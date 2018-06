vor 34 Min.

WM 2018: Deutschland-Spiele live im TV und Stream sehen Sport

Alle Deutschland-Spiele in der Fußball-WM 2018 können Sie live im Free-TV und als Stream sehen: Infos zu Terminen und Übertragungen der Partien finden Sie hier.

Den Spielplan zur Fußball-WM 2018 finden Sie hier.

News und Infos zur WM 2018 finden Sie in unserem News-Blog.

Den deutschen Kader stellen wir in dieser Übersicht vor.

Deutschland ist mit Schwierigkeiten in die Fußball-WM 2018 gestartet. Nach der Niederlage gegen Mexiko gelang der DFB-Elf gegen Schweden aber ein Sieg in letzter Minute. Heute geht es gegen Südkorea um den Einzug ins Achtelfinale.

Alle 64 Spiele bei der WM 2018 werden live im TV und Stream übertragen. Wie bei vergangenen Weltmeisterschaften teilen sich ARD und ZDF auch in diesem Jahr wieder die Übertragung. Doch welcher Sender zeigt welches deutsche Spiel? Und wann spielt die DFB-Elf überhaupt? Hier die Informationen dazu.

Fußball-WM 2018: Alle Deutschland-Spiele live im TV sehen

Das ist das letzte Spiel der DFB-Elf in der Vorrunde der Weltmeisterschaft. Dabei wird die deutsche Uhrzeit der Partie angegeben.

Mittwoch, 27. Juni, 16 Uhr: Südkorea - Deutschland

Deutschland beendet die Vorrunde mit dem Spiel gegen Südkorea in Kasan. Hier übernimmt im Free-TV das ZDF die Übertragung.

Viertelfinale

Abhängig davon, ob Deutschland in der Gruppe F den zweiten oder ersten Platz belegt, würde die Mannschaft in einem Viertelfinale entweder am 2. Juli oder am 3. Juli spielen. Sobald das feststeht, finden Sie an dieser Stelle alle Informationen zur Übertragung des Viertelfinales.

Deutschland-Spiele bei der Fußball-WM 2018 live im Stream bei ARD und ZDF

Wer die Fußball-WM 2018 nicht im TV anschauen möchte, kann die Spiele auch im Live-Stream sehen. Das Angebot der ARD finden Sie hier auf dieser Seite und zum Stream des ZDF gelangen Sie hier über diesen Link.

23 Bilder Das ist der deutsche Kader für die WM 2018 Bild: Julian Stratenschulte, dpa

Erstmals bei einer Fußball-WM produzieren die Sender die Übertragung nicht im Austragungsland. Stattdessen wurde in Baden-Baden ein gemeinsames Studio eingerichtet.

Als Experten für die ARD werden Philipp Lahm, Thomas Hitzlsperger, Stefan Kuntz und Hannes Wolf die Spiele im deutschen Studio einordnen. Außerdem ist Kevin Kurányi vor Ort in Russland. Das ZDF setzt auf Oliver Kahn, Holger Stanislawski, Urs Meier und Thomas Berthold. (AZ)

