vor 35 Min.

WM in Russland: Spielplan, Halbfinal-Infos und Ergebnisse Sport

Mit dem Spielplan zur Fußball-WM 2018 haben Sie den Durchblick. Alle Ergebnisse der bisherigen Spiele und die Termine der letzten WM-Woche finden Sie hier.

Alle News zur WM 2018 lesen Sie in unserem News-Blog.

Hier finden Sie den Spielplan zur WM, den Sie über diesen Link auch im PDF-Format zum Ausdrucken finden: Spielplan zum Herunterladen und Ausdrucken.

Es ist der Termin schlechthin für Fußball-Fans in diesem Sommer: Vom 14. Juni bis zum 15. Juli findet in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Bei der 21. Auflage des Turniers wollte Deutschland mit Bundestrainer Jogi Löw den Titel verteidigen, den die Mannschaft im Jahr 2014 in Brasilien gewonnen hat.

Löw hatte bereits betont, welch großen Respekt er vor dem Turnier hat: "Es wird eine unglaublich schwierige WM", erklärte er. "Wir müssen einen starken Kader haben."

Leider ist das deutsche Team in dieser WM bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. In Gruppe F hat das Team um Bundestrainer Löw den letzten Platz belegt.

Auch wenn Deutschland nicht mehr mit von der Partie ist: Hier finden Sie alle Informationen zur Fußball-WM 2018 im Überblick.

Fußball-WM 2018: Live im TV und als Stream

Wie bei den bisherigen Turnieren werden ARD und ZDF alle Spiele übertragen - sowohl im Free-TV als auch im Live-Stream. Das Eröffnungsspiel am 14. Juni wurde von der ARD übertragen. Bei den Deutschland-Spielen in der Vorrunde hat das ZDF die Partien gegen Mexiko am 17. Juni und gegen Südkorea am 27. Juni gezeigt. Das Spiel gegen Schweden am 23. Juni wurde von der ARD übertragen.

In der K.O.-Runde wechseln sich dann die beiden Sender weiter ab. Die ARD zeigt das erste Spiel, das ZDF das Finale.

Den Live-Stream der ARD finden Sie hier auf dieser Seite, und den des ZDF hier auf dieser Seite.

WM 2018: Spielplan und Ergebnisse

Hier finden Sie den kompletten Spielplan zur WM, den Sie über diesen Link auch im PDF-Format zum Ausdrucken finden: Spielplan zum Herunterladen und Ausdrucken.

Bei allen Angaben handelt es sich um die Uhrzeiten in Deutschland. Die DFB-Elf hat in Gruppe F gespielt.

Gruppe A (Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, Uruguay)

Donnerstag, 14. Juni, 17 Uhr: Russland - Saudi-Arabien: 5:0

Freitag, 15. Juni, 14 Uhr: Ägypten - Uruguay: 0:1

Dienstag, 19. Juni, 20 Uhr: Russland - Ägypten: 3:1

Mittwoch, 20. Juni, 17 Uhr: Uruguay - Saudi-Arabien: 1:0

Montag, 25. Juni, 16 Uhr: Uruguay - Russland: 3:0

Montag, 25. Juni, 16 Uhr: Saudi-Arabien - Ägypten: 2:1

Gruppe B (Portugal, Spanien, Marokko, Iran)

Freitag, 15. Juni, 17 Uhr: Marokko - Iran: 0:1

Freitag, 15. Juni, 20 Uhr: Portugal - Spanien: 3:3

Mittwoch, 20. Juni, 14 Uhr: Portugal - Marokko 1:0

Mittwoch, 20. Juni, 20 Uhr: Iran - Spanien: 0:1

Montag, 25. Juni, 20 Uhr: Spanien - Marokko: 2:2

Montag, 25. Juni, 20 Uhr: Iran - Portugal: 1:1

Gruppe C (Frankreich, Australien, Peru, Dänemark)

Samstag, 16. Juni, 12 Uhr: Frankreich - Australien: 2:1

Samstag, 16 Juni, 18 Uhr: Peru - Dänemark: 0:1

Donnerstag, 21. Juni, 17 Uhr: Frankreich - Peru 1:0

Donnerstag, 21. Juni, 14 Uhr: Dänemark - Australien 1:1

Dienstag, 26. Juni, 16 Uhr: Dänemark - Frankreich: 0:0

Dienstag, 26. Juni, 16 Uhr: Australien - Peru: 0:2

Gruppe D (Argentinien, Island, Kroatien, Nigeria)

