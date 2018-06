vor 50 Min.

WM 2018: Russland - Saudi-Arabien heute live sehen - im Free-TV und Stream Sport

Das Eröffnungsspiel der WM 2018 Russland gegen Saudi-Arabien ist heute live im Free-TV und Stream zu sehen. Hier alle Infos zur Übertragung.

Es geht los: Am Donnerstag startet um 17 Uhr deutscher Zeit die erste Partie der Fußball-WM 2018. Im Eröffnungsspiel tritt Gastgeber Russland gegen Saudi-Arabien an. Natürlich lässt sich das live im TV und Stream sehen.

Russland möchte sofort mit einem Erfolg in die WM im eigenen Land starten. Viele zweifeln aber daran, dass der Mannschaft eine Erfolgsgeschichte gelingen kann. Vor zehn Jahren bei der EM 2008 hatte sie mit unbeschwerten Fußball begeistert - konnte aber daran nicht mehr anknüpfen.

Saudi-Arabien haben deutsche Fans vor allem noch von der WM 2002 in Erinnerung, als die DFB-Elf die Mannschaft mit einem 8:0 vom Platz fegte. Dass das Team mittlerweile viel stärker ist, hat das letzte Testspiel gegen Deutschland Anfang Juni gezeigt. Saudi-Arabien verlor nur knapp mit 2:1 und setzte die deutsche Mannschaft in der zweiten Hälfte immer wieder unter Druck.

Welches Team sich beim Eröffnungsspiel Russland - Saudi-Arabien besser schlägt, lässt sich am 14. Juni in der ARD sehen. Hier gibt es die Infos zur Live-Übertragung.

WM 2018: Russland - Saudi-Arabien im Free-TV und als Live-Stream erleben

Das Spiel beginnt um 17 Uhr, die ARD beginnt aber schon um 15.10 Uhr mit der Berichterstattung. Ab 16 Uhr wird erst einmal die Eröffnungsfeier gezeigt, bevor dann das Spiel Russland - Saudi-Arabien angepiffen wird. Das Ganze lässt sich nicht nur im Free-TV, sondern auch hier auf dieser Seite im Live-Stream sehen.

Kommentiert wird das Spiel in der ARD von Tom Bartels. Die Moderation übernehmen Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel. Als Experten ordnen Thomas Hitzlsperger, Stefan Kuntz und Hannes Wolf das Spiel ein.

12 Bilder Das sind die Stadien für die WM 2018 in Russland Bild: Yuri Kochetkov/EPA

WM 2018 live im TV und Stream: Spiel Russland - Saudi-Arabien zum Auftakt

Das Eröffnungsspiel ist die einzige Partie am Donnerstag. Danach gibt es in der Vorrunde jeden Tag mehrere Spiele zu sehen. Am Freitag stehen diese Duelle an:

14 Uhr: Ägypten - Uruguay

17 Uhr: Marokko - Iran

20 Uhr: Portugal - Spanien

Deutschland gehört zu Gruppe D und spielt am Sonntag ab 17 Uhr zum ersten Mal. Der Gegner ist dann Mexiko, bevor es in der Vorrunde auch noch gegen Schweden und Südkorea geht. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen