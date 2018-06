vor 42 Min.

WM 2018: Dänemark - Australien live im TV und Stream Sport

Fußball-WM 2018: Drei Spiele stehen am Donnerstag, 21. Juni, an: Dänemark - Australien, Frankreich - Peru und Argentinien - Kroatien. Welcher Sender überträgt.

Mit etwas Glück schaukelte Dänemark am ersten Gruppenspieltag den 1:0-Sieg gegen Peru über die Runden: Die Südamerikaner verschossen einen Elfmeter und hatten auch sonst noch Chancen, um ein Tor zu erzielen. Gegen Australien kann "Danish Dynamite" nun den Einzug ins Achtelfinale klar machen - ein Sieg gegen die Mannschaft aus "Down Under" mal vorausgesetzt. Anpfiff für die Partie ist am Donnerstag, 21. Juni, 14 Uhr. Außerdem gibt es an diesem Tag noch zweit weitere Spiele bei der Weltmeisterschaft: Um 17 Uhr treten Frankreich und Peru gegeneinander an, bevor es um 20 Uhr zum Duell der Spitzenteams Argentinien und Kroatien kommt.

Zu sehen gibt es das alles im ZDF. Der öffentlich-rechtlich Sender starte seine Übertragung bereits um 13.03 Uhr, also knapp eine Stunde vor dem Anpfiff der ersten Partie. Der Live-Stream des Senders ist hier zu sehen. Wer die WM-Partien lieber übers Smartphone sehen will, kann das über die Mediathek tun. Auch diese bietet einen Streamingdienst. Der Download ist für Android-Nutzer hier zu erreichen, Apple-Nutzer können sich die App hier herunterladen. Das Spiel zwischen Argentinien und Kroatien wird zudem auch bei Sky in UHD, also in extrem hoher Auflösung, übertragen. Um das Signal aber empfangen zu können, sind ein entsprechender Receiver und ein TV-Gerät vonnöten. Die Spiele in der Übersicht:

Dänemark gegen Australien live im Free-TV und Live-Stream

Jede Menge Respekt, aber eben keine Punkte verdienten sich die Australier in ihrer ersten Partie gegen den Titelfavoriten Frankreich: Lange hielt der Außenseiter ein 1:1, musste aber nach einem abgefälschten Schuss von Paul Pogba den Treffer zur Niederlage hinnehmen. Gegen Dänemark geht es für das Team, das vom ehemaligen BVB-Trainer Bert van Marwijk betreut wird, schon um alles: Bei einer Niederlage ist die WM wohl vorbei für die "Socceroos". Claudia Neumann wird das Spiel für das ZDF kommentieren.

Die WM 2018 live im TV und Stream: Frankreich gegen Peru

Bei Peru drehte sich vor dem Turnierstart vieles um Paolo Guerrero: Der ehemalige Stürmer des FC Bayern und des Hamburger SV hätte wegen einer positiven Dopingprobe eigentlich gar nicht mitspielen dürfen. Angesichts seines Alters von 34 Jahren wäre es die letzte Chance auf eine WM-Teilnahme gewesen. Nur weil die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde, ist der Angreifer nun in Russland dabei - und musste sich die 0:1-Niederlage gegen Dänemark lange von der Bank ansehen. Gegen Frankreich dürfte er nun von Beginn an ran. Oliver Schmidt sitzt für das ZDF am Mikrofon.

Fußball-WM 2018 live: Argentinien gegen Kroatien im Free-TV und Live-Stream

Es ist das Aufeinandertreffen der beiden Top-Favoriten in der Gruppe D: Argentinien gegen Kroatien. Beiden Teams wird zugetraut, eine gute Rolle im weiteren Turnierverlauf zu spielen. Argentinen kam aber zum Start in das Turnier nur zu einem enttäuschenden 1:1 gegen Island. Superstar Lionel Messi verschoss dabei einen Elfmeter. Nicht schön anzusehen, aber äußerst effektiv war hingegen das 2:0 der Kroaten gegen Nigeria: Beide Tore resultierten aus Standardsituationen. Béla Réthy wird den Kracher für das ZDF kommentieren, Wolf-Christoph Fuss für Sky. (eisl)

