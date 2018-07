vor 19 Min.

WM Finale live: Frankreich gegen Kroatien im TV und als Live-Stream

Es ist der begehrteste Pokal im Weltfußball: Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Das Spiel zwischen Frankreich und Kroatien gibt es live im TV.

Es ist das Spiel des Lebens: Wenn am Sonntag, 15. Juli, um 17 Uhr die Nationalmannschaften aus Frankreich und Kroatien den Titel des Fußball-Weltmeisters ausspielen, können beide Teams sich in die Fußball-Geschichtsbücher eintragen. Während es für Frankreich der zweite Titelgewinn nach 1998 wäre, würde es für Kroatien sogar der erste WM-Titel sein. Das ZDF überträgt die Partie live im TV sowie im Live-Stream.

Das Finale der WM live und im Stream: Frankreich gegen Kroatien

Die beiden Teams haben eine gemeinsame Geschichte: Bei der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich holte sich der Gastgeber den Titel - und bezwang auf dem Weg dorthin die Überraschungsmannschaft des Turniers, die Kroaten. Die Mannschaft um den heutigen Verbandspräsidenten Davor Suker hatte im Viertelfinale die deutsche Nationalmannschaft klar mit 3:0 geschlagen und wollte den nächsten Schritt machen. Nach einem 1:2 gegen die Equipe Tricolor war der Traum aber zu Ende. Der heutige Innenverteidiger der Kroaten, Dejan Lovren, hat noch deutliche Erinnerungen an diesen Abend und betont, eine Rechnung mit den Franzosen offen zu haben: "Ich war neun, und meine Mutter schrie und weinte vor dem Fernseher." An diesem Sonntag steht Lovren selbst in der Startelf des nur 4,5 Millionen kleinen Landes und kann die Geschichte neu schreiben.

Bei den Franzosen ist das Selbstvertrauen groß. Paul Pogba betont: "Wir lassen es nicht zu, dass eine andere Mannschaft den Pokal mitnimmt." Für ihre Art und Weise, Fußball zu spielen, wurden die Franzosen nach dem 1:0-Sieg gegen Belgien im Halbfinale stark kritisiert, die unterlegenen Belgier sprachen von "Anti-Fußball". Wenn es nach Antoine Griezmann geht, kann diese Spielweise auch im Finale zum Erfolg führen: "Es ist mir völlig egal, wie: Ich will diesen Stern!"

Frankreich gegen Kroatien - das WM-Finale im kostenlosen Live-Stream

Wer sich das Spiel aller Spiele live ansehen möchte, ist beim ZDF richtig. Der Live-Stream des ZDF ist hier zu sehen. Wer die WM-Partien lieber übers Smartphone anschauen möchte, kann das über die Mediathek tun. Auch diese bietet einen Streamingdienst. Der Download ist für Android-Nutzer hier zu erreichen, Apple-Nutzer können sich die App hier herunterladen. Kommentator der Partie ist Béla Réthy. Für den 61 Jahre alten Sportjournalist ist es sein drittes Endspiel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. (eisl)

