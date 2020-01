11:10 Uhr

Volleyball Olympia-Quali: Finale mit Deutschland live in TV & Stream

Marcus Böhme (l) versucht am Block des Slowenen Alen Pajenk vorbei zu kommen. Volleyball Olympia-Quali: Finale mit Deutschland live in TV & Stream gegen Frankreich.

Schaffen die Volleyball-Männer von Deutschland heute Abend die Olympia-Quali im Finale in Berlin 2020 gegen Frankreich? Verfolgen Sie es live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream. Der TV-Termin im Free-TV.

Volleyball Olympia Quali: Finale mit Deutschland live in TV & Stream. Schaffen die deutschen Volleyball-Herren die Olympia-Quali im Finale in Berlin 2020 gegen Frankreich? Sehen Sie das Spiel live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream. Der TV-Termin im Free-TV. ARD, ZDF oder Sport1?

Bahn sich da eine kleine Sensation an? Durch den Sieg der deutschen Volleyballer im Halbfinale der Olympia-Quali stehen sie nun im Finale und treffen dort auf Frankreich. nur der Sieger dieses Duells darf zu Olympia 2020 in Tokio/ Japan. Würde sich Deutschland qualifizieren, wäre es die erste Teilnahme seit 2012. Tausende begeisterte Fans hatten Deutschland zum Sieg gejubelt - und diese Stimmung soll gegen die Franzosen mitgenommen werden: „CO2 ist egal: Setzt euch alle ins Auto oder den Zug und kommt Freitag nach Berlin. Hier gibt's ein Feuerwerk", sagte Angreifer Christian Fromm nach dem Spiel gegen die Bulgaren.

Volleyball Olympia-Quali 2020 in Berlin: Finale mit Deutschland live in der Übertragung in TV & Stream

Wer? Deutschland - Frankreich

- Wann? Freitag, 10. Januar 2020, 20.10 Uhr

Wo? Berlin , Max-Schmeling-Halle

, Max-Schmeling-Halle Live-TV? Live in TV und Stream auf Sport1

Volleyball Olympia-Quali: Finale mit Deutschland und Frankreich live im Free-TV, der TV-Termin

Das Finale der Olympia-Quali 2020 mit Deutschland gegen Frankreich in Berlin heute Abend wird live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream zu sehen sein. Der Privatsender Sport1 zeigt sowohl live im TV und Fernsehen (Free-TV) als auch online im Gratis-Stream das Volleyball-Spiel.

Deutschland - Frankreich im Finale der Volleyball Olympia-Qualifikation

Direkt nach dem Einzug ins Finale beim Berliner Olympia-Qualifikationsturnier ging Deutschlands Volleyball-Star Georg Grozer zu den Physiotherapeuten. Die Betreuer der deutschen Volleyball-Mannschaft müssen den so gut wie unverzichtbaren Diagonal-Angreifer für das Finale heute Abend am Freitag in der Berliner Max-Schmeling-Halle gegen Frankreich schnell wieder fit machen.

Denn die rechte Wade macht Grozer Sorgen. Trotzdem war der 35-Jährige beim 3:1 im Halbfinal-Sieg gegen Bulgarien mit 17 Punkten erfolgreichster Deutscher. Grozer sagte: "Wenn das Adrenalin da ist und die Schmerzmittel, dann geht das." Wenn es noch einmal so klappt, dann kann sich das Team von Coach Andrea Giani den Olympia-Traum in Tokio/Japan 2020 erfüllen. Nur der Gewinner des Finals reist heuer nach Asien.

Frankreich hat große Comeback-Qualitäten. Im Halbfinale gegen den Vize-Europameister aus Slowenien machten sie einen 0:2-Rückstand wett und siegten schließlich. "Sie sind in der Lage, immer wieder zurückzukommen", so der deutsche Kapitän Lukas Kampa. Spannung ist also garantiert und die Fans sind live dabei, entweder in der Halle oder im Free-TV auf Sport1.

