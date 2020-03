15:50 Uhr

Vorsicht, Glosse: Das sind die Vorteile der Geisterspiele

Dass Spiele wie das Revierderby Schalke gegen Dortmund ohne Zuschauer stattfinden - schade. Dennoch dürfte das einige Personengruppen freuen.

Von Florian Eisele

Wer dachte, dass er im Sport allgemein und im Fußball im speziellen alles gesehen hat, wird in diesen Tagen eines besseren belehrt: Bis Anfang April wird es – Stand jetzt – Geisterspiele geben. Soweit richtig, soweit wichtig. Zugleich ist aber auch der Ärger unter den Sportfans und Sportlern groß: Denn Fußballspiele ohne Anhänger: Da sei der englische Fußballsoziologe Rogan Taylor erwähnt. Der sagte: „Fußball ohne Fans ist wie ein Kick im Park, nur die Spieler sind besser.“

Stimmt soweit. Allerdings ist auch niemandem geholfen, wenn nur Trübsal geblasen wird. Deswegen soll es an dieser Stelle um die unbestrittenen Vorteile von Geisterspielen gehen. Gibt es nicht, meinen Sie? Au contraire.

Manche Stadion-Anwohner dürften sich über Geisterspiele freuen

Da wären etwa die Stadion-Anwohner, denen am Wochenende regelmäßig die Hofausfahrt von Fußballfans zugeparkt wird (schöne Grüße nach Augsburg-Göggingen und München-Giesing). Die dürften mit Geisterspielen kein allzu großes Problem haben.

Auch beim DFB tragen die leeren Ränge in der aktuellen Situation merklich zur Entspannung bei. Denn wo keine Fans sind, können auch keine Banner sein, auf denen Milliardäre aus Sinsheim, Brausefabrikanten oder deutsche Fußballverbände verunglimpft werden.

Womit wir bei einem wesentlichen weiteren Punkt wären: Sicherheit. Die gibt es jetzt zum Sparpreis, Geisterspiele sei Dank. Wenn am Wochenende das Revierderby zwischen Schalke und Dortmund stattfindet – was wäre da an Kosten für den Steuerzahler zusammengekommen? Stichwort Sicherheitsspiel. Doch wo normalerweise mehrere Hundertschaften benötigt werden, genügt nun ein Schülerlotse, um für einen reibungslosen Ablauf zu garantieren.

Der VfL Wolfsburg hat einen unschätzbaren Vorteil bei Geisterspielen

In all dem Jubel sei aber auch an einen sportlichen Aspekt erinnert, der sonst untergeht. Denn einige Mannschaften haben dank der Geisterkulisse einen unschätzbaren Vorteil. Wo andere Teams die Unterstützung durch die Fans vermissen, ist das für andere kein Problem. Der VfL Wolfsburg etwa wird am Donnerstag gegen Donzek und wohl am Sonntag in Augsburg vor leeren Rängen antreten. Und in Wolfsburg weiß man schon, wie sich ein Geisterspiel anfühlt. In der Autostadt firmiert dies ansonsten unter der Bezeichnung „Heimspiel“.

