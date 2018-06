vor 32 Min.

WM 2018: Portugal gegen Marokko im Free-TV und Live-Stream sehen Sport

Fußball-WM 2018: Heute stehen drei Spiele live im TV und Stream auf dem Programm. So sehen Sie Portugal - Marokko, Uruguay - Saudi-Arabien und Iran - Spanien.

Es war eine eindrucksvolle Vorstellung: Beim 3:3 gegen Spanien erzielte Portugals Superstar Cristiano Ronaldo alle drei Treffer, einen davon per sehenswertem Freistoß kurz vor Schluss. Kann die Tormaschine von Real Madrid ihren Lauf gegen Marokko fortsetzen? Die Antwort gibt es im zweiten Gruppenspiel zwischen den beiden Teams, das am Mittwoch, 20. Juni ab 14 Uhr angepfiffen wird. Um 17 Uhr folgt die Partie zwischen Uruguay und Saudi-Arabien, um 20 Uhr wird das Aufeinandertreffen zwischen dem Iran und Spanien angepfiffen.

Wer sich die Partien ansehen möchte, kann bei der ARD einschalten: Der öffentlich-rechtliche Sender, der sich die Übertragungsrechte mit dem ZDF teilt, ist an diesem Tag mit der Berichterstattung dran und beginnt damit um 13.05 Uhr. Zusehen kann man auch im Internet, der Sender bietet hier einen in Deutschland kostenlosen Live-Stream an. martphone- oder Tablet-User können den Live-Stream auch in der Sportschau-App des Ersten verfolgen. Der Download der App ist kostenlos. Android-User können sich die Version für ihr System hier herunterladen, Apple-User werden hier fündig.

Die letzte Partie des Abends, das Spiel zwischen Iran und Spanien, wird zusätzlich noch beim Pay-TV-Sender Sky in UHD übertragen. Um das ultrahochauflösende Signal aber empfangen zu können, sind ein entsprechender Receiver und ein TV-Gerät nötig.

Nachfolgend weitere Informationen zu den einzelnen Spielen:

WM 2018 live: Portugal - Marokko im Free-TV und Live-Stream sehen

20. Juni, 14 Uhr: So sehr sich Cristiano Ronaldo auch über seine drei Tore gegen Spanien im ersten Gruppenspiel freuen konnte - am Ende sprang trotz seiner Treffsicherheit "nur" ein Unentschieden heraus. Gegen die Elf von Marokko, die das erste Spiel gegen den Iran unglücklich durch ein Eigentor in der Nachspielzeit verloren hat, gibt es deswegen für beide Teams nur eine Richtungsvorgabe: Ein Sieg muss her. Der Verlierer des Spiels kann schon einmal damit anfangen, seine Koffer zu packen. Die Favoritenrolle hat dabei der amtierende Europameister Portugal inne. Für die ARD wird Steffen Simon das Spiel kommentieren.

WM 2018 live im TV und als Stream: Uruguay - Saudi-Arabien

20. Juni, 17 Uhr: In der Gruppe A könnte Uruguay einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Bei einem Sieg gegen die Mannschaft aus Saudi-Arabien stünde der Punktezähler für die Südamerikaner bei sechs. Dabei war der 1:0-Erfolg gegen das äußerst defensiv eingestellte Ägypten ein Sieg der Geduld: Erst kurz vor Schluss erzielte Jimenez per Kopf das goldene Tor. Dass Saudi-Arabien nach dem desaströsen 0:5 gegen Russland noch gut für einen Punkt ist, mag man kaum glauben. Tom Bartels ist hier der ARD-Reporter.

Auch das Spiel Iran - Spanien lässt sich live sehen

20. Juni, 20 Uhr: Etwas unverhofft grüßt derzeit der Iran von der Tabellenspitze der Gruppe B - Grund ist der etwas glücklich eingefahren 1:0-Sieg gegen Marokko aus dem ersten Spiel. Ob die Defensivtaktik aber auch gegen die hoch eingeschätzten Spanier erfolgreich ist, dürfte fraglich sein. Die Iberer, Weltmeister von 2010, müssen sich indes mit ihrer wackeligen Defensive befassen. Vor allem Torhüter David de Gea, sonst ein Ruhepol, patzte im ersten Spiel. Gerd Gottlob wird das Spiel für die ARD kommentieren, Wolff-Christoph Fuss sitzt für Sky am Mikrofon. (eisl)

