vor 35 Min.

WM 2018 live: Kolumbien - Japan im Free-TV und Live-Stream sehen Sport

Fußball-WM 2018: Heute werden drei Spiele live im TV und Stream gezeigt: Kolumbien - Japan, Polen - Senegal und Russland - Ägypten.

Am Dienstag steigt Kolumbien in die Weltmeisterschaft ein und möchte gegen Japan (Anpfiff: 14 Uhr) die ersten drei Punkte holen. Die Südamerikaner mit dem Bayern-Star James Rodriguez sind immer ein Tipp für das Überraschungsteam des Turniers. Aber auch Polen mit seinem Superstar Robert Lewandowski gibt sein WM-Debüt. Gegner der Osteuropäer ist um 17 Uhr Senegal. Am späten Abend ist der Gastgeber wieder an der Reihe: Nach dem furiosen 5:0 zum Start gegen Saudi-Arabien spielt Russland sein zweites Spiel gegen Ägypten. Anpfiff ist hier um 20 Uhr

Alle Spiele sind heute live im ZDF zu sehen. Bereits um 13.03 Uhr startet der Sender seine Berichterstattung. Der Live-Stream des ZDF ist hier zu sehen. Wer die WM-Partien lieber übers Smartphone sehen will, kann das über die ZDF-App machen. Auch diese bietet einen Streamingdienst. Der Download ist für Android-Nutzer hier zu erreichen, Apple-Nutzer können sich die App hier herunterladen. Das Spiel der Russen gegen Ägypten wird zudem auch bei Sky in UHD, also in extrem hoher Auflösung, übertragen. Um das Signal aber empfangen zu können, sind ein entsprechender Receiver und ein TV-Gerät vonnöten.

Nachfolgend weitere Informationen zu den einzelnen Spielen:

Fußball-WM 2018 live: Kolumbien - Japan im Free-TV und Live-Stream

Anpfiff: 14 Uhr. Bei der Weltmeisterschaft vor vier Jahren überzeugte die kolumbianische Nationalmannschaft mit starkem Offensivspiel. Der heutige Mittelfeld-Star des FC Bayern München, James Rodriguez, wurde mit sechs Treffern Torschützenkönig. Erst im Viertelfinale gegen Brasilien war nach einer 1:2-Niederlage Schluss. Ausgerechnet James droht nun, vor dem ersten Gruppenspiel gegen Japan auszufallen. Für ihn würde wohl Juan Quintero von River Plate in die erste Elf rücken. Bereits bei der WM in Brasilien trafen die beiden Mannschaften aufeinander, damals setzte es eine deftige 1:4-Pleite für die Asiaten. Kapitän Makoto Hasebe vom deutschen Pokalsieger Eintracht Frankfurt betonte jedoch, dass die Mannschaft in den vergangenen vier Jahren stärker geworden ist. Claudia Neumann wird das Spiel kommentieren.

Polen - Senegal live im TV und Stream

Anpfiff: 17 Uhr. In Polen sind die Hoffnungen auf eine starke WM groß. Die Hoffnungen ruhen zum einen auf Bayern-Star Robert Lewandowski, der in der Qualifikation 16 Tore in 10 Spielen schoss. Aber auch die starken Mitspieler des Angreifers. Auch der Wolfsburg Jakub Blaszczykowski und der Mittelfeldspieler Piotr Zielinski vom SSC Neapel sowie Grzegorz Krychowiak vom FC Sevilla sind Spieler, auf die Nationaltrainer Adam Nawalka baut. Der Star der Senegalesen spielt hingegen beim FC Liverpool: Sadio Mané. Der Offensivspieler des Champions-League-Finalisten soll die Afrikaner ins Achtelfinale schießen. Martin Schneider wird das Spiel kommentieren.

Russland - Ägypten: WM 2018 live sehen

Anpfiff: 20 Uhr. Die russischen Gastgeber fliegen nach dem klaren 5:0-Auftaktsieg auf einer Welle der Euphorie. Oder, um es mit Nationaltrainer Stanislav Tschertschessow zu sagen: "Erste drei Punkte ist da." Solle die Sbornaja auch gegen die Nordafrikaner siegen, wäre das Ticket ins Achtelfinale gebucht. Alan Dzagoev kann der Mannschaft nicht helfen: Nach seiner Oberschenkelverletzung fällt er wohl rund drei Wochen aus. Wie bitter eine Verletzung sein kann, weiß man vor allem in Ägypten. Der Superstar der Afrikaner, Mohamed Salah, wurde im Finale der Champions League vom Spanier Sergio Ramos verletzt und musste deswegen die Auftaktpleite gegen Uruguay von der Bank aus verfolgen - und das an seinem Geburtstag. Gegen Russland soll Salah spielen. Für das ZDF wird Oliver Schmidt kommentieren, für Sky Wolf Fuss.

Themen Folgen