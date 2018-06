vor 51 Min.

WM 2018: Wer spielt heute? Sport

Bei der Fußball-WM 2018 kämpfen die Mannschaften in Russland bis zum 15. Juli um den Titel. Wer spielt heute?

Im WM-Finale am 15. Juli entscheidet sich, welches Land sich die kommenden vier Jahre Fußball-Weltmeister nennen darf. Bis dahin ist es aber ein weiter Weg, der über die Vorrunde, Achtel-, Viertel- und Halbfinale führt. Wer spielt heute? Das erfahren Sie jeden Tag an dieser Stelle bei uns.

Wer spielt heute am 14. Juni 2018 bei der WM 2018?

Heute startet die Fußball-WM 2018 ab 17 Uhr deutscher Zeit mit dem Auftaktspiel zwischen dem Gastgeber Russland und Saudi-Arabien in der Gruppe A. Das Spiel findet im Olympiastadion Luschniki in Moskau statt.

Russland hat bisher dreimal an einer Weltmeisterschaft teilgenommen: 1994, 2002 und 2014. Bei all diesen Turnieren war aber für die Mannschaft schon in der Gruppenphase Schluss. Bei der WM im eigenen Land ist Russland wahrscheinlich besonders motiviert, das zu ändern. Dafür sollte direkt ein Sieg gegen Saudi-Arabien her.

Für Saudi-Arabien ist es die fünfte Teilnahme an einer Fußball-WM nach 1994, 1998, 2002 und 2006. Das beste Ergebnis erzielte die Mannschaft 1994 mit dem Einzug ins Achtelfinale. Bei den Weltmeisterschaften 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien war die Mannschaft nicht dabei, da sie die Qualifikation nicht geschafft hatte.

Wer spielt bei der Fußball-WM 2018?

Die WM 2018 startet mit insgesamt 32 Mannschaften. Hier eine Übersicht über die Länder, die bei dem Turnier in Russland mit dabei sind:

Europa

Belgien

Dänemark

Deutschland

England

Frankreich

Island

Kroatien

Polen

Portugal

Russland

Schweden

Schweiz

Serbien

Spanien

Afrika

Ägypten

Marokko

Nigeria

Senegal

Tunesien

Asien

Iran

Japan

Südkorea

Saudi-Arabien

Nordamerika, Zentralamerika, Karibik

Costa Rica

Mexiko

Panama

Ozeanien

Australien

Südamerika

Argentinien

Brasilien

Kolumbien

Peru

Uruguay

(AZ)

Themen Folgen