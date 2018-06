WM 2018 live: Brasilien - Schweiz im Free-TV und Live-Stream sehen

19:11 Uhr

Aleksandar Mitrovic steht für Serbien auf dem Rasen. Alle WM-Spiele am 17. Juni 2018 lassen sich live im Free-TV und Stream sehen.

Bei der Fußball-WM 2018 werden heute drei Spiele live im TV und im Stream übertragen: Costa Rica - Serbien, Deutschland - Mexiko und Brasilien - Schweiz.

Zum ersten Mal bei der WM 2018 steht am Sonntag Deutschland auf dem Rasen und trifft auf Gegner Mexiko. Das Spiel ist live im Free-TV und im Stream zu sehen - genau wie die anderen beiden Partien, die am vierten Spieltag anstehen.

Die WM-Übertragung im Free-TV übernimmt am 17. Juni 2018 das ZDF. Der Sender bietet auch hier auf dieser Seite einen kostenlosen Live-Stream an. Hier gibt es mehr Informationen zu den einzelnen Spielen:

WM 2018 live im TV und als Stream: Costa Rica gegen Serbien

Um 14 Uhr startet der vierte Tag bei der Fußball-WM mit dem Spiel zwischen Costa Rica und Serbien in Samara. Das ZDF beginnt ab 13.05 mit der Berichterstattung. Jochen Breyer ist als Moderator und Christoph Kramer als Experte dabei. Claudia Neumann kommentiert das Spiel.

Die Generalprobe für diese WM hat Costa Rica gründlich vergeigt: Mit einem 1:4 trennten sich "Los Ticos" vor wenigen Tagen von Belgien. Bei der WM 2014 ging es für das Team von Kapitän Brian Ruiz bis ins Viertelfinale. Bis auf Torhüter Keylor Navas von Real Madrid hat der WM-Außenseiter aus Mittelamerika keine echten Stars im Kader.

Die Serben können mit einem guten Gefühl in Russland starten. Die Generalprobe gegen Bolivien hätte kaum besser laufen können. Nach 90 Minuten stand es 5:1 für das Nationalteam von Trainer Mladen Krstajic. Dennoch: Die vorangegangenen Länderspiele gegen Marokko (1:2), Nigeria (3:0) und Chile (0:1) waren durchwachsen.

Auch Sky zeigt Deutschland gegen Mexiko live

Es gilt als Topspiel des zweiten Tages: Ab 17 Uhr trifft Deutschland im Luschniki-Stadion in Moskau auf Mexiko. Das ZDF überträgt ab 16 Uhr mit Moderator Oliver Welke und Experte Oliver Kahn. Oliver Schmidt kommentiert die erste Begegnung des amtierenden Weltmeisters. Nach dem Spiel hat Katrin Müller-Hohenstein Bundestrainer Joachim Löw zu Gast.

Auch Sky übeträgt dieses Spiel ab 16.45 Uhr im TV und Live-Stream. Wolff Fuss kommentiert das Spiel.

Deutschland, amtierender Fußball-Weltmeister, zeigte sich zuletzt nicht gerade in Bestform. Zwar siegte die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw gegen Saudi Arabien (2:1), das war allerdings auch der erste Sieg 2018. Zuvor wirkte die Mannschaft gegen Spanien (1:1), Brasilien (0:1) und Österreich (1:2) nicht richtig fit. Kurz vor WM-Beginn gab es zudem noch Unruhen: Mesut Özil und Ilkay Gündogan ließen sich mit dem türkischen Präsidenten Erdogan fotografieren und heimsten sich dadurch nicht nur Pfiffe in Deutschland ein, sondern auch in den Auswärtsspielen.

Auch Mexiko sorgte kurz vor Beginn der WM für einen kleinen Skandal, als die Nationalelf zusammen mit Escort-Girls feierte. Sportlich gesehen spielten die Mexikaner eine ausgezeichnete Qualifikationsphase. Bei der WM 2014 kamen sie ungeschlagen ins Achtelfinale, wo sie dann aber an den Niederlanden scheiterten.

Brasilien gegen die Schweiz live im Free-TV und als Live-Stream

Das dritte Spiel, Brasilien - Schweiz, startet um 20 Uhr in Rostow am Don, wobei das ZDF schon ab 19.10 Uhr mit Vorberichten sowie Highlights der vorangegangenen Spiele beginnt. Kommentiert wird das Spiel von Béla Réthy. Moderator Oliver Welke begrüßt die Experten Oliver Kahn, sowie Christoph Kramer und Holger Stanislawski im WM-Studio.

Brasiliens Nationalelf ist in blendender Form. 2018 ist das Team von Coach Tite bisher ohne Niederlage, sogar ohne Gegentreffer geblieben. Auch Superstar Neymar ist wieder fit und zeigte bereits in der Vorbereitung, dass er in Topform ist. Neben ihm stehen weitere Superstars auf dem Feld: Philippe Coutinho, Marcelo, Paulinho, Roberto Firmino und Gabriel Jesus.

Auch die Schweizer Elf ist 2018 bislang ungeschlagen und absolvierte starke Testspiele gegen Griechenland (1:0), Panama (6:0), Spanien (1:1) und Japan (2:0). Bei der WM 2014 musste sich das Team von Trainer Vladimir Petkovic im Achtelfinale gegen Argentinien geschlagen geben. (AZ)

