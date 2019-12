vor 32 Min.

Vierschanzentournee aktuell: Ergebnisse Oberstdorf und Gesamtstand

Die Vierschanzentournee 2019/2020 ist gestern in Oberstdorf gestartet. Wer wird Sieger der einzelnen Skispringen und wer Gesamtsieger? Hier gibt es alle Ergebnisse, Resultate, Gesamtwertung aktuell sowie den Gesamtstand nach den einzelnen Springen.

Vierschanzentournee 2019/2020: Gestern ist das große Event in Oberstdrof gestartet und prompt sprang die deutsche Hoffnung Karl Geiger aufs Podium. Weiter als er sprang nur der Japaner Ryoyu Kobayashi. Weiter geht es am 31.12.19 in Garmisch-Partenkirchen.

Hier alle Resultate zu den einzelnen Springen und der Gesamtstand. Die Fans fragen sich: Wer wird Sieger der einzelnen Skispringen und wer Gesamtsieger? Wir geben die Antworten.

Vierschanzentournee 2019: Resultate und Ergebnisse aktuell vom Skispringen in Oberstdorf

ENDSTAND

1 Ryoyu Kobayashi Japan 305.10

2 Karl Geiger Deutschland 295.90

3 Dawid Kubacki Polen 294.70

4 Stefan Kraft Österreich 291.20

5 Piotr Zyla Polen 281.50

6 Philipp Aschenwald Österreich 280.30

7 Yukiya Sato Japan 280.10

8 Robert Johansson Norwegen 279.80

9 Domen Prevc Slowenien 279.50

10 Marius Lindvik Norwegen 278.50

11 Markus Eisenbichler Deutschland 277.80

12 Pius Paschke Deutschland 277.40

13 Stephan Leyhe Deutschland 276.60

14 Michael Hayböck Österreich 272.80

15 Johann Andre Forfang Norwegen 272.50

16 Simon Ammann Schweiz 270.00

17 Anze Lanisek Slowenien 269.50

18 Daiki Ito Japan 267.30

19 Kamil Stoch Polen 267.00

20 Constantin Schmid Deutschland 266.20

Vierschanzentournee 2019/20: Gesamtstand aktuell

Hier finden Sie pünktlich zur Vierschanzentournee alle Ergebnisse und Resultate sowie den Gesamtstand. Wir aktualisieren die Daten nach jedem Springen, so dass Sie zeitnah über alle Ereignisse informiert werden.

Vierschanzentournee 2019/20: Gesamtwertung & Gesamtstand aktuell

Hier die Infos zu allen Stationen der Vierschanzentournee:

Vierschanzentournee 2019/20: Ergebnisse und Resultate aktuell vom Skispringen in Garmisch-Partenkirchen

Rang Name Punkte Weite 1 Weite 2

Vierschanzentournee 2020: Ergebnisse und Resultate aktuell vom Skispringen in Innsbruck

Rang Name Punkte Weite 1 Weite 2

Vierschanzentournee 2020: Ergebnisse und Resultate aktuell vom Skispringen in Bischofshofen

Rang Name Punkte Weite 1 Weite 2

Rückblick: Das ist der Gesamtstand / die Gesamtwertung 2018/2019

Rang Name Punkte

1. Japan Ryōyū Kobayashi 1098,0

Ryōyū Kobayashi 1098,0 2. Deutschland Markus Eisenbichler 1035,9

1035,9 3. Deutschland Stephan Leyhe 1014,1

1014,1 4. Polen Dawid Kubacki 1010,8

1010,8 5. Tschechien Roman Koudelka 1006,3

1006,3 6. Polen Kamil Stoch 994,0

994,0 7. Norwegen Andreas Stjernen 988,0

988,0 8. Norwegen Robert Johansson 983,2

983,2 9. Österreich Daniel Huber 970,4

970,4 10. Schweiz Killian Peier 959,3

Killian Peier 959,3 11. Deutschland Karl Geiger 951,5

951,5 12. Japan Yukiya Satō 947,4

Yukiya Satō 947,4 13. Schweiz Simon Ammann 945,8

945,8 14. Deutschland Richard Freitag 927,6

927,6 15. Russland Jewgeni Klimow 910,0

910,0 16. Norwegen Johann André Forfang 899,1

899,1 17. Österreich Stefan Kraft 881,6

881,6 18. Bulgarien Wladimir Sografski 872,4

872,4 19. Polen Piotr Żyła 842,1

Żyła 842,1 20. Slowenien Timi Zajc 834,1

Timi Zajc 834,1 21. Japan Daiki Itō 811,1

811,1 22. Deutschland David Siegel 768,0

768,0 23. Deutschland Constantin Schmid 763,0

763,0 24. Österreich Manuel Fettner 748,7

748,7 25. Japan Junshirō Kobayashi 746,9

Junshirō Kobayashi 746,9 26. Österreich Michael Hayböck 746,7

746,7 27. Norwegen Anders Fannemel 664,2

664,2 28. Slowenien Anže Semenič 662,9

Anže Semenič 662,9 29. Polen Jakub Wolny 654,5

654,5 30. Finnland Antti Aalto 653,7

653,7 31. Deutschland Andreas Wellinger 653,0

653,0 ....

40. Deutschland Pius Paschke 337,8

337,8 49. Deutschland Severin Freund 201,1

201,1 50. Deutschland Felix Hoffmann 196,7

196,7 52. Deutschland Moritz Baer 193,7

193,7 58. Deutschland Martin Hamann 168,9

