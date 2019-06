vor 35 Min.

Wallach Edgar springt schnell und fehlerfrei

Augsburger Springreiter Wolfgang Puschak gewinnt das Championat von München. In der Dressur überzeugen die Frauen des Nationalkaders

Von Andrea Bogenreuther

Ein Augsburger Springreiter hat das Championat von München gewonnen: Wolfgang Puschak vom Reitverein Augsburg-West siegte auf seinem zehnjährigen niederländischen Wallach Edgar mit null Fehlern und der schnellsten Zeit in der Siegerrunde der Springprüfung CSI*** beim Messeturnier Pferd International in München-Riem.

Siebenjährig kam das talentierte Springpferd in den Besitz der Augsburger Reiterfamilie Puschak. Kontinuierlich wurde das Pferd vom Sohn weiter ausgebildet, sodass der 28-Jährige seit zwei Jahren mit Edgar auch international startet. Bereits 2018 hinterließ das Paar auf dem Rasengeläuf des Münchner Hufeisenplatzes einen guten Eindruck, in diesem Jahr gelang nun der große Coup mit dem Sieg in einer der höchstklassigsten Prüfungen des Turniers mit einer Hindernishöhe bis zu 1,50 Meter.

Im Großen Preis von Bayern auf Platz zehn

Auch in dem mit über 50000 Euro dotierten Großen Preis von Bayern am Sonntag ging Wolfgang Puschak noch einmal an den Start. Hier schaffte er es mit dem Hengst Number One nochmals in die Platzierung und wurde aufgrund eines kleinen Zeitfehlers im Normalparcours Zehnter, direkt hinter Weltmeisterin Simone Blum aus Zolling mit Alice. Es siegte der Neuseeländer Bruce Goodin auf dem Hengst Backatorps Danny V.

In der Dressur waren die deutschen Championatsreiterinnen das Maß aller Dinge. Allen voran Mannschaftsweltmeisterin Dorothee Schneider, die sowohl den Fünf-Sterne-Grand-Prix mit Showtime als auch den Drei-Sterne-Grand-Prix-Spezial mit ihrem WM-Pferd Sammy Davis jr. gewann. Mit Showtime musste sich die Frankfurterin am Sonntag dann aber in der Grand-Prix-Kür ihrer deutschen Kaderkollegin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) geschlagen geben. Diese bot mit ihrer Stute Dalera eine nahezu perfekte Vorstellung und wurde mit 85,440 Prozent belohnt. Dritte wurde in dieser ebenfalls mit 50000 Euro dotierten Fünf-Sterne-Prüfung Isabell Werth (Rheinberg) auf Emilio. (klan)

