vor 55 Min.

WM 2018: Deutschland - Schweden live im TV und Stream sehen Sport

Fußall-WM 2018: Heute, um 20 Uhr, trifft Deutschland im Gruppenspiel auf Schweden - es geht um alles für die DFB-Elf. Um 14 Uhr spielt Belgien, danach Mexiko.

Bisher ist es nicht das Turnier der großen Favoriten. Argentinien, der Finalist von 2014, hat nach zwei Spielen erst einen Punkt auf dem Konto, Italien und die Niederlande sind gar nicht erst dabei. Aber die wahrscheinlich größte Überraschung: Der amtierende Weltmeister Deutschland musste sich im Auftaktspiel den schnell spielenden Mexikanern geschlagen geben. Heute geht es deshalb für die DFB-Auswahl um alles. Verliert die Mannschaft gegen Schweden, droht das Vorrunden-Aus. Um 20 Uhr ist Anpfiff, die ARD überträgt live ab 19.10 Uhr. Zuvor stehen aber noch zwei weiter Spiele an: In der Gruppe G trifft um 14 Uhr der ewige Geheimfavorit Belgien auf die Mannschaft aus Tunesien. Um 17 Uhr wird es dann auch für Deutschland interessant. Aus der Gruppe F, zu der auch die Deutsche Mannschaft gehört, spielen Mexiko und Südkorea um Vorrundenpunkte.

Wer sich die Partien ansehen möchte, kann bei der ARD einschalten: Der öffentlich-rechtliche Sender übeträgt heute live. Auch im Internet sind die Spiele zu sehen, der Sender bietet hier einen kostenlosen Live-Stream an. Smartphone- oder Tablet-User können den Live-Stream auch in der Sportschau-App des Ersten verfolgen. Der Download der App ist kostenlos. Android-User können sich die Version für ihr System hier herunterladen, Apple-User werden hier fündig.

Die Übersicht zu den Spielen:

Belgien gegen Tunesien live im Free-TV und Stream

Für die Tunesier geht es heute um alles oder nichts: Nach der Auftaktniederlage gegen die Mannschaft aus England wird Trainer Nabil Maaloul sein Team wohl offensiver aufstellen als zuletzt. Außerdem muss er auf einen Stammspieler verzichten, denn Torwart Hassen ist nach seiner Schulterverletzung nicht mehr einsatzbereit. Weniger Druck hat der Gegner aus Belgien. Im Gegensatz zu anderen Favoriten des Turniers, siegte die Mannschaft beim WM-Auftakt souverän mit 3:0 gegen Panama. Vor allem der starke Angriff um Kapitän Eden Hazard zeichnet das Spiel der Belgier aus. Die ARD überträgt live aus dem Spartak-Stadion in Moskau, ab 13.05 Uhr moderiert Alexander Bommes. Kommentiert wird die Partie von Gerd Gottlob.

WM 2018: Südkorea gegen Mexiko live - im TV und als Stream

Der Song ist weiter ein Hit: "Oh, Chucky Lozano" singen Mexikos Fans, wo auch immer sie in Russland auftauchen. Während die Anhänger einfach weiter feiern und den Siegtorschützen des 1:0 gegen Weltmeister Deutschland hochleben lassen, ist beim Team höchste Konzentration auf die nächste WM-Aufgabe gefragt. Falls die DFB-Elf nicht gegen Schweden gewinnt, kann Mexiko mit drei weiteren Punkten gegen Südkorea bereits den Achtelfinal-Einzug perfekt machen. Anders als im Duell mit dem Titelverteidiger ist El Tri am Samstag in Rostow am Don Favorit, den Südkoreanern hilft nach dem 0:1 gegen Schweden wohl nur ein Sieg. "Wir haben großen Respekt vor dem Gegner, aber wir sind gut genug, um das Spiel zu gewinnen", sagte Mexikos Trainer Juan Carlos Osorio am Freitag. Ab 16.25 informiert die ARD live über das Spiel. Angepfiffen wird die Partie um 17 Uhr, dann kommentiert Steffen Simon die Begegnung in Rostow am Don.

So sehen Sie Deutschland gegen Schweden live im TV und als Stream

Heute geht es um alles für die DFB-Elf. Kapitän Manuel Neuer kündigte bereits nach der Niederlage gegen Mexiko an, ab jetzt gebe es nur noch Endspiele. Entsprechend groß ist der Druck beim amtierenden Weltmeister vor dem Spiel gegen die Schweden. Der Gegner startet zwar mit einem Sieg im Rücken in die Partie, ist aber dennoch angespannt: "Das wird ein hartes, kompliziertes Spiel - für die und für uns", sagte Emil Forsberg, Flügelspieler von RB Leipzig.

Zur Aufstellung der Deutschen ist bisher wenig bekannt. Sicher scheint nur, dass Mats Hummels und Marvin Plattenhardt nicht in der Startelf stehen werden. Plattenhardt wird vom wieder genesenen Jonas Hector ersetzt werden. Hummels leidet unter einem verrenkten Halswirbel. Für ihn wird wohl Niklas Süle spielen. "Die beiden wichtigsten Waffen sind Energie und eine andere Körpersprache", äußerte sich Joachim Löw vorab zum Spiel. Da dies aber auch grundlegende Eigenschaften der Schweden sind, erwartet Löw ein hartes Ringen um den Sieg. "Die Mentalität der Schweden ist stark", so Löw weiter. Das Spiel wird in der ARD zu sehen sein. Anstoß ist um 20 Uhr, kommentiert wird die Partie von Tom Bartels. Davor informiert Matthias Opdenhövel live ab 19.10 Uhr. (AZ, dpa)

Themen Folgen