01.05.2019

Vor dem Saisonstart: Das Abt-Team ist bereit für die neue Ära

Am Samstag startet das Deutsche Tourenwagen-Masters in seine 20. Saison mit mehr PS, einem Habsburg-Erben und einer Marke, die schon James Bond bevorzugte.

Von Milan Sako

Garstig ist das Wetter beim letzten Test: im strömenden Regen absolviert das Abt-Audi-Team den Roll-out, den letzen Funktionstest, auf dem ADAC-Übungsplatz in Kempten-Leubas, nur wenige hundert Meter von der Firmenzentrale von Abt-Sportsline. Auch Reifenwechsel stehen auf den Programm, Routine für das erfahrenste Team im Deutschen Tourenwagen-Masters, das im Firmengebäude ein eigenen Trainingsbereich für den schnellen Wechsel der Gummis besitzt. Nicht nur in dieser Disziplin sind die Allgäuer meist Spitze.

In 19 Jahren holte die Mannschaft von Firmenchef Hans-Jürgen Abt fünf Titel. Deshalb kann die Vorgabe für das Werksteam von Audi nur heißen: die sechste Meisterschaft. Die 20. Saison stellt die Serie vor besondere Herausforderungen, sagt Teamchef Thomas Biermaier: "2019 ist eine Wendepunkt. Denn wir starten erstmals ohne Mercedes und die Serie will internationaler werden."

Die wichtigsten Fakten vor dem Saisonstart am Samstag und Sonntag (jeweils ab 13 Uhr/Sat 1) in Hockenheim:

Fahrer Ein Urenkel von Kaiser Karl I. von Österreich feiert in der DTM Premiere. Mit seinem vollständigen Namen dürfte der 21-Jährige wohl eher selten angekündigt werden, denn das dauert: Ferdinand Zvonimir Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard Habsburg-Lothringen. Der Ferdi schaffte den Sprung von der Formel 3 in die Tourenwagenklasse. Die deutschen Fans dürften ihren Landsleuten Timo Glock, Mike Rockenfeller, Rene Rast oder Marco Wittman die Daumen drücken. 2017-Sieger Rast zählt nach seinem zweiten Platz 2018 zu den Favoriten. Vorjahressieger Gary Paffet sitzt nicht mehr am Steuer.

Hersteller James Bond pilotierte bevorzugt einen Aston Martin, bevor er die Welt rettete. Nun sollen die Briten die kriselnde Serie nach dem Ausstieg von Mercedes über Wasser halten. Neben Ferdinand von Habsburg, sitzen Paul di Resta, Daniel Juncadella und Jake Dennis am Steuer des ambitionierten Neulings. Der Einstieg des britischen Herstellers mit dem Team R-Motorsport soll der Serie auch das angepeilte internationale Flair verleihen. Bei ersten gemeinsamen Tests konnte Aston Martin mit den Platzhirschen mithalten. Ferdinand von Habsburg meinte selbstbewusst: "Motorsport ist Motorsport: Es gibt vier Reifen, drei Pedale und einen Fahrer - viel mehr ist es nicht. Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht hinterherfahren werden, auch wenn ich nicht weiß, ob es in den ersten Rennen zu einem Sieg reicht."

Abt-Audi-Fahrer Nico Müller: "Das Auto ist eine echte Rakete"

Regeln Wegen eines komplett neuen Regelwerks starten BMW, Audi und Aston Martin bei Null. Der neue Einheitsmotor soll das Überleben der Serie stärken, weil er Kosten senkt. Und er verspricht mehr Spektakel, denn das Triebwerk leistet künftig 100 PS mehr als bisher. Mit dem Zweiliter-Vierzylinder-Turbos sollen die Boliden die 300-Stundenkilometer-Marke knacken. "Das Auto ist eine echte Rakete", urteilte Abt-Audi-Fahrer Nico Müller nach den ersten Tests. Mit der Überholhilfe push-to-pass werden kurzfristig sogar 640 PS frei.

Rennen Neben zwei neuen Läufen in Assen (Niederlande) und Zolder (Belgien) macht die DTM außerhalb Deutschlands noch im britischen Brands Hatch und Misano (Italien) Station (siehe Infokasten).

Zukunft Zum Saisonfinale in Hockenheim am 5./6. Oktober sollen die Japanischen Marken Honda, Lexus und Nissan mit mindestens einem Fahrzeug an den Start gehen. Die DTM geht eine Partnerschaft mit der japanischen Rennserie Super GT ein und wird im November in Fuji dort den Jahresabschluss ohne Punktevergabe bestreiten. Dies sei "ein erster Schritt, die Zukunft der DTM zu sichern", sagt Audi-Motorsportchef Dieter Gass.

