stream – ARD/ZDF oder DAZN/Sky?

Die Vierschanzentournee 2020/21 startet am 28.12.2020 (im Bild: Dawid Kubacki nach seinem Gesamtsieg bei der Tournee 2019). Wann die einzelnen Springen in Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen live im Free-TV und Stream zu sehen sind, das erfahren Sie hier.

Die Vierschanzentournee als absolutes Highlight im WC-Kalender – in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen – und soll trotz der Corona-Pandemie wie gewohnt statt finden. Wann die Springen live im Free-TV oder Stream zu sehen sind, das erfahren Sie hier.

Die Vierschanzentournee 2020/21 trägt vom 28. Dezember bis zum 6. Janaur 2021 vier Wettbewerbe auf den Schanzen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen aus, aus denen sich der Gesamtsieger der Tournee ergibt. Das reduzierte Ticketkontingent für das Auftaktspringen in Oberstdorf ist bereits ausverkauft. Alle anderen Ticketverkäufe finden kurzfristig statt.

Die Vierschanzentournee wird auch 20/21 live im TV übertragen. Ob die Eröffnung und die Springen in Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen live im Free-TV zu sehen sind, das erfahren Sie hier. Übertragen auch Pay-TV-Streaming-Anbieter wie DAZN oder Sky? Alle Infos dazu, finden Sie hier.

Die Vierschanzentournee 2020/21: Übertragung im Free-TV bei ARD/ZDF oder im Live-Stream bei DAZN/Sky?

Werden die Skispringen der Vierschanzentournee live und kostenlos im Free-TV bei ARD, ZDF und Eurosport übertragen wie die letzten Jahre? In der Regel sind die Springen der jährliche Höhepunkt der Weltelite und ein Quotenhit, den bis zu fünf Millionen Zuschauer im Schnitt im TV verfolgen. Viele Fans verfolgten die Sprünge begleitet von TV-Experte Dieter Thoma bei der ARD. Dieser geht nach 20 Jahren TV-Expertentum neue Wege und tritt seinen Status an Sven Hannawald ab. Der ehemalige Skiflug-Weltmeister wird gemeinsam mit Matthias Opdenhövel die Übertragungen im Ersten analysieren. Sven Hannawald wechselt von Eurosport zu ARD, dort war er die letzten Jahre bei den Skisprung-Übertragungen vor Ort. Welcher Sender, ob ARD, ZDF oder Eurosport, oder Pay-TV-Anbieter wie DAZN oder Sky die Eröffnungsveranstaltung, die Qualifikationsspringen und das Neujahrsspringen überträgt, steht derzeit nicht im Detail fest. Wir aktualisieren an dieser Stelle.

Die Vierschanzentournee heute live im Free-TV & Stream: alle Termine im Überblick

28.12.-29.12.2020 Skispringen in Oberstdorf, WM Skisprung Arena: live im Free-TV und Stream bei xx

Montag, 28.12.2020:

16.30 Uhr: Offizielles Training in Oberstdorf

16.30 Uhr: Qualifikation in Oberstdorf

Dienstag, 29.12.2020:

16.30 Uhr: Auftaktspringen in Oberstdorf

31.12.2020-01.01.2021: Garmisch-Partenkirchen, Olympiaschanze: live im Free-TV und Stream bei xx

Donnerstag, 31.12.2020:

11.45 Uhr: Offizielles Training in Garmisch-Partenkirchen

14.00 Uhr: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen

Freitag, 01.01.2021:

14 Uhr: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

02.01.-03.01.2021: Innsbruck, Bergisel-Stadion Olympiaschanze

Samstag, 02.01.2021:

11.15 Uhr: Offizielle Training in Innsbruck

13.30 Uhr: Qualifikation in Innsbruck

Sonntag, 03.01.2021:

13.30 Uhr: Offizieller Wettkampf in Innsbruck

05.01.-06.01.2021: Bischofshofen, Paul-Außerleitner-Schanze: live im Free-TV und Stream bei xx

Montag, 05.01.2021:

15 Uhr: Offizielles Training in Bischofshofen

Offizielles Training in 16.30 Uhr: Qualifikation in Bischofshofen

Dienstag, 06.01.2021:

16.45 Uhr: Dreikönigsspringen in Bischofshofen

Die Vierschanzentournee: Gewinner & Sieger

Sieger der 68. Vierschanzentournee 2019/20 wurde erstmals der Pole Dawid Kubacki, der den Titelverteidiger von 2018/19, den Japaner Ryoyu Kobayashi verdrängte. Marius Lindvik aus Norwegen folgt Kubacki, der 1131,6 Punkte errang, mit 1111 Punkten. Der deutsche Skispringer Karl Geiger gelang der dritte Platz mit 1108,4 Punkten.

Erstmals Vierschanzentournee für Frauen 2021/22?

Dr. Peter Kruijer, Vorsitzender des Skiclubs Oberstdorf, hat ein klares, positives Statement zu einer Vierschanzentournee der Frauen abgegeben. Die Allgäuer Zeitung berichtet von Verhandlungen der vier Veranstalterorte mit dem Deutschen und Österreichischen Skiverband über eine eigene Frauentournee, die losgelöst von den Männer-Wettbewerben Ende Januar stattfinden soll. Nach Verhandlungen des Deutschen Skiverbandes und des ÖSV mit dem Fernsehen und Sponsoren, sei der erste Start der Frauen Vierschanzentournee dann für den Januar 2022 denkbar.

Live dabei sein? Was es bei der Einreise nach Österreich zu beachten gibt, lesen Sie in dieser Übersicht.

