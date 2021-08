Deutschland - Liechtenstein: So sehen Sie das Rückspiel in der WM-Quali live im Free-TV und Stream

Das Rückspiel in der WM-Quali zwischen Deutschland und Liechtenstein findet am 11. November statt. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream gibt es hier.

In der Qualifikation für die Fußball-WM 2022 in Katar findet am Donnerstag, 11. November 2021, für die deutsche Nationalmannschaft das Rückspiel gegen das Team aus Liechtenstein statt. Es ist der neunte von zehn Spieltagen in der Quali. Das erste Mal stehen sich die beiden Mannschaften bereits im September gegenüber. In der Gruppe J trifft die deutsche Elf zudem auf Island, Armenien, Nordmazedonien und Rumänien.

Wann und wo wird das Deutschland-Spiel gegen Liechtenstein live im TV und im Online-Stream übertragen? Auf welchem Sender läuft die Partie? Free-TV oder Pay-TV? ARD, ZDF, RTL, Sky oder DAZN? Hier in diesem Artikel erfahren Sie es.

Deutschland - Liechtenstein: Termin und Uhrzeit für den Anstoß im Rückspiel in der WM-Quali

Das zweite Spiel und damit das Rückspiel in der WM-Quali 2021/22 zwischen Deutschland und Liechtenstein findet am Donnerstag, 11. November 2021, statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

WM-Quali, Deutschland - Liechtenstein: Übertragung live - Free-TV und Gratis-Stream beim Fußball?

Auch das zweite WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalelf gegen Liechtenstein können Fans live im Free-TV auf RTL verfolgen. Der Sender hat sich sogar die Rechte an allen deutschen WM-Qualispielen gesichert. Neben dem Spiel am 2. September läuft damit das Rückspiel am 11. November ebenfalls kostenlos im Free-TV.

In Österreich und in der Schweiz stehen den deutschen Fans die Partien der deutschen Nationalelf auch im Live-Stream über den Streamingdienst-Anbieter DAZN zur Verfügung. Allerdings benötigt man ein kostenpflichtiges Abo.

Deutschlands neuntes Spiel in der WM-Quali:

Hier noch einmal die wichtigsten Informationen zum Spiel im Überblick:

Spiel: Deutschland - Liechtenstein , 9. Spiel in der WM-Quali 2021/22

- , 9. Spiel in der WM-Quali 2021/22 Datum: Donnerstag, 11. November 2021

Donnerstag, 11. November 2021 Uhrzeit : 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Volkswagen Arena, Wolfsburg

Arena, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei DAZN

Spiele von Deutschland bei der WM-Quali 2021/22: Alle Termine, Gegner und Uhrzeit

Die WM-Qualifikationsspiele für die WM in Katar im nächsten Jahr werden zwischen den jeweiligen Teams in 10 Gruppen von März bis November 2021 ausgetragen. Deutschland wurde der Gruppe J zugelost. Gegen jeden der fünf Gegner in der Gruppe gibt es Hin- und Rückspiele: Neben Liechtenstein sind das Island, Rumänien, Nordmazedonien und Armenien.

Der Gruppenerste erhält direkt das Ticket zur WM, während sich die Gruppenzweiten in den Playoffs gegen die qualifizierten Gruppensieger aus der Nations League ein WM-Ticket erkämpfen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Alle Partien der deutschen Mannschaft in der WM-Quali 2021/22 gibt es hier in der Übersicht:

Datum Partie Uhrzeit Übertragung 25. März 2021 Deutschland - Island 20.45 Uhr RTL 28. März 2021 Rumänien - Deutschland 20.45 Uhr RTL 31. März 2021 Deutschland - Nordmazedonien 20.45 Uhr RTL 02. September 2021 Liechtenstein - Deutschland 20.45 Uhr RTL 05. September 2021 Deutschland - Armenien 20.45 Uhr RTL 8. September 2021 Island - Deutschland 20.45 Uhr RTL 8. Oktober 2021 Deutschland - Rumänien 20.45 Uhr RTL 11. Oktober 2021 Nordmazedonien - Deutschland 20.45 Uhr RTL 11. November 2021 Deutschland - Liechtenstein 20.45 Uhr RTL 14. November 2021 Armenien - Deutschland 18.00 Uhr RTL

Bisherige Spiele von Deutschland und Liechtenstein

Alle bisherigen Spiele zwischen Deutschland und Liechtenstein gewann die deutsche Mannschaft deutlich. Allerdings standen die beiden Teams bisher auch erst vier Mal gegeneinander auf dem Platz.

In der FIFA-Weltrangliste trennen die beiden Fußball-Nationalmannschaften gefühlt Welten: Deutschland ist unter den besten zwanzig Teams, während Liechtenstein nur unter die Top 200 kommt.

(AZ)