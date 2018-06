vor 52 Min.

WM 2018 live im TV und Stream: Dänemark – Frankreich und Australien - Peru Sport

Frankreichs Trainer Didier Deschamps will auch im letzten Gruppenspiel einen Sieg. Das Spiel gegen Dänemark gibt es live im TV und Stream zu sehen.

So sehen Sie die Fußball-WM live im TV und Stream: Dänemark – Frankreich, Australien - Peru und am Abend Nigeria – Argentinien sowie Island – Kroatien.

Stolpert einer der großen WM-Favoriten bereits in der Vorrunde? Für Argentinien geht es im Duell mit den Nigerianern bereits um alles. Die Mannschaft von Trainer Jorge Sampaoli muss nach dem 0:3 gegen Kroatien gegen Nigeria gewinnen und zugleich auf Schützenhilfe der Kroaten gegen Island hoffen - einen Sieg sollten die Nordeuropäer aus argentinischer Sicht nicht einfahren. Anstoß für beide parallel stattfindende Partien der Gruppe D ist um 20 Uhr. Bereits um 16 Uhr fällt die Entscheidung in der Gruppe C: Hier spielen um 16 Uhr Dänemark gegen Frankreich sowie Australien gegen Peru. Die Franzosen sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert, ihnen reicht zudem ein Unentschieden für den Gruppensieg.

Zu sehen gibt es die Partien in der ARD sowie in One. Der Live-Stream der ARD ist hier zu erreichen, der des Schwestersenders One ist hier zu erreichen. Beide Streams sind zudem auch für Smartphone-User in der ARD-App erreichbar. Der Download der Anwendung ist kostenlos. Android-User können die App hier beziehen, für das Apple-Betriebssystem iOS gibt es die ARD-App hier.

Die Spiele in der Übersicht:

Dänemark gegen Frankreich live im TV und Stream

16 Uhr, ARD: Ein Punkt würde beiden Mannschaften reichen: den bereits qualifizierten Franzosen für den Gruppensieg, den Dänen um als Zweiter ins Achtelfinale einzuziehen. Dänemark muss dabei auf den verletzten Kvist und den gesperrten Stürmer Poulsen verzichten. Der Gruppensieger kann den starken Kroaten aus der Gruppe D aus dem Weg gehen.

Live im TV und Stream: Australien gegen Peru

16 Uhr, One: Australien benötigt einen Sieg, um Chancen auf das Achtelfinale zu haben - zugleich muss Frankreich Dänemark schlagen. Peru ist bereits ausgeschieden und will sich mit Anstand verabschieden.

Die WM 2018 im Live-Stream: Nigeria gegen Argentinien

20 Uhr, ARD: Alles steht auf dem Spiel: die Karriere von Lionel Messi in der Nationalmannschaft, der Job von Trainer Jorge Sampaoli und die letzte WM-Hoffnung eines ganzen Landes. Mehr Druck, als auf dem bislang so enttäuschenden Anführer Messi und seinen Argentiniern im Gruppenfinale gegen Nigeria lastet, geht wohl nicht. „Wir sind der Vizeweltmeister, und irgendwann müssen wir es beweisen“, fordert der viermalige WM-Teilnehmer und Wortführer Javier Mascherano nach turbulenten Tagen im Camp der Südamerikaner. Die Hoffnung der Argentinier: Bei einem Sieg gegen Nigeria wären sie im Achtelfinale, wenn Island gegen Kroatien nicht gewinnt.

Die WM live: So sehen Sie Island gegen Kroatien im TV und Stream

20 Uhr, One: Nach dem 0:2 gegen Nigeria sind die Chancen der Isländer auf ein Minimum geschrumpft, gegen die bärenstarken Kroaten muss ein Sieg her. Gut für die Wikinger: Der kroatische Trainer Zlatko Dalic überlegt, alle mit Gelb vorbelasteten Spieler zu schonen. Das wären neben dem schon gesperrten Brozovic aber immerhin fünf. (eisl)

