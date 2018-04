WM 2018 live im TV und Stream, Spielplan, Gruppen

vor 57 Min.

Joachim "Jogi" Löw will bei der WM 2018 in Russland mit der deutschen Fußballnationalmannschaft den WM-Titel verteidigen. Es wäre schon der fünfte Titel für "Die Mannschaft".

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 beginnt am 14. Juni in Russland. Die Spiele werden live in TV und Stream übertragen. Mehr zu Spielplan und Terminen hier.

Es ist der Termin schlechthin für Fußball-Fans in diesem Sommer: Vom 14. Juni bis bis zum 15. Juli findet in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Bei der 21. Auflage des Turniers will Deutschland mit Bundestrainer Jogi Löw den Titel verteidigen, den die Mannschaft im Jahr 2014 in Brasilien gewonnen hat.

Löw hat bereits betont, welch großen Respekt er vor dem Turnier hat: "Es wird eine unglaublich schwierige WM", erklärte er. "Wir müssen einen starken Kader haben." Der Bundestrainer beobachtet seine Kandidaten schon jetzt genau. "Ich erwarte, dass sie sich intensiv vorbereiten im täglichen Ablauf, in der Professionalität. Nur wenn ich jetzt beginne, habe ich eine Chance."

Alle Informationen zur WM 2018 im Überblick:

Fußball-WM 2018 in Russland: Diese Nationalmannschaften sind dabei

32 Mannschaften nehmen teil - das einzige Nationalteam, das bereits vorab qualifiziert war, war Russland als Gastgeber. Im Gegensatz zu früheren Turnieren musste auch der Weltmeister über die reguläre Qualifikation einen Startplatz sichern. Das gelang Deutschland mit zehn Siegen in zehn Spielen aber bekanntermaßen. Die letzten Starterplätze werden in den Play-off-Runden vergeben, die zwischen Donnerstag, 9. November, und Donnerstag, 16. November, stattfinden. In anderen Kontinentalverbänden wie etwa in Afrika steht der letzte Qualifikationsspieltag sogar noch aus. Die bereits qualifizierten Teams sind:

Europa (14 Starterplätze)

Russland (Gastgeber), Deutschland (Titelverteidiger), England, Spanien, Belgien, Polen, Serbien, Island, Frankreich, Portugal, Schweiz, Kroatien, Schweden, Dänemark

Südamerika (4 feste Plätze/1 Play-off-Platz)

Brasilien, Uruguay, Argentinien, Kolumbien, Peru

Afrika (5 Starterplätze)

Ägypten, Nigeria, Tunesien, Senegal, Marokko

Asien (4 feste Plätze)

Iran, Japan, Südkorea, Saudi-Arabien

Ozeanien (1 Play-off-Platz)

Australien

Nord-, Mittelamerika; Karibik (3 feste Plätze)

Mexiko, Costa Rica, Panama

Das war der Spielplan der Play-off-Runde:

Nordirland - Schweiz (Hinspiel 0:1, Rückspiel 0:0 - damit Schweiz qualifiziert)

Kroatien - Griechenland (Hinspiel 4:1, Rückspiel 0:0 - damit Kroatien qualifiziert)

Schweden - Italien (Hinspiel 1:0, Rückspiel 0:0 - damit Schweden qualifiziert)

Dänemark - Irland (Hinspiel 0:0, Rückspiel 1:5 - damit Dänemark qualifiziert)

Honduras - Australien (Hinspiel 0:0, Rückspiel 1:3 - damit Australien qualifiziert)

Neuseeland - Peru (Hinspiel 0:0, Rückspiel 0:2 - damit Peru qualifiziert)

Spielplan der Fußball-WM 2018: Die National-Teams der Gruppenphase

Gruppe A

Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, Uruguay

Gruppe B

Portugal, Spanien, Marokko, Iran

Gruppe C

Frankreich, Australien, Peru, Dänemark

Gruppe D

Argentinien, Island, Kroatien, Nigeria

Gruppe E

Brasilien, Schweiz, Costa Rica, Serbien

Gruppe F

Deutschland, Mexiko, Schweden, Südkorea

Gruppe G

Belgien, Panama, Tunesien, England

Gruppe H

Polen, Senegal, Kolumbien, Japan

Hier gibt es den Spielplan zum Herunterladen und Ausdrucken

So sah es 2014 aus: Die deutsche Mannschaft gewinnt den WM-Pokal. Bild: Andreas Gebert/dpa

Tickets: Wie kommt man an Karten für die Fußball-WM 2018 in Russland?

Wer Karten für die WM haben möchte, sollte sich die Termine für die Verkaufsphasen in seinen Kalender notieren. In insgesamt drei Zeitfenstern werden die Karten für die 64 Spiele über den virtuellen Ladentisch gehen. Der Verkauf erfolgt über die eigens dafür geschaltete Seite des Weltverbands Fifa.

Aktuell läuft die dritte und letzte Verkaufsphase vom 13. März bis zum 3. April . Wichtig: Hier wird nach dem Prinzip "first come, first serve" verkauft. Das bedeutet: Wer Karten will, muss schnell sein, denn die Reihenfolge des Antragseingangs ist entscheidend.

Wo kann man die Fußball-WM 2018 live im TV oder als Stream sehen?

Wie bei den bisherigen Turnieren werden ARD und ZDF alle Spiele übertragen - sowohl im Free-TV als auch im Live-Stream. Die Qualifikation war jedoch beim privaten Sender RTL zu sehen gewesen. Dessen Spartensender RTL Nitro übertrug zwei Partien als aus der Play-off-Reihe: Das Spiel Kroatien gegen Griechenland (4:1) und Italien gegen Schweden (0:0).

Fußball-WM 2018: Welche Kicker-Stars werden fehlen?

Zunächst einmal werden wohl auch einige deutsche Starspieler auf die Teilnahme verzichten müssen. Schließlich hat Bundestrainer Jogi Löw schon einige Härtefälle angekündigt. Einige Spieler, die beim Gewinn des Confed-Cups dabei waren, bei dem der DFB mit einer B-Elf angetreten war, machen sich ebenfalls Hoffnungen auf die Teilnahme.

Andere Spieler haben schlichtweg das Pech, dass sich ihre Nationen nicht für die WM qualifiziert haben. Das Turnier vom Sofa aus verfolgen können deswegen etwa Arturo Vidal (Chile/FC Bayern), Gianluigi Buffon (Italien), Gareth Bale (Wales/Real Madrid), Arjen Robben (Niederlande/FC Bayern), Petr Cech (Tschechien/Arsenal London), David Alaba (Österreich/FC Bayern), Edin Dzeko (Bosnien/AS Rom) und Hakan Calhanoglu (Türkei/AC Mailand). (eisl)

