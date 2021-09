Island gegen Deutschland bei der WM-Quali: Übertragung im TV oder Live-Stream

In der WM-Quali spielt Deutschland morgen gegen Island. Hier gibt es die Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream. Außerdem informieren wir über das Datum, die Uhrzeit und die Bilanz.

Deutschland will bei der WM-Quali überzeugen. Nach zwei enttäuschenden Turnieren soll es mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick sportlich wieder nach oben gehen. Am morgigen 8. September steht für die DFB-Elf die Partie gegen Island an.

Es ist das dritte Spiel der deutschen Mannschaft innerhalb von wenigen Tagen. Am 2. September gewann Deutschland mit 2:0 gegen Liechtenstein, am 5. September siegte das Team ebenfalls mit 6:0 gegen Armenien.

Wie läuft die Übertragung des Spiels Island - Deutschland live im Free-TV und Stream ab? Hier finden Sie die Informationen - auch zu Datum, Uhrzeit und Bilanz.

WM-Quali morgen: Island gegen Deutschland - Termin und Uhrzeit

Die deutsche National-Elf tritt morgen gegen Island an. Termin ist Mittwoch, der 8. September 2021. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

So sehen Sie das Spiel Island gegen Deutschland - Übertragung live im Free-TV und Gratis-Stream

Wie alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Qualifikationsphase wird auch die Partie Island gegen Deutschland von Free-TV-Sender RTL übertragen, der sich die Rechte gesichert hat. Ebenso gibt es die Möglichkeit, sich die Fußball-Spiele im Live-Stream anzusehen. Der Anbieter Dazn wird alle Partien übertragen - allerdings kostenpflichtig.

Hier noch einmal die wichtigsten Informationen für Sie im Überblick zusammengefasst:

Spiel: Island - Deutschland , 6. Spiel in der WM-Quali 2021/22

, 6. Spiel in der WM-Quali 2021/22 Datum: Mittwoch, 8. September 2021

Mittwoch, 8. September 2021 Uhrzeit : 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Laugardalsvöllur, Reykjavík

Laugardalsvöllur, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei DAZN

Alle Deutschland-Spiele in der WM-Quali 2021/22: Termine, Gegner und Uhrzeit

Die Qualifikationsphase für die Weltmeisterschaft findet von März bis November 2021 statt. Die deutsche Nationalmannschaft hat bereits einige Spiele hinter sich - am 25. März gegen Island (3:0 für Deutschland), am 28. März gegen Rumänien (1:0 für Deutschland), am 31. März gegen Nordmazedonien (2:1 für Nordmazedonien) und am 2. September gegen Liechtenstein (2:0 für Deutschland). Einige Partien müssen jedoch noch ausgetragen werden. Die einzelnen Mannschaften treten jeweils zwei Mal gegeneinander an. Der Gruppenerste - Deutschland ist Teil der Gruppe J - zieht in die WM ein, die Gruppenzweiten müssen noch einmal in den Playoffs ran.

Wir haben hier eine Übersicht mit allen Partien der deutschen Mannschaft in der WM-Quali 2021/22 für Sie zusammengestellt:

Datum Partie Uhrzeit 25. März 2021 Deutschland - Island 20.45 Uhr 28. März 2021 Rumänien - Deutschland 20.45 Uhr 31. März 2021 Deutschland - Nordmazedonien 20.45 Uhr 02. September 2021 Liechtenstein - Deutschland 20.45 Uhr 05. September 2021 Deutschland - Armenien 20.45 Uhr 8. September 2021 Island - Deutschland 20.45 Uhr 8. Oktober 2021 Deutschland - Rumänien 20.45 Uhr 11. Oktober 2021 Nordmazedonien - Deutschland 20.45 Uhr 11. November 2021 Deutschland - Liechtenstein 20.45 Uhr 14. November 2021 Armenien - Deutschland 20.45 Uhr

Island gegen Deutschland: Bilanz der beiden Mannschaften

Deutschland und Island trafen bei der WM-Qualifikation bereits ein Mal aufeinander. Am 25. März 2021 gewann die deutsche National-Mannschaft mit 3:0 gegen das gegnerische Team. Insgesamt spielten die beiden Mannschaften erst fünf Mal gegeneinander: