WM-Quali 2022: Termine, Uhrzeit und Spielplan

Die Qualifikationsspiele für die Fußball-WM 2022 laufen. Sie wollen keine Partie der deutschen Nationalmannschaft verpassen? Wir informieren Sie über den Spielplan.

Fußball-WM-Qualifikation 22: Für Deutschland begann die WM-Qualifikation am 25. März 2021 in Duisburg mit einem 3:0 Sieg gegen Island. In der Gruppe J trifft die deutsche Nationalelf in der Quali zur WM zudem auf Armenien, Liechtenstein, Nordmazedonien und Rumänien. Hier erfahren Sie, wann und gegen wen die Nationalelf mit Neu-Trainer Hansi Flick in den Qualifikationsspielen auf dem Platz steht: Datum, Uhrzeit und Gegner.

Weitere Informationen zur WM-Qualifikation finden Sie hier:

WM-Quali 22: Termine, Spielplan und Uhrzeiten in der Gruppenphase

Alle 55 UEFA-Mitglieder nehmen an der WM Qualifikation 2022 teil. Nur 13 qualifizieren sich schlussendlich für die WM in Katar. Die Länder qualifizieren sich über die Turniere auf ihrem Kontinent. In der Gruppenphase werden die 55 Teams in 10 Gruppen aufgeteilt. Der Sieger jeder Gruppe qualifiziert sich für die WM. Über die Play-offs qualifizieren sich 3 weitere Länder. Einen besseren Überblick über die Termine der WM-Qualifikation erhalten Sie hier.

Gruppenphase der Quali für die Fußball-Weltmeisterschaft 22

1. Spieltag: 25.-27. März 2021

2. Spieltag: 28.-31. März 2021

3. Spieltag: 4.-5. Juni 2021

4. Spieltag: 7.-8. Juni 2021

5. Spieltag: 2.-4. September 2021

6. Spieltag: 5.-7. September 2021

7. Spieltag: 7.-9. Oktober 2021

8. Spieltag: 10.-12. Oktober 2021

9. Spieltag: 11.-13. November 2021

10. Spieltag: 14.-16. November 2021

Playoffs WM-Quali für Fußball-WM in Katar: März 2022

Spiele von Deutschland in der WM-Qualifikation: Termine, Gegner und Uhrzeit

Deutschland wurde der Gruppe J zugelost. In dieser kämpft die deutsche Nationalelf gegen Rumänien, Nordmazedonien, Island, Armenien und Liechtenstein. In der Qualifikation stehen sich diese Mannschaften im Hin- und Rückspiel gegenüber. Die deutsche Nationalmannschaft entkommt in dieser Gruppe harten Gegnern wie Spanien, England oder Frankreich und hat deshalb gute Chancen auf ein Ticket für die WM. Dieses erhält der Gruppenerste, während sich die Gruppenzweiten in den Playoffs gegen die qualifizierten Gruppensieger aus der Nations League ein WM-Ticket erkämpfen. Verfolgen Sie Deutschland auf dem Weg zur WM: Wir informieren Sie über die Termine der Weltmeisterschaft-Qualifikation 2021.

Die Termine und Uhrzeiten der Deutschland-Spiele in der WM-Qualifikation 2022 lauten:

Datum Partie Uhrzeit Übertragung 25. März 2021 Deutschland - Island 20.45 Uhr RTL 28. März 2021 Rumänien - Deutschland 20.45 Uhr RTL 31. März 2021 Deutschland - Nordmazedonien 20.45 Uhr RTL 02. September 2021 Liechtenstein - Deutschland 20.45 Uhr RTL 05. September 2021 Deutschland - Armenien 20.45 Uhr RTL 8. September 2021 Island - Deutschland 20.45 Uhr RTL 8. Oktober 2021 Deutschland - Rumänien 20.45 Uhr RTL 11. Oktober 2021 Nordmazedonien - Deutschland 20.45 Uhr RTL 11. November 2021 Deutschland - Liechtenstein 20.45 Uhr RTL 14. November 2021 Armenien - Deutschland 20.45 Uhr RTL

Nach erfolgreicher WM-Quali: Trivia zur Fußball-WM 2022

Von den ursprünglichen 55 Mannschaften fahren 32 zur Fußball-WM nach Katar. Dort werden vom 21. November bis zum 18. Dezember 2022 insgesamt 64 Spiele in 8 Spielstätten ausgetragen. Die kommende Fußball-Weltmeisterschaft ist nicht nur das kürzeste WM-Turnier seit 1978, sondern findet zudem im Winter statt. In Katar herrschen im Sommer bis zu 50° C, was eine große Belastung für Spieler und Zuschauer gewesen wäre. 60.000 Zuschauer sind für das Eröffnungsspiel am 21. November 2022 um 13 Uhr Ortszeit geplant, während das Finale am 18. Dezember um 18 Uhr Ortszeit vor 80.000 Zuschauern stattfinden wird.