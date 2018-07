vor 44 Min.

WM 2018: Wer spielt heute im Finale? Sport

Heute ist es soweit: Am Abend entscheidet sich, wer die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 gewinnt. Im WM-Finale treffen dabei zwei Teams aus Europa aufeinander.

Den Spielplan zur Fußball-WM 2018 finden Sie hier.

Neuigkeiten zur WM lesen Sie in unserem News-Blog.

Im WM-Finale entscheidet sich, welches Land sich die kommenden vier Jahre Fußball-Weltmeister nennen darf. Heute ist es soweit. Zwei Teams aus Europa machen den Kampf um den Titel unter sich aus. Wer spielt heute? Das erfahren Sie jeden Tag an dieser Stelle bei uns.

WM 2018: Wer spielt heute am Sonntag, 15. Juli 2018?

Frankreich - Kroatien (17 Uhr, ZDF): 20 Jahre nach dem Titelgewinn im eigenen Land haben die Franzosen von Trainer Didier Deschamps die Chance, zum zweiten Mal Weltmeister zu werden. Die Kroaten um Superstar Luka Modric stehen erstmals im Endspiel. Nach Uruguay wäre Kroatien mit rund vier Millionen Einwohnern die kleinste Nation, die je Weltmeister wurde.

Auch wenn es um das Größte für einen Fußballer geht - alle wollen dieses Finale auch genießen. "Es ist ein Privileg, eine WM zu spielen", betonte Frankreich-Keeper Lloris. "Es bleibt noch ein Spiel und das ist ohne Zweifel das wichtigste unserer Karriere."

Was die Kroaten bereits erreicht haben, kann ihnen auch keiner mehr nehmen. "Was auch immer geschehen wird: Wir werden glücklich und stolz sein, das haben wir uns verdient. Wenn wir den Pokal gewinnen, wird niemand stolzer sein als wir, weil wir aus einem so kleinen Land kommen", sagte Kroatiens Coach Dalic.

Gegner Frankreich ist mehr als gewarnt. "Sie sind körperlich sehr stark und mental unglaublich", sagte Torwart und Kapitän Hugo Lloris am Samstag: "Wir müssen ein großes Spiel abliefern." Dass sie einen leichten Vorteil haben, weil sie sich einen Tag mehr ausruhen können, glauben die Franzosen auch nicht. Nicht nur, weil Kroatiens Routinier Ivan Rakitic ankündigte: "Im Endspiel holt man die Kraft, woher auch immer."

Wer spielt bei der Fußball-WM 2018?

Die WM 2018 startete mit insgesamt 32 Mannschaften. Hier eine Übersicht über die Länder, die bei dem Turnier in Russland angetreten waren:

Europa

Belgien

Dänemark

Deutschland

England

Frankreich

Island

Kroatien

Polen

Portugal

Russland

Schweden

Schweiz

Serbien

Spanien

Afrika

Ägypten

Marokko

Nigeria

Senegal

Tunesien

Asien

Iran

Japan

Südkorea

Saudi-Arabien

Nordamerika, Zentralamerika, Karibik

Costa Rica

Mexiko

Panama

Ozeanien

Australien

Südamerika

Argentinien

Brasilien

Kolumbien

Peru

Uruguay

(AZ)

Themen Folgen