WM 2022

vor 17 Min.

Deutschland gegen Rumänien bei WM-Quali: Übertragung im TV oder Live-Stream

Die deutsche Elf tritt in der WM-Quali 2021 gegen Rumänien an. Wir haben hier in unserem Artikel alles Wissenswerte über die Partie für Sie zusammengefasst.

Von Leah Rehklau