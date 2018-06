WM 2018: Tunesien gegen England live im TV und Stream

vor 34 Min.

Fußball-WM 2018: Schweden siegt gegen Südkorea, Belgien gewinnt gegen Panama. Sie können heute noch ein Spiel live im TV und Stream sehen: Tunesien - England.

Am Montag möchte Schweden gegen Südkorea auch ohne Stürmerlegende Zlatan Ibrahimović die ersten WM-Punkte einfahren. Der schwedische Stürmerstar verkündete 2016 seinen Rücktritt, ließ sich aber die Fußball-WM-Eröffnungsfeier im Luschniki-Stadion nicht entgehen.

Ob Ibrakadabra das Match seiner ehemaligen Kickerkollegen wohl von den Zuschauerrängen aus verfolgt? Wenn nicht, kann Ibra diesen Tipp befolgen: Bei uns ist das Spiel live im Free-TV und im Stream zu sehen - genau wie die anderen beiden Partien, Belgien - Panama und Tunesien - England, die am fünften Spieltag anstehen.

Die Übertragung der WM-Spiele im Free-TV nimmt am 18. Juni 2018 Das Erste in die Hand. Der Sender bietet Fußballfans alternativ hier auf dieser Seite einen kostenlosen Live-Stream an. Nachfolgend weitere Informationen zu den einzelnen Spielen:

WM 2018 live im TV und als Stream: Schweden gegen Südkorea

Am fünften Tag der Fußball-WM ist der Anstoß zum Spiel zwischen Schweden und Südkorea in Nischni Nowgorod um 14 Uhr. Das Erste startete mit der Berichterstattung bereits ab 13.05 Uhr. Moderiert wird die Fußball-TV-Party von Matthias Opdenhövel. Ihm zur Seite steht Experte Hannes Wolf. Reporter Gerd Gottlob kommentiert das Geschehen auf dem Rasen.

Im letzten Testspiel gegen Peru lief der Tormotor der Schweden nicht rund - es reichte in Göteborg nur zu einem mageren 0:0. Aber immerhin sind sie für die WM-Endrunde qualifiziert - nachdem es 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien nicht geklappt hatte. Die Nordlichter konnten sich trotzdem gegen Südkorea durchsetzen. Die Asiaten verpatzten bereits die Vorbereitung zur Fußball-WM gehörig. Sie gewannen kein einziges ihrer letzten drei Spiele. Zuletzt setzte es gegen Senegal eine bittere 0:2-Niederlage.

Sky zeigt ebenfalls Belgien gegen Panama live

Belgien schlägt Panama mit 3:0. Die Belgier um ihre Superstars Lukaku und De Bruyne legten bereits eine beeindruckende Qualifikation hin. Als erstes europäisches Team qualifizierte sich die Mannschaft schon am drittletzten Spieltag für die Fußball-WM. In den beiden letzten Vorbereitungsspielen servierten die belgischen Dribbelkünstler Costa Rica mit 4:1 und Ägypten mit 3:0 ab.

Panama stellte für Belgien demnach kein Stolperstein dar. Gegen Nordirland erreichten die Mittelamerikaner ein 0:0 unentschieden, Norwegen mussten sie sich im letzten Vorbereitungsspiel mit 1:0 geschlagen geben. Auch im Marktwert des Kaders hat Panama das Nachsehen: Hier stehen 8,43 Millionen Euro 754 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) gegenüber. Das Erste überträgt ab 17 Uhr das Spiel der Gruppe G. Routinier Tom Bartels kommentiert die Begegnung.

Auch Sky übeträgt dieses Spiel ab 17.00 Uhr im TV und Live-Stream.

Tunesien gegen England live im TV und Stream sehen

Anpfiff für das dritte Spiel, Tunesien - England ist um 20 Uhr in Wolgograd. Das Erste stimmt Fußballbegeisterte bereits ab 19.10 Uhr mit Vorberichten und Highlights der vorangegangenen Partien ein. Steffen Simon kommentiert das Spiel. Sky startet die Live-Übertragung um 19.45 Uhr. Am Mikrofon liefert Moderator Wolff Fuss Informationen und Kommentare.

Die Begegnung verspricht äußerst interessant zu werden. Englands Kicker möchten nach dem katastrophalen EM-Abschneiden die Schmach wiedergutmachen. Die Vorbereitung brachten die Three Lions ohne Niederlage über die Bühne. Tunesien gelang im Vorfeld der WM mit den Unentschieden gegen Türkei und Portugal und Siegen gegen Costa Rica und Iran ordentliche Auftritte. Einzig die knappe 0:1-Niederlage gegen Ex-Weltmeister Spanien trübt die gute Bilanz ein wenig. Englands Kapitän und Tormaschine Harry Kane möchte Tunesiens Torhüter Mouez Hassen auf Trab halten und bezwingen. (AZ)

