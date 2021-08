WM-Quali 2021: So sehen Sie die Partie Deutschland gegen Rumänien

Die deutsche Elf tritt in der WM-Quali 2021 gegen Rumänien an. Wir haben hier in unserem Artikel alles Wissenswerte über die Partie für Sie zusammengefasst.

Seit März 2021 findet die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 statt. In dieser Phase spielen die einzelnen Nationalmannschaften um ihren Einzug in die WM, die am 21. November 2022 in Katar beginnt. Die deutsche Fußball-Elf ist in Gruppe J, in der sie gegen Liechtenstein, Nordmazedonien, Rumänien, Armenien und Island antritt.

Anfang Oktober findet die Partie Deutschland - Rumänien statt. Hier in unserem Artikel erfahren Sie alles, was Sie zum Spiel wissen müssen: Termin und Uhrzeit, Übertragung live im Free-TV und Stream, wo Sie die Partie online schauen können, sowie eine Bilanz beider Mannschaften.

WM-Quali: Deutschland gegen Rumänien - Termin und Uhrzeit

Anfang Oktober findet das Spiel zwischen Deutschland und Rumänien statt. Termin ist Freitag, der 8. Oktober 2021. Anstoß-Zeitpunkt ist um 20.45 Uhr.

So sehen Sie das Spiel Deutschland gegen Rumänien - Übertragung live im Free-TV und Gratis-Stream

Der Privatsender RTL hat sich die Übertragungsrechte für alle Partien der WM-Qualifikation 2021 gesichert. Deshalb werden alle Spiele der deutschen National-Elf im Free-TV zu sehen sein. Sie können außerdem auf einen Live-Stream zurückgreifen. Streaming-Dienst-Anbieter Dazn wird ebenfalls alle Spiele übertragen. Doch dessen Nutzung ist allerdings kostenpflichtig.

Hier noch einmal die wichtigsten Informationen im Überblick für Sie zusammengefasst:

Spiel: Deutschland - Rumänien , 7. Spiel in der WM-Quali 2021/22

- , 7. Spiel in der WM-Quali 2021/22 Datum: Freitag, 8. Oktober 2021

Freitag, 8. Oktober 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei DAZN

Die WM-Qualifikation 2021 hat bereit im März diesen Jahres begonnen und endet im November 2021. Pro Gruppe müssen die Nationalmannschaften jeweils zwei Mal gegen jedes Team antreten. Deutschland hat schon ein paar Spiele bestritten - am 25. März gewann die Elf 3:0 gegen Island, am 28. März 1:0 gegen Rumänien und am 31. März verlor sie 1:2 gegen Nordmazedonien. Nun stehen noch einige Partien an, bevor sich entscheidet, wer sich für die Weltmeisterschaften 2022 qualifiziert hat. Der jeweilige Gruppenerste zieht direkt in den Wettbewerb ein, die Gruppenzweiten müssen sich noch einmal in den Playoffs messen.

Wir haben hier eine Übersicht mit allen Partien der deutschen Mannschaft in der WM-Qualifikation 2021 für Sie zusammengestellt:

Datum Partie Uhrzeit 25. März 2021 Deutschland - Island 20.45 Uhr 28. März 2021 Rumänien - Deutschland 20.45 Uhr 31. März 2021 Deutschland - Nordmazedonien 20.45 Uhr 02. September 2021 Liechtenstein - Deutschland 20.45 Uhr 05. September 2021 Deutschland - Armenien 20.45 Uhr 8. September 2021 Island - Deutschland 20.45 Uhr 8. Oktober 2021 Deutschland - Rumänien 20.45 Uhr 11. Oktober 2021 Nordmazedonien - Deutschland 20.45 Uhr 11. November 2021 Deutschland - Liechtenstein 20.45 Uhr 14. November 2021 Armenien - Deutschland 20.45 Uhr

Deutschland gegen Rumänien: Bilanz der beiden Mannschaften

Im ersten Spiel der WM-Qualifikation zwischen Deutschland und Rumänien siegte das deutsche Team mit 1:0. Anfang Oktober findet die zweite Partie statt. Die beiden Nationalmannschaften trafen in der Vergangenheit bereits einige Male aufeinander. Hier eine Übersicht über die letzten Spiele seit 2000: