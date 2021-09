Volleyball-EM 2021 der Männer: Spielplan und Übertragung im TV oder Live-Stream

Die Volleyball-EM 2021 der Männer findet bis zum 19. September statt. Alle Infos zum Spielplan und zur Übertragung im TV oder Live-Stream haben wir hier für Sie.

Bei der Volleyball-EM 2021 gibt es wie bereits bei der vorherigen EM vier Gastgeber. Die Länder Estland, Finnland, Polen und Tschechien richten die Volleyball Europameisterschaft 2021 aus. Wie Sie die Begegnungen der deutschen Mannschaft bei der CEV EuroVolley Men live im TV und Stream verfolgen können, verraten wir Ihnen in diesem Artikel. Außerdem haben wir die Infos zu Terminen, zum Spielplan und zu den Gruppen für Sie.

Volleyball-EM 2021: Das sind die Gruppen

Für die Volleyball-EM 2021 sind die Nationalmannschaften für die Vorrunde in vier Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften eingeteilt. Jede der Gruppen trägt die Spiele der Gruppenphase in einem anderen Gastgeberland aus. Deutschland wird in Gruppe D und damit in Estland antreten.

Gruppe A (Polen):

Belgien

Griechenland

Polen

Portugal

Serbien

Ukraine

Gruppe B (Tschechien):

Bulgarien

Italien

Montenegro

Slowenien

Tschechien

Weißrussland

Gruppe C (Finnland):

Finnland

Niederlande

Nordmazedonien

Russland

Spanien

Türkei

Gruppe D (Estland):

Deutschland

Estland

Frankreich

Kroatien

Lettland

Slowakei

Volleyball-EM 2021: Spielplan, Termine und Uhrzeiten heute

Mittwoch, 01.09.2021:

18:00 Uhr: Finnland - Nordmazedonien

- 18:00 Uhr: Estland - Lettland

Donnerstag, 02.09.2021:

14:30 Uhr: Griechenland - Ukraine

- 17:30 Uhr Polen - Portugal

20:30 Uhr Belgien - Serbien

- 16:00 Uhr Russland - Türkei

- 19:00 Uhr: Niederlande - Spanien

Freitag, 03.09.2021:

17:30 Uhr: Belgien - Portugal

- 20:30 Uhr: Ukraine - Serbien

- 14:15 Uhr: Italien - Belarus

- 17:15 Uhr: Montenegro - Bulgarien

- 20:15 Uhr: Tschechien - Slowenien

- 16:00 Uhr: Türkei - Spanien

- 19:00 Uhr: Niederlande - Nordmazedonien

- 16:00 Uhr: Kroatien - Deutschland

- 19:00 Uhr: Frankreich - Slowakei

Samstag, 04.09.2021

17:30 Uhr: Belgien - Griechenland

- 20:30 Uhr: Serbien - Polen

- Polen 16:00 Uhr: Montenegro - Slowenien

- 19:00 Uhr: Belarus - Tschechien

- 13:00 Uhr: Spanien - Finnland

- 16:30 Uhr: Niederlande - Russland

- 15:00 Uhr: Slowakei - Estland

- 18:00 Uhr: Kroatien - Lettland

Sonntag, 05.09.2021

17:30 Uhr: Portugal - Ukraine

- 20:30 Uhr: Griechenland - Polen

- Polen 16:00 Uhr: Tschechien - Bulgarien

- 19:00 Uhr: Italien - Montenegro

- 13:00 Uhr: Nordmazedonien - Türkei

- 16:30 Uhr: Russland - Finnland

- 15:00 Uhr: Estland - Deutschland

- 18:00 Uhr: Frankreich - Kroatien

Montag, 06.09.2021:

17:30 Uhr: Portugal - Serbien

- 20:30 Uhr: Polen - Belgien

15:45 Uhr: Bulgarien - Italien

- 19:00 Uhr: Slowenien - Belarus

- 16:00 Uhr: Nordmazedonien - Spanien

- 19:00 Uhr: Türkei - Niederlande

- 16:00 Uhr: Lettland - Slowakei

- 19:00 Uhr: Deutschland - Frankreich

Dienstag, 07.09.2021:

17:30 Uhr: Serbien - Griechenland

- 20:30 Uhr: Ukraine - Belgien

- 16:00 Uhr: Slowenien - Bulgarien

- 19:00 Uhr: Montenegro - Tschechien

- 16:00 Uhr: Spanien - Russland

- 19:00 Uhr: Finnland - Niederlande

- 16:00 Uhr: Lettland - Deutschland

- 19:00 Uhr: Kroatien - Estland

Mittwoch, 08.09.2021:

17:30 Uhr: Griechenland - Portugal

- 20:30 Uhr: Polen - Ukraine

15:45 Uhr: Italien - Slowenien

- 19:00 Uhr: Belarus - Montenegro

- 16:00 Uhr: Russland - Nordmazedonien

- 19:00 Uhr: Finnland - Türkei

- 16:00 Uhr: Slowakei - Kroatien

- 19:00 Uhr: Frankreich - Lettland

Donnerstag, 09.09.2021:

16:00 Uhr: Bulgarien - Belarus

- 19:00 Uhr: Tschechien - Italien

- 16:00 Uhr: Deutschland - Slowakei

- 19:00 Uhr: Estland - Frankreich

Deutschland bei der Volleyball-EM 2021: Spiele der deutschen Mannschaft

Hier alle Spiele der deutschen Mannschaft noch einmal im Überblick:

Freitag, 03.09.2021:

16:00 Uhr: Kroatien - Deutschland

Sonntag, 05.09.2021

15:00 Uhr: Estland - Deutschland

Montag, 06.09.2021:

19:00 Uhr: Deutschland - Frankreich

Dienstag, 07.09.2021:

16:00 Uhr: Lettland - Deutschland

Donnerstag, 09.09.2021:

16:00 Uhr: Deutschland - Slowakei

Übertragung der Volleyball-EM live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Alle Vorrunden Partien mit deutscher Beteiligung gibt es im Pay-TV bei Sport1+ zu sehen. Darüber hinaus zeigte der Sender auch vereinzelt weitere Spiele wie beispielsweise die Partie zwischen Russland und der Türkei am 2. September sowie die Begegnung zwischen Polen und Griechenland am 5. September.

Im Free-TV wird es keine Übertragung der Spiele in voller Länge geben. Der Sender Sport1 zeigt jedoch die Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung - entweder als eigene Sendung oder als Teil der Sport1 News. (AZ)