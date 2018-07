WM 2018: Schweden - Schweiz live im TV und als Stream

vor 27 Min.

WM 2018: Heute um 16 Uhr trifft Schweden auf die Schweiz. Außerdem spielt um 20 Uhr Kolumbien gegen England. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale.

Im siebten Achtelfinal-Spiel trifft Schweden am Dienstag auf die Schweiz. Für die Fachwelt ist dieses Paarung eine echte Überraschung - kaum jemand hätte vor der WM damit gerechnet. Auch das Abend-Spiel zwischen Kolumbien und England verspricht Spannung. Für das Mutterland des Fußballs steht einiges auf dem Spiel.

Schweden - Schweiz live im Free-TV und Stream ab 16 Uhr

Beide Teams geben sich optimistisch. "Schweden ist machbar", meint beispielsweise der Schweizer Kicker Valon Behrami laut Morgenpost. Die WM 2018 sei ein Turnier der Überraschungen, und seiner Meinung nach könnte die Schweiz durchaus eine Überraschungs-Mannschaft sein. Fakt ist, dass die Eidgenossen zum zweiten Mal nacheinander im Achtelfinale einer Fußball-WM stehen.

Auch die Skandinavier zeigen sich selbstbewusst: "Wir haben bewiesen, was wir können", sagt Schwedens Stürmer Marcus Berg. Die Mannschaft habe jetzt alle Chancen und würde weitermachen wie bisher. Als Sieger der Gruppe F, die bekanntlich dem deutschen Team zum Desaster geriet, haben die Schweden ganz offensichtlich Grund zu Optimismus.

Die ARD überträgt das Spiel aus St. Petersburg ab 16 Uhr live im TV und als Livestream.

Kolumbien - England: Live-Übertragung im TV und Stream ab 20 Uhr

Nach der Niederlage gegen Belgien ist es mit der relativen Ruhe auf der Insel vorbei: Vor dem Achtelfinal-Spiel gegen die starken Kolumbianer gerät vor allem Trainer Gareth unter Druck. Viele der Millionen englischen Fußball-Experten werfen ihm fehlerhafte Personalpolitik im finalen Vorrunden-Duell vor. Jetzt wird allenthalben befürchtet, dass die Niederlage die Engländer um den Schwung gebracht haben könnte, der sie bei den Spielen gegen Tunesien und Panama beflügelt habe. Auch die Times meint, irgendwie sei die Luft raus.

Kolumbien bangt um den Einsatz seines Offensiv-Stars James, der beim Gruppenspiel gegen Senegal (1:0) einen Bluterguss in der rechten Wade erlitten hatte. Ob der von Real Madrid an den FC Bayern ausgeliehene Nationalspieler am Dienstag spielen kann, ist zurzeit noch offen. Das Spiel gegen Japan (1:2) hatte der Ausnahmekicker wegen Problemen in der linken Wade bereits verpasst. Im Spiel gegen Polen (3:0) hatte er zwei wichtige Vorlagen gegeben.

Das Spiel findet in Moskau statt. Die ARD übeträgt es ab 20 Uhr live im TV und im Stream.

