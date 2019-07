Vor dem WM-Finale strotzt das US-Team vor Selbstvertrauen

Plus Allein die Inszenierungen vor dem WM-Finale USA gegen Niederlande belegen, wer die Deutungshoheit im Frauenfußball beansprucht

Es ist ein etwas mühseliger Fußweg rauf auf den Hügel Fourvière, von dem sich ein prächtiger Ausblick auf Lyon bietet. Aber eine zuverlässig verkehrende Zahnradbahn zur Notre-Dame de Fourvière macht es recht einfach, zum Mannschaftshotel der amerikanischen Fußballerinnen zu kommen. Unweit der Sehenswürdigkeit liegt das neue Quartier, in dem sich die USA auf das Finale der Frauen-WM gegen die Niederlande (Sonntag 17 Uhr/ ARD) vorbereitet.

Während der Europameister am Freitagmorgen im Vorort Oullins trainierte, aber keine Statements für die Öffentlichkeit ablieferte, veranstaltete der Weltmeister fast zeitgleich für die Medien ein Round-Table-Gespräch mit vier Spielerinnen im Innenhof einer Residenz, deren Foyer eher an eine Kirche denn ein Hotel erinnert. Mit Altar und Jesuskreuz. Aber residieren hier nicht auch die Fußball-Göttinnen der Neuzeit?

Jill Ellis ist die Trainerin der US-Fußballfrauen. Bild: Steven Governo (dpa)

US-Trainerin Jill Ellis: "Sind hier, um den Pokal zu gewinnen"

Allein die unterschiedlichen Inszenierungen vermittelten einen Vorgeschmack auf die Rollenverteilung: Die Amerikanerinnen luden zur Audienz mitten in der Metropole, während die Europäerinnen sich in den Ausläufern der Großstadt versteckten. Daraus ist auch auf das Selbstverständnis für den Showdown im ausverkauften Stade de Lyon zu schließen.

Hier die mit Selbstbewusstsein vollgepumpten US-Girls, die nach dem vierten WM-Titel nach 1991, 1999, 2015 streben. "Wir sind hier, um den Pokal nach Hause zu bringen", betont US-Trainerin Jill Ellis. Dort die zwar in sechs EM- und sechs WM-Partien siegreichen "Oranje Leeuwinnen", die indes ihr erstes WM-Endspiel bestreiten und mit großen Augen auf das Event schauen. "In einem Spiel ist alles möglich", beteuert Bondscoach Sarina Wiegman.

Alex Morgan hat gute Chancen, die Torjägerkanone der WM zu gewinnen. Bild: Bpb Frid, dpa

US-Star Alex Morgan: "Wir sind die Nummer eins der Welt"

Als die US-Spielerinnen Kelly O’Hara, Rose Lavelle, Alex Morgan und Lindsey Horan fein aufgereiht wie die Türme der berühmten Basilika vor einer schattigen Backsteinwand über die letzte Herausforderung sprachen, hörte sich das anders an. "Wir haben viele Jahre hart gearbeitet und wollen die Geschichte zu Ende erzählen. Wir haben die Mentalität und das Vertrauen, um auch dieses letztes Spiel zu gewinnen. Wir sind die Nummer eins der Welt", sagte Superstar Morgan. Unmöglich, dass die Strahlefrau ohne Pathos spricht. Eine halbe Hundertschaft Reporter stand mit respektvollem Abstand vor dem selig lächelnden US-Idol, die mit einem Post in ihren sozialen Netzwerken mehr Reichweite schafft als alle europäischen Topspielerinnen zusammen.

Ihre Aufgabe ist es immer, die überragende Strahlkraft des US-Soccers zu verbalisieren. Was sich dann so anhörte: "Wir wollen, dass der Frauenfußball in der ganzen Welt respektiert wird. Wir wollen, dass mehr Mädchen Sport machen und mehr Frauen Fußball spielen." Dass die Frankreich-Story 2019 mit einem Happyend auserzählt wird, daran ließ das Covergirl keine Zweifel, auch wenn sie artig von einer "schwierigen Aufgabe gegen die Niederlande" sprach. Aber auch gegen Spanien (2:1), Frankreich (2:1) und England (2:1) war es ja nicht einfach.

Nach dem Halbfinalsieg gegen die "Three Lionesses" hatte die 30-Jährige ihr sechstes Turniertor mit einer Geste gefeiert, die ans Tee trinken erinnerte. Viele legten ihr das als Verhöhnung der britischen Traditionen aus. Die Niederländerin Danielle van de Dong konterte, Morgan werde kein Tor schießen – und brauche erst keine Gesten einüben wie Tulpen pflücken oder Käse schneiden. Die US-Torjägerin hatte schlicht keine Lust drauf, das Thema zu vertiefen. Zickenkrieg braucht das Endspiel nicht.

Megan Rapinoe hatte sich im Laufe der WM mit dem US-Präsidenten Donald Trump angelegt. Bild: Ding Xu/XinHua (dpa)

Ob Rapinoe mitspielen kann, wird sie am Samstag erklären

Und auch die überwölbenden Statements haben noch Zeit. Die berechtigte Frage, ob das US-Team denn wirklich nicht ins Weiße Haus gehe und die Einladung von Donald Trump ausschlage, umdribbelte Morgan geschickter als vermutlich morgen die niederländische Innenverteidigung mit Stefanie van der Gragt und Dominique Bloodworth. "Ich kann nur sagen, dass wir sehr eng beieinander sind. Wir werden das zusammen nach dem Finale entscheiden." Wobei sich Megan Rapinoe ja schon geäußert hat, dass sie nicht gehen werden. Das Geburtstagkind Rapinoe, sie ist am Freitag 34 Jahre alt geworden, kommt am Samstag auf die offiziellen Pressekonferenz. Dort wird sie persönlich erklären, ob ihre Muskelverletzung ein Mitwirken erlaubt.

Selbst wenn es erneut ohne die Aktivistin vom linken Flügel gehen müsste, wäre niemand beim Titelverteidiger bange, der vor vier Jahren in Kanada sich seine beste Leistung fürs Finale gegen Japan (5:2) aufsparte. Die lange für den 1. FFC Frankfurt spielende Ali Krieger stellte dieser Tage fest: "Wir haben bei dieser WM wieder das beste und das zweitbeste Team." Die Einschätzung der 34-jährigen Ersatzspielerin ist mit Fakten unterfüttert: Nirgendwo ist der Ausleseprozess von Kindesbeinen bis zur Frauen-Profiliga so straff organisiert. In den USA spielen von 9,5 Millionen aktiven Fußballerinnen rund 1,8 Millionen im Nachwuchsbereich. Das sind mehr als in Europa an Frauen und Mädchen zusammen registriert sind (1,3 Millionen). Insofern blicken die einen gerade in Lyon zu Recht von oben herab auf den Rest der Frauenfußball-Welt.