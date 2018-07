vor 34 Min.

WM 2018: Die Spiele vom Sonntag Sport

Achtelfinale der WM 2018: Frankreich, Uruguay und Russland sind weiter. Gestern Abend gab es dieses Spiel live im TV und Stream zu sehen: Kroatien gegen Dänemark.

Wie stark ist Spanien wirklich? Die hoch eingeschätzte Mannschaft hat in der Vorrunde nicht immer überzeugen können, kassierte mit fünf Gegentoren relativ viele Tore. Nun traf das Team von Fernando Hierro auf den WM-Gastgeber Russland. Die Sbornaja galt als krasser Außenseiter in dem Match - schon das Überstehen der Gruppenphase gilt für die Mannschaft von Stanislav Tschertschessow als großer Erfolg. Allerdings präsentierten sich die Russen in den Vorrundenspielen - wenn man das 0:3 gegen Uruguay mal außer Acht lässt - als äußerst torhungrig. Geht da was gegen die löchrige spanische Defensive? Die Antwort darauf gab es am Sonntag, 1. Juli, ab 16 Uhr im ZDF.

Um 20 Uhr folgt das zweite Spiel des Tages: Die bislang äußerst souveränen Kroaten spielen gegen Dänemark. Das Team um Superstar Luca Modric desklassierte in der Gruppenphase Argentinien mit 3:0 und schonte einige seiner besten Spieler im letzten Gruppenspiel gegen Island. Dennoch gewann man mit 2:1. Kleiner Schönheitsfehler: Kroatien kassierte dabei das bislang einzige Gegentor des Turniers.

Der Live-Stream des ZDF ist hier zu sehen. Wer die WM-Partien lieber übers Smartphone sehen will, kann das über die Mediathek tun. Auch diese bietet einen Streamingdienst. Der Download ist für Android-Nutzer hier zu erreichen, Apple-Nutzer können sich die App hier herunterladen. Die Spiele in der Übersicht:

WM 2018 live im TV und als Stream: Das Achtelfinale Spanien gegen Russland

Sonntag, 16 Uhr/ZDF: Interimscoach Hierro wird wohl erst einmal auf Nummer sicher gehen und das defensive Mittelfeld mit Koke verstärken. Dann müsste Bayern-Profi Thiago wieder weichen. Als Sturmspitze gilt Costa als gesetzt. Hierro kämpft im ersten K.-o.-Spiel auch um seinen Job, bisher gilt die Zusammenarbeit nur für die WM. Deren Gastgeber will den Zuschauern in seinem „Wohnzimmer“ Luschniki noch einmal ein großes Spiel liefern – aber auch Optimisten gehen davon aus, dass gegen Spanien die Reise zu Ende geht.

Achtelfinale zwischen Kroatien und Dänemark im Live-Stream: Spielt hier der neue Weltmeister?

20 Uhr/ZDF: Die Euphorie in Kroatien ist riesig nach drei Siegen in der Vorrunde. Das ganze Land träumt von einer Wiederholung des dritten Platzes von 1998 – oder sogar mehr. Abzuwarten bleibt aber, ob das Durchwechseln im letzten Gruppenspiel gegen Island (2:1) den Schwung gekostet hat. Die seit 18 Spielen ungeschlagenen Dänen werden auf Defensive setzen, um zum zweiten Mal überhaupt ein WM-Viertelfinale zu erreichen.

