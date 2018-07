vor 22 Min.

WM 2018, Spiel um Platz 3: Belgien gegen England live im TV und Stream Sport

WM 2018: Das Spiel um Platz drei ist das Duell der beiden Superstürmer Harry Kane und Romelu Lukaku: Belgien gegen England läuft live im TV und als Stream.

Den vollständigen Spielplan zur WM 2018 finden Sie hier.

Alle News zur WM 2018 lesen Sie in unserem News-Blog.

Das Spiel um Platz drei bei einer Fußball-WM gehört wohl zu den unbeliebtesten Ansetzungen einer Fußball-Weltmeisterschaft. Schließlich müssen zwei im Halbfinale unterlegene Teams noch einmal antreten. Diesmal hat es Belgien und England getroffen, die bereits in der Gruppenphase aufeinander trafen. Bei dem Vorrundenspiel in Kalinigrad gewannen die Belgier mit 1:0 und holten sich so den Gruppensieg. Für beide Teams war im Halbfinale Endstation: Belgien verlor gegen coole Franzosen mit 0:1, England in der Verlängerung gegen Kroatien 1:2.

Immerhin wird sich einer der Spieler, die am Samstag, 14. Juli, um 16 Uhr in St. Petersburg auflaufen, wohl noch einen Titel bei dem Turnier in Russland holen: Englands Harry Kane steht mit sechs Treffern an der Spitze der Torschützenliste. Realistische Chancen, ihn abzufangen, hat Belgiens Stürmerstar Romelu Lukaku. Zu sehen gibt es die Partie live in der ARD.

Das Spiel um Platz drei live im TV und Stream: Belgien gegen England

Tottenhams Angreifer Kane hatte vor dem Turnier betont, dass der Titel des Torschützenkönigs sein erklärtes Ziel sei. Trifft der Kapitän der "Three Lions" im "kleinen Finale", dürfte er die Auszeichnung als bester Torschütze in der Tasche haben. Nur Romelu Lukaku auf Seiten der Belgier ist ihm ernsthaft auf den Fersen. Die Franzosen Kylian Mbappé und Antoine Griezmann, die am Sonntag im Finale auf Kroatien treffen, stehen bei je drei.

Ansonsten hält sich die Euphorie beider Teams in starken Grenzen. Belgiens Torhüter Thibaut Courtois sagte nach der 0:1-Halbfinal-Niederlage gegen Frankreich: "Es fällt schwer, dieses Spiel zu spielen. Aber wir müssen es ja tun." Und Englands Harry Maguire sagte nach dem 1:2 nach Verlängerung gegen Kroatien: "Meine Meinung dazu behalte ich lieber für mich."

Belgien gegen England im TV und Live-Stream

Übertragen wird die Partie live im TV und im Stream bei der ARD. Auch im Internet sind die Spiele zu sehen, der Sender bietet hier einen kostenlosen Live-Stream an. Smartphone- oder Tablet-User können den Live-Stream auch in der Sportschau-App des Ersten verfolgen. Der Download der App ist kostenlos. Android-User können sich die Version für ihr System hier herunterladen, Apple-User werden hier fündig. Als Experten werden Stefan Kuntz und Thomas Hitzlsperger dabei sein, die Moderation übernehmen Matthias Opdenhövel und Alexander Bommes. Kommentator ist Tom Bartels. (eisl)

