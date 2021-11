Armenien - Deutschland bei der WM-Quali: Übertragung im Free-TV oder Live-Stream

WM-Quali: Armenien gegen Deutschland heißt es am 14. November. Welcher Sender das Rückspiel live im Free-TV und Stream überträgt, verraten wir hier.

In der Fußball WM-Qualifikation 2021/22 muss jede Mannschaft zwei Mal - in Hin- und Rückspiel - gegen die fünf Gegner ihrer Gruppe antreten. Deshalb trifft die deutsche Nationalelf am Sonntag, 14. November 2021, erneut auf Armenien. Es ist der letzte Spieltag auf dem Weg zur WM in Katar.

Hier erfahren Sie, wann und wo das Deutschland-Spiel gegen Armenien live im TV und Stream übertragen wird. Welcher Sender zeigt das Rückspiel? Läuft es auch im Free-TV wie das erste Spiel im September oder nur im Pay-TV? ARD, ZDF, RTL, Sky oder DAZN? Wir verraten es Ihnen hier in diesem Artikel.

Armenien gegen Deutschland, Rückspiel: Termin und Uhrzeit für den Anstoß in der WM-Quali 2022

Deutschland bestreitet sein zweites Spiel gegen die Nationalmannschaft aus Armenien am Sonntag, 14. November 2021. Anstoß ist an diesem Termin bereits um 18.00 Uhr. Armenien liegt aufgrund der Zeitverschiebung nämlich zwei Stunden vor der deutschen Zeit.

WM-Quali, Armenien - Deutschland: Übertragung live beim Fußball - Free-TV und Gratis-Stream?

Auch das Rückspiel der deutschen Nationalelf gegen Armenien können Fans wieder live im Free-TV auf RTL verfolgen. Der Sender hat sich die Rechte an den deutschen Qualifikationsspielen gesichert. Neben dem Hinspiel am 5. September läuft damit ebenso das Rückspiel am 14. November kostenlos im Fernsehen.

In den Nachbarländern Österreich und Schweiz stehen den Fans die Spiele der deutschen Nationalelf auch im Live-Stream über den Streamingdienst-Anbieter DAZN zur Verfügung. Allerdings benötigt man hierfür ein kostenpflichtiges Abo.

Deutschlands 10. Spiel in der WM-Quali:

Hier noch einmal die wichtigsten Informationen zum Spiel im Überblick:

Spiel: Armenien - Deutschland , 10. Spiel in der WM-Quali 2021/22

- , 10. Spiel in der WM-Quali 2021/22 Datum: Sonntag, 14. November 2021

Sonntag, 14. November 2021 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Armenien , genauer Austragungsort noch unklar

, genauer Austragungsort noch unklar Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei DAZN

Alle Deutschland-Spiele, WM-Quali 2021/22: Termine, Gegner & Uhrzeit

Deutschland wurde in der WM-Qualifikation für die WM 2022 in Katar der Gruppe J zugelost. Die Spiele, insgesamt zehn pro Mannschaft, werden von März bis November 2021 ausgetragen. Die deutsche Elf steht in Hin- und Rückspiel diesen Nationalteams gegenüber: Armenien, Liechtenstein, Island, Rumänien und Nordmazedonien.

Alle Partien der deutschen Mannschaft in der WM-Quali 2021/22 gibt es hier in der Übersicht:

Datum Partie Uhrzeit Übertragung 25. März 2021 Deutschland - Island 20.45 Uhr RTL 28. März 2021 Rumänien - Deutschland 20.45 Uhr RTL 31. März 2021 Deutschland - Nordmazedonien 20.45 Uhr RTL 02. September 2021 Liechtenstein - Deutschland 20.45 Uhr RTL 05. September 2021 Deutschland - Armenien 20.45 Uhr RTL 8. September 2021 Island - Deutschland 20.45 Uhr RTL 8. Oktober 2021 Deutschland - Rumänien 20.45 Uhr RTL 11. Oktober 2021 Nordmazedonien - Deutschland 20.45 Uhr RTL 11. November 2021 Deutschland - Liechtenstein 20.45 Uhr RTL 14. November 2021 Armenien - Deutschland 18.00 Uhr RTL

Deutschland gegen Armenien: Bilanz

Alle drei Partien, die bisher zwischen Armenien und Deutschland ausgetragen wurden, konnte die deutsche Elf für sich entscheiden. Insgesamt lautet die Torbilanz 15:2.

In der Fifa-Weltrangliste steht Deutschland unter den Top 20 und zählt damit zu den besten Teams der Welt. Aber auch das fußballerisch gesehen eher kleine Land Armenien kann sich mit einem Platz unter den ersten hundert Nationen sehen lassen.

