WM 2018: Kroatien - England live im TV und Stream

Wer zieht als Überraschunsgmannschaft in das Finale der Fußball-WM ein? Das Spiel zwischen England und Kroatien können Sie live im TV und Stream des ZDF sehen.

Wer vor Beginn der Fußball-WM sein Geld darauf gewettet hätte, dass England und Kroatien eines der beiden Halbfinals bestreiten, hätte wahrscheinlich viel Geld gewinnen können. Am Mittwoch, 11. Juli, kommt es ab 20 Uhr im Moskauer Luschniki-Stadion aber zum Aufeinandertreffen der beiden Teams. Das Spiel gibt es live im TV sowie im kostenlosen Stream zu sehen, das ZDF überträgt live.

England - Kroatien: WM 2018 live im TV und Stream

Beide Teams eint neben dem Umstand, dass sie im Vorfeld nicht gerade zu den Top-Favoriten gezählt worden waren, eine andere Sache: In ihrer Heimat ist eine Euphorie um die jeweiligen WM-Helden enstanden. In Kroatien träumen die Fans davon, den bislang größten WM-Erfolg aus dem Jahr 1998 zu übertreffen. Damals wurde die "goldene Generation" um die Superstars Davor Suker, Zvonimir Boban und Alen Boksic in Frankreich Dritter und schaltete unter anderem Deutschland im Viertelfinale aus. Nun können die heutigen Helden wie Mario Mandzukic, Luka Modric und Ivan Rakitic ihre eigene Geschichte schreiben. Für die drei Stars ist es altersbedingt die letzte Weltmeisterschaft und damit die letzte Chance auf den großen Wurf.

In England schämten sich die Fans jahrzehntelang für ihr Nationalteam - gerade mal zwei Jahre ist es her, dass die "Three Lions" bei der Europameisterschaft in Frankreich gegen den Fußball-Zwerg Island ausschieden. Unter dem neuen Trainer Gareth Southgate hat sich vieles geändert. Die Engländer präsentieren sich als echtes Team, haben mit Harry Kane den bislang besten Stürmer bei dieser WM und mit Jordan Pickford endlich einen Nationaltorwart, der diesen Titel verdient. Eine der wichtigsten Neuerungen, die bei der WM zu sehen sind: England kann jetzt auf einmal sogar Elfmeterschießen. Zu sehen war dies im Achtelfinale gegen Kolumbien.

Das Halbfinale der WM: Kroatien - England live

Wer sich das Spiel ansehen will, sollte beim ZDF einschalten. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet einen Live-Stream an, der hier zu sehen ist. Wer die WM-Partien lieber übers Smartphone anschauen möchte, kann das über die Mediathek tun. Auch diese bietet einen Streamingdienst. Der Download ist für Android-Nutzer hier zu erreichen, Apple-Nutzer können sich die App hier herunterladen. Oliver Schmidt wird die Partie kommentieren. (eisl)