Samstag, 16. Juni, 15 Uhr: Argentinien - Island: 1:1

Samstag, 16. Juni, 21 Uhr: Kroatien - Nigeria: 2:0

Donnerstag, 21. Juni, 20 Uhr: Argentinien - Kroatien: 0:3

Freitag, 22. Juni, 17 Uhr: Nigeria - Island: 2:0

Dienstag, 26. Juni, 20 Uhr: Island - Kroatien: 1:2

Dienstag, 26. Juni, 20 Uhr: Nigeria - Argentinien: 1:2

Gruppe E (Brasilien, Schweiz, Costa Rica, Serbien)

Sonntag, 17. Juni, 14 Uhr: Costa Rica - Serbien: 0:1

Sonntag, 17. Juni, 20 Uhr: Brasilien - Schweiz: 1:1

Freitag, 22. Juni, 14 Uhr: Brasilien - Costa Rica: 2:0

Freitag, 22. Juni, 20 Uhr: Serbien - Schweiz 1:2

Mittwoch, 27. Juni, 20 Uhr: Serbien - Brasilien 0:2

Mittwoch, 27. Juni, 20 Uhr: Schweiz - Costa Rica 2:2

(Hinweis: Falls die Karte auf Ihrem Gerät nicht richtig angezeigt wird, können Sie sie hier über diesen Link direkt aufrufen.)

Gruppe F (Deutschland, Mexiko, Schweden, Südkorea)

Sonntag, 17. Juni, 17 Uhr: Deutschland - Mexiko: 0:1

- Mexiko: 0:1 Montag, 18 Juni, 14 Uhr: Schweden - Südkorea 1:0

Samstag, 23. Juni, 17 Uhr: Südkorea - Mexiko: 1:2

Samstag, 23. Juni, 20 Uhr: Deutschland - Schweden 2:1

- Schweden 2:1 Mittwoch, 27. Juni, 16 Uhr: Mexiko -Schweden 0:3

Mittwoch, 27. Juni, 16 Uhr: Südkorea - Deutschland 2:0

23 Bilder Das ist der deutsche Kader für die WM 2018 Bild: Julian Stratenschulte, dpa

Gruppe G (Belgien, Panama, Tunesien, England)

Montag, 18. Juni, 17 Uhr: Belgien - Panama 3:0

Montag, 18. Juni, 20 Uhr: Tunesien - England 1:2

Samstag, 23. Juni, 14 Uhr: Belgien - Tunesien: 5:2

Sonntag, 24. Juni, 14 Uhr: England - Panama: 6:1

Donnerstag, 28. Juni, 20 Uhr: England - Belgien: 0:1

Donnerstag, 28. Juni, 20 Uhr: Panama - Tunesien: 1:2

Gruppe H (Polen, Senegal, Kolumbien, Japan)

Dienstag, 19. Juni, 14 Uhr: Kolumbien - Japan: 1:2

Dienstag, 19. Juni, 17 Uhr: Polen - Senegal: 1:2

Sonntag, 24. Juni, 17 Uhr: Japan - Senegal: 2:2

Sonntag, 24. Juni, 20 Uhr: Polen - Kolumbien: 0:3

Donnerstag, 28. Juni, 16 Uhr: Senegal - Kolumbien: 0:1

Donnerstag, 28. Juni, 16 Uhr: Japan - Polen: 0:1

Achtelfinale

Samstag, 30. Juni, 16 Uhr: Frankreich - Argentinien: 4:3

Samstag, 30 Juni, 20 Uhr: Uruguay - Portugal: 2:1

Sonntag, 1. Juli, 16 Uhr: Spanien - Russland: 3:4 i. E.

Sonntag, 1. Juli, 20 Uhr: Kroatien - Dänemark: 3:2 i. E.

Montag, 2. Juli, 16 Uhr: Brasilien - Mexiko 2:0

Montag, 2. Juli, 20 Uhr: Belgien - Japan 3:2

Dienstag, 3. Juli, 16 Uhr: Schweden - Schweiz: 1:0

Dienstag, 3. Juli, 20 Uhr: Kolumbien - England 3:4 i. E.

Viertelfinale

Freitag, 6. Juli, 16 Uhr: Uruguay - Frankreich: 0:2

Freitag, 6. Juli, 20 Uhr: Brasilien - Belgien: 1:2

Samstag, 7. Juli, 16 Uhr: Schweden - England 0:2

Samstag, 7. Juli, 20 Uhr: Russland - Kroatien: 3:4

Halbfinale

Dienstag, 10. Juli, 20 Uhr: Frankreich - Belgien

Mittwoch, 11. Juli, 20 Uhr: Kroatien - England

Spiel um Platz drei

Samstag, 14. Juli, 16 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Finale

Sonntag, 15. Juli, 17 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Themen Folgen