WM 2018: England - Panama live im TV und Stream sehen Sport

Fußball-WM 2018: Am Sonntag um 14 Uhr trifft England auf Panama und könnte ins Achtelfinale einziehen. Außerdem spielt Japan um 17 Uhr sowie Polen um 20 Uhr.

Das Mutterland des Fußballs spielt am Sonntag um den Gruppensieg. Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM 2014 will die englische Mannschaft dieses Jahr glänzen. Im Auftaktspiel lief das schon ganz gut, mit 2:1 gewann England gegen Tunesien. Mit einem Sieg gegen Außenseiter Panama könnte die Mannschaft den Einzug ins WM-Achtelfinale klarmachen. Das Team aus Mittelamerika dagegen hofft auf das erste WM-Tor seiner Geschichte. Um 14 Uhr ist Anpfiff in Nischni Nowgorod. Außerdem trifft Japan auf die Mannschaft aus dem Senegal, hier wird um 17 Uhr angepfiffen. Um 20 Uhr spielen Polen und Kolumbien um Punkte in der Vorrunde.

Wer sich die Partien ansehen möchte, kann bei der ARD einschalten: Der öffentlich-rechtliche Sender übeträgt heute live. Auch im Internet sind die Spiele zu sehen, der Sender bietet hier einen kostenlosen Live-Stream an. Smartphone- oder Tablet-User können den Live-Stream auch in der Sportschau-App des Ersten verfolgen. Der Download der App ist kostenlos. Android-User können sich die Version für ihr System hier herunterladen, Apple-User werden hier fündig.

England gegen Panama: Übertragung live im Free-TV und als Stream

England steht nach dem Sieg gegen Tunesien schon mit einem Fuß im Achtelfinale. Das Erfolgsgeheimnis? Dem englischen Trainer Gareth Southgate ist es gelungen, aus seiner Mannschaft eine verschworene Einheit zu formen. Die Voraussetzungen dafür waren nicht gerade ideal, vor allem wegen der Rivalität zwischen Spielern von Manchester City und Manchester United. Doch unter dem Dach der Nationalmannschaft hat sich sogar eine Freundschaft entwickelt: Jesse Lingard von Manchester United und Raheem Sterling, der für Manchester City kickt, scherzen regelmäßig zusammen in den sozialen Medien.

Bei aller Ruhe und Gelassenheit der Southgate-Auswahl: Ein Sieg gegen Panama ist Pflicht, damit aus der entspannten Atmosphäre vor dem dritten Gruppenspiel gegen Belgien nicht doch eine Drucksituation wird. Die Panamaer waren nach ihrem WM-Debüt gegen Belgien von ihren Gefühlen überwältigt. Auch wenn das 0:3 am Ende standesgemäß ausfiel, war die Enttäuschung schnell verflogen. "Alle Leute in Panama, auch wir, sind sehr glücklich über das, was wir erleben durften", sagte Kapitän Roman Torres voller Stolz. Die ARD überträgt live ab 13 Uhr aus Nischni Nowgorod, Anpfiff ist um 14 Uhr.

WM 2018: Japan gegen Senegal live im TV sehen oder als Stream

Mit einem Sieg gegen Kolumbien sind die Japaner in die WM gestartet. Und jetzt wollen sie nachlegen. "Never change a winning team", dürfte sich Trainer Akira Nishino denken und wird die Startelf wohl gar nicht oder nur vereinzelt ändern. So wird beispielsweise spekuliert, ob die Japaner auf einen anderen Torwart setzen. Aber auch der Gegner Senegal tritt mit Selbstbewusstsein und einem Sieg im Rücken an. Die Mannschaft hatte den Favoriten Polen im Auftaktspiel besiegt. Senegals Superstar Sadio Mané schlägt aber zurückhaltende Töne an: "Es ist noch nichts erreicht". Nach dem Auftaktsieg werden wohl auch die Afrikaner in der selben Aufstellung spielen und somit auch mit dem Bundesligaprofil Salif Sané. Wer das Spiel live verfolgen möchte, kann das Spiel bei der ARD live im TV und als Stream sehen. Übertragen wird ab 16.25 Uhr, Anpfiff ist um 17 Uhr.

Polen gegen Kolumbien bei der WM 2018: Das Spiel im Free-TV und als Live-Stream

Im Anschluss stehen sich die bisherigen Verlierer der Gruppe H gegenüber. In Kasan trifft der eigentliche Gruppenfavorit Polen auf Kolumbien. Deren Mannschaft hatte der polnische Kapitän Robert Lewandowski vor der WM als stärksten Gegner der Gruppe H ausgemacht. Und gerade gegen diese Auswahl muss Polen jetzt unbedingt gewinnen, um weiter am Turnier teilzunehmen. Einen Spieler kennt Lewandowski immerhin: Der Kolumbianer James Rodríguez spielt zusammen mit Lewandowski beim FC Bayern und steht diesmal wohl von Anfang an auf dem Platz. Stürmer Falcao legt große Hoffnungen in den Auftritt von Rodríguez und hofft auf seinen ersten WM-Treffer. Um 20 Uhr ist Anpfiff, es übeträgt die ARD ab 19.10 Uhr live aus Russland. (AZ)

