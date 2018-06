vor 50 Min.

WM 2018 live: Brasilien - Costa Rica im Free-TV und Live-Stream Sport

Am Freitag, 22. Juni 2018, stehen drei Spiele bei der Fußball-WM in Russland an: Brasilien - Costa Rica, Nigeria - Island und Serbien - Schweiz.

Für das vielleicht schönste Tor der Weltmeisterschaft sorgte Brasilien im ersten Gruppenspiel der WM gegen die Schweiz: Philippe Coutinho vom FC Barcelona jagte den Ball von der Strafraumgrenze in den Kasten der Eidgenossen. Es war die Führung für den fünfmaligen Weltmeister, der bei diesem Turnier die Schande der Heim-WM vergessen machen will. Am Ende stand aber dennoch kein Sieg für den Mitfavoriten: Die kleine Schweiz hatte sich ein 1:1 erkämpft. Gegen einen anderen Außenseiter will Brasilien am Freitag, 22. Juni, den ersten Sieg einfahren: Um 14 Uhr startet das Spiel gegen Costa Rica. Zu sehen gibt es das Spiel bei der ZDF sowie in UHD auf Sky.

Zudem gibt es zwei weitere Spiele an diesem Tag: Um 17 Uhr startet Nigeria gegen Island, um 20 Uhr folgt das Aufeinandertreffen zwischen Serbien und der Schweiz. Alle drei Partien des Tages sind live im TV und im Stream beim ZDF zu sehen. Der Live-Stream des Senders ist hier zu sehen. Wer die WM-Partien lieber übers Smartphone sehen will, kann das über die Mediathek tun. Auch diese bietet einen Streamingdienst. Der Download ist für Android-Nutzer hier zu erreichen, Apple-Nutzer können sich die App hier herunterladen.

Die Übersicht zu den Spielen:

Brasilien gegen Costa Rica live im Free-TV und Live-Stream

Mit der Mannschaft, die vor vier Jahren im Halbfinale gegen Deutschland mit 1:7 ein historisches Debakel erlebt hatte, hat die brasilianische Nationalmannschaft aus dem Jahr 2018 nicht mehr viel zu tun. Das liegt einerseits daran, dass in diesem Spiel Abwehrchef Thiago Silva gesperrt und Superstar Neymar gesperrt war. Aber auch sonst haben die Brasilianern einen Generationenwechsel eingeläutet: Statt des alternden Julio Cesar im Tor hat Brasilien mit Allison vom AS Rom und Ederson von Manchester City zwei Topleute im Tor. Im Mittelfeld hält Casemiro von Real Madrid die Abwehr zusammen, im Angriff hat das Team mit Coutinho von Barca, Gabriel Jesus von Manchester City und Roberto Firminho vom FC Liverpool reihenweise Top-Leute. Ob all diese Klasse-Kicker gegen Costa Rica den ersten Dreier des Turniers schaffen, gibt es am 22. Juni ab 14 Uhr zu sehen. Oliver Schmidt kommentiert für das ZDF, Wolf-Christoph Fuss für Sky.

So sehen Sie Nigeria gegen Island bei der WM im TV und Live-Stream

Nur noch ein Schatten des starken Teams vergangener Tage ist Nigeria: In Gegensatz zu früheren Jahren sind kaum Stars bei den Afrikanern dabei. Kapitän John Obi Mikel hat zwar mit dem FC Chelsea 2012 die Champions League gewonnen, hat sportlich gesehen seine besten Tage aber hinter sich. Mittlerweile spielt Mikel beim chinesischen Klub Tianjin Teda. Ganz anders hingegen die Mannschaft aus Island: Bei ihrer ersten WM schickt sich die Mannschaft an, ein ähnliches Wunder hinzulegen wie bei der EM 2016, als man mit einem Sieg gegen England aufhorchen ließ. Das 1:1 gegen Argentinien war jedenfalls schon mal kein schlechter Start. Wer sich in dem Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften am Freitag ab 17 Uhr durchsetzt, wird Martin Schneider für das ZDF kommentieren.

Fußball-WM 2018 live: Serbien gegen Schweiz im Free-TV und Live-Stream

Für die Serben steht nach dem 1:0 gegen Costa Rica das entscheidende Spiel gegen die als gleichwertig eingeschätzte Nationalmannschaft der Schweizer das entscheidende Spiel ums Weiterkommen an. Im letzten Gruppenspiel müssen die Osteuropäer gegen die favorisierten Brasilianer antreten - idealerweise steht dabei schon das Weiterkommen ins Achtelfinale fest. Nämlich dann, wenn das um 20 Uhr angepfiffene Spiel mit einem Sieg für Serbien ausgeht. (eisl)

Themen Folgen