Vierschanzentournee heute am 5.1.2021 - Finale in Bischofshofen: Zeitplan, Termine, Übertragung live in TV & Stream

Das Finale der Vierschanzentournee findet traditionell in Bischofshofen statt - und zwar am 5. und 6. Januar 2021. Das detaillierte Programm des Abschlussspringens, den Zeitplan, alle Termine und Uhrzeiten, außerdem die Übertragung live in TV und Stream, finden Sie hier.

Vierschanzentournee Abschlussspringen: Am 5. und 6. Januar 2021 findet traditionell auf der Paul-Ausserleitner-Schanze in Bischofshofen das Finale der prestigeträchtigen Wintersport-Veranstaltung statt. Nach 3 Wettkämpfen in Oberstdorf, Garmisch und Innsbruck krönt sich in Bischofshofen der Gesamtsieger zum Gewinner der Vierschanzentournee.

Alle Infos zur Vierschanzentournee 2020/21 in Bischofshofen erhalten Sie hier: das aktuelle Programm, den genauen Zeitplan, alle Termine, das Datum, die Uhrzeiten und zudem alles Wissenswerte zur Übertragung in TV und Stream. Wo können Fans die Tournee 20/21 live im Free-TV verfolgen, auf ARD und ZDF, oder im Pay-TV auf DAZN oder Sky?

Vierschanzentournee 2020 in Bischofshofen: Programm, Zeitplan, Termine & Uhrzeiten sowie Übertragung in TV & Stream

Letzte Saison übertrug den jährlichen Höhepunkt der Weltelite, die Qualifikationsspringen und die Wertungsdurchgänge der öffentlich-rechtliche Sender ARD. Seit 2020 wird anstelle von TV-Experte Dieter Thoma Sven Hannawald gemeinsam mit Matthias Opdenhövel die Übertragungen im Ersten analysieren. Ob dieses Jahr ARD oder ZDF oder Pay-TV-Anbieter wie DAZN oder Sky die Veranstaltung übertragen, steht derzeit noch nicht fest. Wir aktualisieren an dieser Stelle.

5. Januar 2021

12.00 Uhr Stadioneinlass

15.00 Uhr Offizielle Training

16.30 Uhr Qualifikation

6. Januar 2021

12.00 Uhr Stadioneinlass

15.30 Uhr Probe-Durchgang für 50 Teilnehmer

16.45 Uhr 1. Wertungs-Durchgang für 50 Teilnehmer im K.-o.-Modus

Finaldurchgang für 30 Teilnehmer

Siegerehrung

Bischofshofen Vierschanzentournee: Übertragung in TV & Stream im Free-TV oder Pay-TV?

Die Vierschanzentournee ist für die TV-Sender ein alljährlicher Quotengarant. Bis zu 5 Millionen Zuschauer im Durchschnitt verfolgen die Sprünge in Oberstdorf, Garmisch, Bischofshofen und Innsbruck. Auch in der Saison 20/21 sind die Sprünge der Qualifikation und der Wertungsdurchgänge live im Free-TV auf ARD/ZDF zu sehen. Streaming-Anbieter DAZN überträgt zudem. Welcher Sender der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, ob ARD oder ZDF, die Sprünge der Tournee 20/21 übertragen, ist final nicht geklärt. Wir informieren an dieser Stelle.

Skispringen in Bischofshofen: Die Resultate & Ergebnisse der Vierschanzentournee 19/20

Gesamtstand & Gesamtwertung, Resultate und Ergebnisse der Tournee 2019/20 finden Sie hier:

Dawid Kubacki (POL) 1131,6 Punkte

(POL) 1131,6 Punkte Marius Lindvik (NOR) 1111 Punkte

Karl Geiger (GER) 1108,4 Punkte

(GER) 1108,4 Punkte Ryoyu Kobayashi (JPN)

Stefan Kraft (AUT)

