WM 2018 live im TV und Stream: Deutschland - Südkorea, Mexiko - Schweden Sport

Diese Spiele der Fußball-WM 2018 gibt es heute live im TV und Stream: Deutschland - Südkorea, Mexiko - Schweden, Serbien - Brasilien, Schweiz - Costa Rica.

In Gruppe E trifft am Mittwoch zugleich Serbien auf Brasilien und Schweiz auf Costa Rica. Anstoß für beide parallel stattfindende Partien ist um 20 Uhr. Dagegen fällt für Gruppe F schon um 16 Uhr die Entscheidung: Nach dem letzten 2:1-Sieg versucht sich Deutschland an Südkorea, während der Auftaktsieger Mexiko gegen Schweden antritt. Auch hier starten die Teams um 16 Uhr gleichzeitig in ihre Partien.

Am 3. Spieltag der Fußball-WM 2018 zeigt das ZDF die vier Spiele. Parallel zur TV-Übertragung bietet das Zweite auch die Partien im Live-Stream an. Hier gelangen Sie zum Stream auf der Internetseite des ZDF. Dort kommentiert dann auch Bela Réthy das Spiel Deutschland gegen Südkorea. Da manche Spiele gleichzeitig stattfinden, überträgt das Zweite Deutsche Fernsehen die Partien Mexiko - Schweden und Schweiz - Costa Rica auf ZDFinfo. Auch hier bietet der öffentlich-rechtliche Sender einen Live-Stream an - hier geht es zum ZDFinfo-Stream.

Die Spiele in der Übersicht:

Südkorea - Deutschland: So sehen Sie das Spiel live im TV und Stream

16 Uhr, ZDF: Für Deutschland ist es das entscheidende Spiel. Das Team um Bundestrainer Jogi Löw trifft im letzten Spiel der Gruppenphase auf den zweimaligen Asienmeister und WM-Vierten von 2002. Dabei zieht die deutsche Nationalmannschaft nur dann sicher ins Achtelfinale ein, wenn es mindestens mit zwei Toren Unterschied gewinnt. Aber auch bei einem Unentschieden oder sogar einer Niederlage ist ein Weiterkommen möglich. Mehr dazu lesen Sie hier.

Live im TV und Stream sehen: Mexiko - Schweden

16 Uhr, ZDFinfo: Nach dem 1:0 gegen Deutschland und dem 2:1 gegen Südkorea ist für Mexiko der Einzug ins Achtelfinale greifbar nah. Doch zuerst muss sich die Mannschaft gegen Schweden behaupten.

WM 2018 live im TV und Stream: Brasilien - Serbien

20 Uhr, ZDF: Noch ist das Achtelfinale für Brasilien nicht sicher. In Gruppe E trifft das Team um Fußball-Star Neymar auf Serbien. Mit dem parallel laufenden Spiel Schweiz - Costa Rica sind alle Karten offen.

Sehen Sie Schweiz - Costa Rica live im TV und Stream

20 Uhr, ZDFinfo: Gegen Brasilien erreichte die Schweiz ein 1:1, gegen Serbien holte es sich ein weiteres Tor. Costa Rica dagegen verlor die ersten Partien gegen Brasilien und Serbien in der Gruppenphase. (rlb)

