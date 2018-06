WM-Kader 2018: Diese Nationalspieler stehen für Deutschland auf dem Platz

vor 35 Min.

Der deutsche WM-Kader 2018 steht. Welche 23 Spieler sind im deutschen Team bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland? Hier ein Überblick.

Seit vier Jahren darf sich Deutschland Fußball-Weltmeister nennen. Ab Mitte Juni muss die DFB-Elf bei der WM 2018 in Russland darum kämpfen, diesen Titel zu verteidigen. Im Vergleich zum Jahr 2014 wird eine veränderte Mannschaft antreten, was an Rücktritten von Nationalspielern wie Miroslav Klose oder Bastian Schweinsteiger liegt - aber auch daran, dass junge Talente nachgerückt sind.

27 Spieler haben anfangs für Deutschland in Südtirol an der WM-Vorbereitung teilgenommen. Bundestrainer Joachim Löw strich aber noch Bernd Leno, Jonathan Tah, Nils Petersen und Leroy Sané aus dem Aufgebot.

Welche Spieler gehören zum endgültigen Kader? Wir geben einen Überblick über die deutsche Mannschaft, die der Bundestrainer zusammengestellt hat:

Der Deutschland-Kader bei der Fußball-WM 2018

Tor

Manuel Neuer (FC Bayern, 27. März 1986)

Marc-André ter Stegen (Barcelona, 30. April 1992)

Kevin Trapp (Paris Saint-Germain, 8. Juli 1990)

Abwehr

Jérôme Boateng (FC Bayern, 3. September 1988)

Matthias Ginter (Gladbach, 19. Januar 1994)

Jonas Hector (Köln, 27. Mai 1990)

Mats Hummels (FC Bayern, 16. Dezember 1988)

Joshua Kimmich (FC Bayern, 8. Februar 1995)

Marvin Plattenhardt (Hertha BSC, 26. Januar 1992)

Antonio Rüdiger (FC Chelsea, 3. März 1993)

Niklas Süle (FC Bayern, 3. September 1995)

Mittelfeld

Julian Brandt (Leverkusen, 3. Mai 1996)

Julian Draxler (Paris Saint-Germain, 20. September 1993)

Leon Goretzka (Schalke, künftig FC Bayern, 6. Februar 1995)

İlkay Gündoğan (Manchester City, 24. Oktober 1990)

Sami Khedira (Juventus Turin, 4. April 1987)

Toni Kroos (Real Madrid, 4. Januar 1990)

Thomas Müller (FC Bayern, 13. September 1989)

Mesut Özil (FC Arsenal, 15. Oktober 1988)

Marco Reus (Dortmund, 31. Mai 1989)

Sebastian Rudy (FC Bayern, 28. Februar 1990)

Angriff

Timo Werner (Leipzig, 6. März 1996)

Mario Gomez (Stuttgart, 10. Juli 1985)

Die deutschen Nationalspieler und ihre Geburtsorte

Wo kommen die Spieler des deutschen Kaders her? Unsere interaktive Karte zeigt die Geburtsorte. Klicken Sie einfach die Punkte an oder klappen über das Symbol oben links eine Liste mit den einzelnen Spielern auf:

(Hinweis: Falls die Karte auf Ihrem Gerät nicht richtig angezeigt wird, können Sie sie hier über diesen Link direkt aufrufen.)

WM-Kader 2018: Für die deutschen Spieler wird es am 17. Juni ernst

Die Fußball-WM 2018 beginnt am 14. Juni mit dem Auftaktspiel zwischen Gasgeber Russland und Saudi-Arabien. Die deutsche Mannschaft gehört zur Gruppe F und spielt erstmals am 17. Juni gegen Mexiko, bevor in der Vorrunde noch Spiele gegen Schweden und Südkorea folgen.

Wenn nicht alles schief läuft, geht es für die deutschen Spieler Anfang Juli ins Achtelfinale. Im besten Fall kann die Mannschaft am 15. Juli im Finale den Titel verteidigen - und sich dann vier weitere Jahre Weltmeister nennen.

