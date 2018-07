vor 33 Min.

WM 2018: Frankreich - Belgien heute live im TV und als Stream sehen

Das erste Halbfinale der Fußball-WM 2018 steht an: Frankreich trifft auf Belgien. Hier lesen Sie, wo und wann Sie das Spiel live im TV und Stream sehen können.

Die Fußball-WM in Russland biegt auf die Zielgerade ein, gerade mal vier Spiele sind bei dem Turner noch zu absolvieren. Am Dienstagabend, 10. Juli, steht ab 20 Uhr das erste Halbfinal-Spiel an. Das Duell zwischen den Nachbarn Frankreich und Belgien ist aus mehreren Gründen brisant - einer davon heißt Thierry Henry. Der ehemalige Nationalspieler wurde mit Frankreich 1998 Welt- und 2000 Europameister. Nun macht der 40-Jährige die Stürmer Belgiens fit - als Co-Trainer. Das Spiel gibt es live im TV und im kostenlosen Live-Stream zu sehen.

Die WM 2018 live im TV und Stream: Frankreich - Belgien

Dabei setzen die belgischen Spieler auch darauf, von Henry die ein oder andere Insider-Information über das französische Team zu ergattern. Thomas Vermaelen vom FC Barcelona sagte vor dem Duell der beiden Teams: "Ich denke, er weiß einiges über das Team Frankreichs. Er ist auf unserer Seite - er wird nicht zögern, uns diese Informationen zu geben." Mit dem heutigen französischen Nationaltrainer Didier Deschamps stand Henry in 21 Spielen für ihr Heimatland Frankreich auf dem Platz - kein einziges dieser Partien ging verloren. 1998 wurden die beiden in Frankreich Weltmeister mit Deschamps als Kapitän. Der 49-jährige Coach glaubt, dass es Henry nicht leicht fallen wird, gegen sein Heimatland anzutreten: "Es ist bizarr, weil er Franzose ist und auf der Bank des Gegners sitzt. Für ihn muss es auch bizarr sein."

Henry will sich im Vorfeld des Spiels nicht öffentlich äußern. Zu seinem Heimatland hat er eine gespaltene Beziehung: Einerseits feierte er mit der Nationalmannschaft große Erfolge, andererseits gerieten aber vor allem die letzten Jahre bis zu seinem Rücktritt 2010 immer schwieriger. Henry machte keinen Hehl daraus, dass er stets auf ein Angebot des französischen Verbandes gehofft hatte. In einem Interview mit der Sportzeitung L'Equipe vor einigen Monaten sagte er: " "Man hat mir nichts angeboten, niemals."

Das Halbfinale der WM live im TV und im Stream: Frankreich - Belgien

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD überträgt die Begegnung live. Auch im Internet sind die Spiele zu sehen, der Sender bietet hier einen kostenlosen Live-Stream an. Smartphone- oder Tablet-User können den Live-Stream auch in der Sportschau-App des Ersten verfolgen. Der Download der App ist kostenlos. Android-User können sich die Version für ihr System hier herunterladen, Apple-User werden hier fündig. Matthias Opdenhövel und Alexander Bommes moderieren die Partie live aus Baden-Baden ab 18:50 Uhr, unterstützt von den ARD-Experten Thomas Hitzlsperger und Hannes Wolf. Reporter im Stadion in St. Petersburg ist Steffen Simon. (eisl)

