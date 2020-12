06:56 Uhr

Vierschanzentournee 2020/21 - heute Station Garmisch: Programm, Termine, Zeitplan & Übertragung live in TV & Stream

Dem Norweger Marius Lindvik gelang letztes Jahr der Sieg der Vierschanzentournee in Garmisch. Alles zu Programm, Zeitplan und Terminen der Saison 2020/21 sowie der Übertragung in TV & Stream erfahren Sie hier.

Nach der Auftaktveranstaltung in Oberstdorf trägt die internationale Top-Elite der Skispringer das Neujahrsskispringen am 31. Dezember 2020 und 1. Januar 2021 in Garmisch-Partenkirchen aus. Infos zum Programm, zu Terminen, Zeitplan und der Übertragung in TV & Stream gibt es hier.

Vierschanzentournee Garmisch-Partenkirchen: Vom 31. Dezember bis zum 1. Januar tritt die Topelite der internationalen Skispringer beim Neujahrsskispringen 2020/21 in Garmisch-Partenkirchen an. Alle Informationen zu Programm, Zeitplan und Terminen finden Sie hier. Außerdem erfahren Sie, wann die Springen live im TV oder Stream übertragen werden.

Weitere Informationen zur Vierschanzentournee:

Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen: Programm, Zeitplan, Termine & Uhrzeiten

Das Neujahrsspringen in Garmisch findet am 31. Dezember 2020 sowie am 1. Januar 2021 statt. Das Programm gestaltet sich wie folgt:

31. Dezember 2020:

10.00 Uhr Stadioneinlass

11.45 Uhr Offizielles Training

14.00 Uhr Qualifikation

1. Januar 2021:

10.00 Uhr Stadioneinlass

12.30 Uhr Probedurchgang

14.00 Uhr 1. Wertungsdurchgang

Im Anschluss: Finale

Im Anschluss: Siegerehrung

Weitere Termine der Vierschanzentournee 2020/21:

Garmisch-Partenkirchen: Vierschanzentournee 20/21 heute live in TV & Stream – ARD/ZDF oder DAZN/Sky?



Wie in den letzten Jahren wird die Vierschanzentournee auch dieses Jahr von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Auch bei Eurosport wird ein Großteil der Skispringen der Tournee zu sehen sein. Welcher Sender genau, ob ARD oder ZDF, die Skispringen live im TV übertragt, ist derzeit nicht klar. Wir informieren Sie an dieser Stelle.

Skispringen Vierschanzentournee in Garmisch: Die Ergebnisse der Saison 2019/2020

1. Lindvik Marius, Norwegen : 289,8 Punkte

289,8 Punkte 2. Geiger Karl, Deutschland : 285 Punkte

285 Punkte 3. Kubacki Dawid, Polen: 284 Punkte

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen