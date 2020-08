vor 1 Min.

"Von Tag zu Tag besser": Radprofi Buchmann trainiert wieder

Livigno (dpa) - Radprofi Emanuel Buchmann befindet sich nach seinem Sturz beim Critérium du Dauphiné vergangene Woche auf dem Weg der Besserung.

"Ich habe immer noch Rückenschmerzen, aber auf dem Rad ist es besser als zu Fuß. Ich kann leicht trainieren und es wird von Tag zu Tag besser", schrieb der 27 Jahre alte Ravensburger am Freitag auf Instagram und postete dazu ein Bild aus dem italienischen Livigno.

In den italienischen Alpen absolvierte Buchmann laut seiner Aufzeichnung mit der Tracking-App Strava am Dienstag eine 42,23 Kilometer lange Trainingsfahrt mit 1055 Höhenmetern. Drei Tage zuvor war der Bora-hansgrohe-Profi auf der vierten Etappe der Dauphiné-Rundfahrt gestürzt und hatte sich dabei schwere Prellungen und Hautabschürfungen zugezogen. Zu dem Zeitpunkt lag Buchmann auf Platz drei in der Gesamtwertung bei der Tour-Generalprobe in den französischen Alpen.

Hinsichtlich seines Startes bei der am 29. August in Nizza beginnenden 107. Tour de France gibt sich der letztjährige Gesamtvierte der Frankreich-Rundfahrt zuversichtlich. "Im Moment konzentrieren wir uns auf die Physiotherapie, aber ich bin optimistisch, dass für die Tour de France alles in Ordnung sein wird", erklärte Buchmann. Nach seinem vierten Platz im Vorjahr peilt der Kletterspezialist in diesem Jahr das Podium beim bedeutendsten Radrennen der Welt an.

© dpa-infocom, dpa:200821-99-253357/2 (dpa)

Strava-Profil Emanuel Buchmann

Instagram-Post

Themen folgen