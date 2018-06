WM 2018: Wer spielt heute um das Achtelfinale?

vor 35 Min.

Bei der Fußball-WM 2018 in Russland wird bis zum 15. Juli um den Weltmeister-Titel gekämpft. Heute müssen Spanien und Portugal ran. Wer sonst noch spielt? Hier.

Im WM-Finale am 15. Juli entscheidet sich, welches Land sich die kommenden vier Jahre Fußball-Weltmeister nennen darf. Bis dahin ist es aber ein weiter Weg, der über die Vorrunde, Achtel-, Viertel- und Halbfinale führt. Wer spielt heute? Das erfahren Sie jeden Tag an dieser Stelle bei uns.

WM 2018: Wer spielt heute am Montag, 25. Juni 2018?

Uruguay - Russland (16 Uhr, ZDF): Es ist das Endspiel um den Gruppensieg – und WM-Gastgeber Russland strotzt nach zwei Siegen vor Selbstvertrauen. „Jetzt wollen wir auch Erster werden“, tönt Stürmer Artjom Dsjuba vor dem Spiel gegen Uruguay in Samara. Im Sturmlauf hat die Sbornaja ihr Minimalziel, das Achtelfinale, erreicht. Bei Uruguay rückt nach dem gelungenen Jubiläum von Luis Suárez, der in seinem 100. Länderspiel zum 1:0 gegen Saudi-Arabien traf, gegen die torhungrigen WM-Gastgeber nun Torwart Fernando Muslera in den Blickpunkt.

Saudi-Arabien - Ägypten (16 Uhr, ZDF info): Im Gleichschritt verabschieden sich die bislang punktlosen Nachbarländer aus dem Turnier. In Saudi-Arabien hatte nach dem 0:5 zum Auftakt gegen Russland schon niemand mehr mit dem Weiterkommen gerechnet. Punktlos will sich auch Ägypten bei seiner ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren nicht verabschieden.

Iran - Portugal (20 Uhr, ZDF): Der Traum vom ersten Achtelfinal-Einzug der WM-Geschichte lebt für den Iran. Ähnlich wie beim 0:1 gegen Spanien dürfte das Team von Trainer Carlos Queiroz zumindest zunächst wieder auf gesicherte Defensive setzen. Für den Portugiesen ist es gegen sein Heimatland ein ganz besonderes Duell. Beim Gegner dreht sich mal wieder alles um Cristiano Ronaldo: Vier Tore in zwei Spielen, nur er traf bisher für den Europameister. Ein abruptes Ende der CR7-Gala wollen seine Mitspieler mit allen Mitteln verhindern. Bis auf den angeschlagenen Joao Moutinho sind alle fit.

Spanien - Marrokko (20 Uhr, ZDF info): Bei Spanien ist Diego Costa nach seinen bisher drei Toren als Sturmspitze gesetzt. Dahinter könnte Marco Asensio von Real Madrid für seinen Klubkollegen Lucas Vazquez erstmals von Anfang an spielen. Bayern-Profi Thiago ist unter Fernando Hierro in die Warteschleife gerutscht, könnte aber zum Zuge kommen, falls Hierro dem 34-jährigen Strategen Andrés Iniesta eine Pause gönnt. Für Marokko ist es die Abschiedsvorstellung. Das Team von Trainer Hervé Renard hat nach zwei Niederlagen keine Chance mehr, will den Favoriten aber ärgern und erstmals treffen.

Wer spielt bei der Fußball-WM 2018?

Die WM 2018 startet mit insgesamt 32 Mannschaften. Hier eine Übersicht über die Länder, die bei dem Turnier in Russland mit dabei sind:

Europa

Belgien

Dänemark

Deutschland

England

Frankreich

Island

Kroatien

Polen

Portugal

Russland

Schweden

Schweiz

Serbien

Spanien

Afrika

Ägypten

Marokko

Nigeria

Senegal

Tunesien

Asien

Iran

Japan

Südkorea

Saudi-Arabien

Nordamerika, Zentralamerika, Karibik

Costa Rica

Mexiko

Panama

Ozeanien

Australien

Südamerika

Argentinien

Brasilien

Kolumbien

Peru

Uruguay

