WM live: Frankreich gegen Australien live im Free-TV und Stream sehen Sport

Am 16. Juni werden vier Spiele der WM 2018 live im TV und Stream übertragen: Frankreich - Australien, Argentinien - Island, Peru - Dänemark, Kroatien - Nigeria.

Vier Spiele stehen am Samstag, dem dritten Spieltag der WM 2018 in Russland, an - unter anderem das Duell Argentinien - Island. Die Partien werden live im TV und im Stream übertragen.

Die WM-Übertragung im Free-TV übernimmt am 16. Juni 2018 das ZDF. Der Sender bietet auch hier auf dieser Seite einen kostenlosen Live-Stream an. Hier gibt es mehr Informationen zu den einzelnen Spielen:

WM 2018 live im TV und als Stream: Frankreich - Australien

Um 12 Uhr startet der dritte Tag bei der Fußball-WM mit dem Spiel zwischen Frankreich und Australien in Kasan. Das ZDF beginnt ab 11.25 mit der Berichterstattung. Jochen Breyer ist als Moderator und Christoph Kramer als Experte dabei. Béla Réthy kommentiert das erste Spiel der Gruppe C.

Frankreich geht als klarer Favorit in das Zusammentreffen: Der Kader der "Equipe Tricolore" ist gespickt mit hochkarätigen Spielern wie Antoine Griezmann, Ousmane Dembelé oder Paul Pogba. Und von den zwölf vergangenen Länderspielen hat die Mannschaft unter Trainer Didies Deschamps nur eine einzige Partie verloren. Lediglich die Generalprobe gegen die USA lief für die Franzosen nicht wie gewünscht - über ein 1:1 kam die französische Nationalelf nicht hinaus..

Australien unter Trainer Bert van Marwijk konnte sich zuletzt in Budapest beweisen und die WM-Generalprobe mit einem 2:1 gegen Ungarn bestehen. Die Reise zur WM 2014 in Südamerika hätten sich die Socceroos aber sparen können: Es hagelte drei Niederlagen gegen Chile (1:3), die Niederlande (2:3) und Spanien (0:3).

Auch Sky zeigt Argentinien - Island live

Es gilt als Topspiel des zweiten Tages: Um 15 Uhr trifft Argentinien im Spartak-Stadion in Moskau auf Island. Das ZDF geht ab 14 Uhr auf Sendung, Moderator Jochen Breyer führt durch die Vorberichterstattung, als Experte steht ihm Christoph Kramer zur Seite. Außerdem zeigt das ZDF die Highlights der vorangegangenen Spiele. Als Kommentatorin übernimmt Claudia Neumann ab 15 Uhr das Mikrofon.

Auch Sky überträgt das Spiel ab 14.45 Uhr im TV und Live-Stream. Dort kommentiert Wolf Fuss.

Vizeweltmeister Argentinien gilt als einer der Favoriten in Russland. Die "Albiceleste" machte zuletzt wegen der Absage eines Freundschaftsspiels gegen Israel Schlagzeilen. Proteste von palästinensischer Seite und Drohungen gegen Kapitän Lionel Messi hatten zur Streichung des Spiels geführt.

Island wird in Russland die erste WM überhaupt erleben. Für die WM-Welpen steht unter anderem FCA-Spieler Alfred Finnbogason auf dem Rasen. Vor zwei Jahren sorgte die Hallgrimsson-Elf bei der Europameisterschaft in Frankreich für Furore und kam bis ins Viertelfinale. Ob die Isländer es mit ihrem berühmt-berüchtigten "Huh!"-Schlachtruf dieses Jahr auch so weit schaffen? In Gruppe D warten als weitere Gegner noch Kroatien und Nigeria.

Peru - Dänemark live im Free-TV und als Live-Stream

Das dritte Spiel, Peru gegen Dänemark, startet um 18 Uhr in Saransk, wobei das ZDF schon ab 17.05 Uhr mit Vorberichten beginnt. Moderiert wird von Oliver Welke, als Experten sind Oliver Kahn und Bjarne Goldbaeck im WM-Studio. Thomas Wark kommentiert die Begegnung zwischen Peru und Dänemark.

Die Nationalmannschaft aus Peru ist zum ersten Mal seit 1982 wieder bei der WM dabei. Seit Ende Mai steht zudem fest, dass der eigentlich doping-gesperrte Kapitän Paolo Guerrero, Ex-Bayern und HSV-Spieler, in den WM-Kader berufen ist. Neben ihm steht Jefferson Farfán auf dem Rasen, der deutschen Fans vielleicht noch aus seiner Zeit bei Schalke 04 bekannt ist und mittlerweile für den russischen Meister Lokomotiv Moskau spielt. Wirklich große Stars fehlen jedoch im Kader.

So richtig zünden konnten die Dänen in letzter Zeit nicht. Von den vergangenen neun Spielen haben sie nur drei gewonnen, gegen Schweden und Chile gab es ein torloses Unentschieden. Immerhin konnten sie bei der WM-Generalprobe noch etwas Selbstbewusstsein tanken: gegen Deutschland-Gegner Mexiko setzten sie sich mit einem 2:0 durch.

Live im TV und als Stream: Nigeria - Kroatien bei der WM 2018

Kroatien gegen Nigeria: Anstoß zum letzten Spiel des dritten Spieltages ist um 21 Uhr in Kaliningrad. Im ZDF-WM-Studio führt Moderator Oliver Welke bereits ab 20 Uhr durch die Vorberichterstattung. Zudem gibt es Highlights und Analysen der vorangegangenen Spiele. Als Experten stehen ihm Oliver Kahn und Mladen Petric zur Seite. Ab 21 Uhr übernimmt Kommentator Martin Schneider das Mikrofon.

Das Team um den kroatischen Trainer Zlatko Dalic gehört für manche Experten zu den Geheimfavoriten der WM in Russland. Im Kader stehen zahlreiche internationale Superstars: Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Ante Rebic - um nur einige zu nennen. Angeführt wird Kroatiens Nationalelf vom viermaligen Champions League Sieger Luka Modric von Real Madrid.

Nigeria macht bereits vor der WM-Endrunde von sich reden, allerdings weniger wegen der fußballerischen Leistung, als vielmehr wegen des neongrünen Trikots. Jetzt will das Team unter dem deutschen Trainer Gernot Rohr auch auf dem Rasen überzeugen. Die aktuelle Form spricht aber nicht gerade für die "Super Eagles": Zwar fing das WM-Jahr mit einem 1:0-Sieg gegen Polen aussichtsreich an. In den folgenden vier Spielen folgten aber Niederlagen gegen Serbien (0:2), England (1:2) und Tschechien (0:1). (AZ)

