Vierschanzentournee heute in Garmisch: Termine, live sehen

Vierschanzentournee heute (1.1.2019) in Garmisch (Neujahrsspringen): Termine - live sehen in TV & Live-Stream: Besonderes Augenmerk dürfte auch heute wieder auf Markus Eisenbichler liegen, der in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2018/2019 bislang auf Platz 2 liegt nach dem Skispringen in Oberstdorf. Hier finden Sie alle Infos zu zu Skispringen, Termine, Zeitplan, Beginn, Uhrzeit, Start und alle Fakten zur Übertragung live in TV und Live-Stream.

Die Vierschanzentournee geht heute am Dienstag in Garmisch-Partenkirchen mit dem 1. und 2. Durchgang weiter. Hier alle Informationen zu Skispringen, Termine, Zeitplan, Beginn, Uhrzeit, Start und alle Fakten zur Übertragung live in TV und Live-Stream.

Vierschanzentournee: Skispringen in Garmisch-Partenkirchen

Die deutsche Skisprung-Hoffnung Markus Eisenbichler hat einer wenig erholsamen Nacht getrotzt und seinen Lauf im nicht nachlassenden Regen von Garmisch-Partenkirchen (Neujahrsspringen) fortgeführt. Mit einem Sprung beim Skispringen in Garmisch auf 135,5 Meter konnte sich der 27-Jährige klar für den heute am Dienstag stattfindenden Wettbewerb qualifizieren. Dazu Eisenbichler: "Der Sprung war nicht top, aber er war mit Fluss raus, das hat Spaß gemacht."

Die besten 10 der Quali in Garmisch-Partenkirchen vom Montag (31.12.2018)

1 Dawid Kubacki Polen 138.10



2 Ryoyu Kobayashi Japan 137.60



3 Kamil Stoch Polen 136.40



4 Markus Eisenbichler Deutschland 134.40



5 Andreas Stjernen Norwegen 133.50



6 Karl Geiger Deutschland 132.10



7 Roman Koudelka Tschechien 130.30



8 Stephan Leyhe Deutschland 130.20



9 Timi Zajc Slowenien 130.00



10 Anders Fannemel Norwegen 129.90

Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen: Termine, Zeitplan, Uhrzeit, Start und Beginn

Termine, Zeitplan, Uhrzeit, Start und Beginn heute



Stadion-Einlass, 10 Uhr

Probedurchgang, 12.30 Uhr



Beginn der Live-Berichterstattung in der ARD in Fernsehen/TV und Live-Stream, 13 Uhr

1. Durchgang Wettkampf, 14 Uhr



2. Durchgang Wettkampf, anschließend Siegerehrung, anschließend

Vierschanzentournee 2018/2019 heute live in TV & Live-Stream

Das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen der Vierschanzentournee 2019 wird live in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sein. Die ARD überträgt das Skispringen live in TV, Fernsehen und online im Live-Stream ins Web - natürlich kostenlos. Das ZDF überträgt heute kein Skispringen der 4-Schanzen-Tournee live im TV oder Stream.

Wir berichten zeitnah über die Ergebnisse des zweiten Springens der 4-Schanzen-Tournee. stni

