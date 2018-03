WM 2018 live im TV und Stream: Spielplan, Gruppen, Termine, Tickets

Doch nur wer Mitglied im "Fan Club Nationalmannschaft" ist, kann sich für Eintrittskarten der deutschen WM-Spiele bewerben. Allerdings kann man diesmal auch Mitglied nur für die Dauer des Turniers werden. Das Bundeskartellamt gab dazu bereits sein Okay.

Um an Eintrittskarten für die deutschen Vorrunden-Spiele zu kommen, müssen Fans von Dienstag an bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 31. Januar die Internetseite "FIFA.com/tickets" des Fußball-Weltverbandes anklicken. Dort kann man sich der großen Anfrage wegen zunächst nur um Tickets bewerben und sie nicht verbindlich bestellen. Umgerechnet kosten die Eintrittskarten für WM-Spiele zwischen 89 und 932 Euro.

Bei jeder WM-Partie geht nur ein begrenzter Anteil der Tickets überhaupt in den freien Verkauf. Und von diesem Anteil stehen den deutschen Anhängern auch nur acht Prozent pro deutschem Vorrunden-Spiel zu. Sein Ticketkontingent will der DFB nach dem folgenden Schlüssel verteilen: 40 Prozent richten sich danach, wie weit oben jemand im Bonussystem des "Fan Clubs Nationalmannschaft" steht. 30 Prozent gehen an die Reisegruppen der Fan-Club-Betreuer, der Fan-Beauftragten der Vereine sowie der Fanprojekte. Die verbleibenden 30 Prozent der Karten werden im Losverfahren vergeben.

Jeder, der ein WM-Ticket erhält, muss anschließend auf Anordnung der russischen Behörden auch noch eine sogenannte Fan-ID beantragen. Das ist das "offizielle Identitätsdokument, das zur Weltmeisterschaft speziell für Fans ausgegeben wird", heißt es in einer Mitteilung des DFB. Dieses Dokument ist kostenlos und muss nach der Bestätigung eines Ticketkaufs ebenfalls über die FIFA beantragt werden.

"Das Verfahren für die Ticketvergabe aus dem DFB-Kontingent wurde eng mit dem Bundeskartellamt abgestimmt", betonte der DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius am Freitag. Denn noch vor zwei Jahren warfen die Wettbewerbshüter dem Verband den "Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung" vor, weil er den Erwerb von EM-Karten an die Mitgliedschaft in seinem Fan Club koppelte.

Das entsprechende Verwaltungsverfahren gegen den DFB stellte das Kartellamt nun ein. Die Möglichkeit, dem Fan Club nur für die Dauer der WM beitreten zu können, stellte die Behörde zufrieden.

"Für die Fans, die lediglich WM-Tickets erwerben wollen, stellt die Mitgliedschaft eine zusätzliche Kostenbelastung dar. Auf der anderen Seite hat der DFB uns gegenüber deutlich gemacht, dass die vorgeschriebene Mitgliedschaft ganz wesentlich zur Erhöhung der Sicherheit im Stadion beitragen kann. Diese Argumente haben wir sehr ernst genommen", sagte Kartellamts-Präsident Andreas Mundt. Diese Turniermitgliedschaft sei "ein guter Kompromiss".